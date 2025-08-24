Ema i Dominik dolaze u 'Život na vagi': Imam 19 godina i sada je vrijeme za pravu promjenu...

Najmlađa kandidatkinja želi biti nova pobjednica 'Života na vagi'! Ema dolazi iz Graza, ima 19 godina i već sada hrabro stoji pred jednim od najvećih izazova u svom životu.

- Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama“, iskreno kaže studentica koja jako vjeruje u sebe. „Želja mi je biti druga pobjednica u 'Životu na vagi' - otkriva.

Put do tog sna nije bio lagan. U školi je često doživljavala uvrede - govorili su joj su da će pojesti svu djecu u razredu. Ipak, Emu najviše zabrinjava budućnost: boji se bolesti i pomisli da možda neće moći postati majka.

- Sada je pravo vrijeme da promijenim život iz korijena - kaže Ema, koja vjeruje da joj upravo ovaj show može pomoći da napravi iskorak koji je dugo odgađala. Kao uzor navodi Alinu Pantseyevu, bivšu pobjednicu showa čija je životna priča i gubitak kilograma inspiriraju.

Za sebe kaže da je zanimljiva, kreativna, druželjubiva i korektna prijateljica, a u budućnosti se vidi kao prava ambasadorica promjene.

- Za pet godina vidim se kao zvijezda 'Života na vagi' - putujem i dijelim savjete - govori mlada kandidatkinja kojoj je ovo tek prvi korak prema životu kakav zaslužuje.

Fizioterapeut i tata četvero djece želi ponovno pratiti njihov tempo. Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. 'Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednog super lika, veselog i dragog, s velikim trbuhom posred tijela', kaže kroz smijeh, ali svjestan da taj 'detalj' mora nestati.

Višak kilograma mu otežava svakodnevicu, posebno u trenucima s djecom.

- Volio bih koristiti neke sprave za igru s njima, npr. trampolin, ali ne mogu zbog prevelike težine. Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju moji klinci - iskreno priznaje. Osim toga, želio bi se vratiti košarci, no koljena i leđa trenutno mu to ne dopuštaju. Iako se tijekom djetinjstva znao neugodno osjećati zbog kilograma, njegov pravi strah je puno ozbiljniji - prerani odlazak od obitelji.

- Straši me pomisao na njihov život bez tate - govori.

Upravo zato odlučio je stati na kraj odgađanju.

- Došao sam do točke kada bi mi bilo jako teško skinuti sve te kilograme sam. A osim toga, fali mi natjecanja i adrenalina u životu - kaže Dominik koji sebe opisuje kao vedrog, borbenog, upornog, odanog čovjeka koji je spreman za novu životnu utakmicu.

