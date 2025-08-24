Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA SEZONA OD 1. RUJNA

Ema i Dominik dolaze u 'Život na vagi': Imam 19 godina i sada je vrijeme za pravu promjenu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ema i Dominik dolaze u 'Život na vagi': Imam 19 godina i sada je vrijeme za pravu promjenu...
4
Foto: RTL

Ema iz Graza, najmlađa kandidatkinja 'Života na vagi', želi postati pobjednica i ambasadorica promjene! Fizioterapeut Dominik iz Dugog Sela također traži novu priliku za zdraviji život

Najmlađa kandidatkinja želi biti nova pobjednica 'Života na vagi'! Ema dolazi iz Graza, ima 19 godina i već sada hrabro stoji pred jednim od najvećih izazova u svom životu.

- Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama“, iskreno kaže studentica koja jako vjeruje u sebe. „Želja mi je biti druga pobjednica u 'Životu na vagi' - otkriva.

Foto: RTL

Put do tog sna nije bio lagan. U školi je često doživljavala uvrede - govorili su joj su da će pojesti svu djecu u razredu. Ipak, Emu najviše zabrinjava budućnost: boji se bolesti i pomisli da možda neće moći postati majka.

- Sada je pravo vrijeme da promijenim život iz korijena - kaže Ema, koja vjeruje da joj upravo ovaj show može pomoći da napravi iskorak koji je dugo odgađala. Kao uzor navodi Alinu Pantseyevu, bivšu pobjednicu showa čija je životna priča i gubitak kilograma inspiriraju.

OD 1. RUJNA Marija i Ivana dolaze u 'Život na vagi': Voljela bih obući haljinu!
Marija i Ivana dolaze u 'Život na vagi': Voljela bih obući haljinu!

Za sebe kaže da je zanimljiva, kreativna, druželjubiva i korektna prijateljica, a u budućnosti se vidi kao prava ambasadorica promjene.

- Za pet godina vidim se kao zvijezda 'Života na vagi' - putujem i dijelim savjete - govori mlada kandidatkinja kojoj je ovo tek prvi korak prema životu kakav zaslužuje.

Foto: RTL

Fizioterapeut i tata četvero djece želi ponovno pratiti njihov tempo. Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. 'Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednog super lika, veselog i dragog, s velikim trbuhom posred tijela', kaže kroz smijeh, ali svjestan da taj 'detalj' mora nestati.

DVANAESTA SEZONA ANKETA Supertalent se vraća! Hoćete li gledati novu sezonu?
ANKETA Supertalent se vraća! Hoćete li gledati novu sezonu?

Višak kilograma mu otežava svakodnevicu, posebno u trenucima s djecom.

ŽELE PROMJENU Tamara i Zvonimir spremni su na 'Život na vagi': 'Ne želim da moja Lea ostane bez mame...'
Tamara i Zvonimir spremni su na 'Život na vagi': 'Ne želim da moja Lea ostane bez mame...'

- Volio bih koristiti neke sprave za igru s njima, npr. trampolin, ali ne mogu zbog prevelike težine. Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju moji klinci - iskreno priznaje. Osim toga, želio bi se vratiti košarci, no koljena i leđa trenutno mu to ne dopuštaju. Iako se tijekom djetinjstva znao neugodno osjećati zbog kilograma, njegov pravi strah je puno ozbiljniji - prerani odlazak od obitelji.

Foto: RTL

- Straši me pomisao na njihov život bez tate - govori.

SPREMNI ZA PROMJENU Josipa i Dubravko dolaze u 9. sezonu 'Života na vagi': 'Nema više odgađanja, vrijeme je'
Josipa i Dubravko dolaze u 9. sezonu 'Života na vagi': 'Nema više odgađanja, vrijeme je'

Upravo zato odlučio je stati na kraj odgađanju.

- Došao sam do točke kada bi mi bilo jako teško skinuti sve te kilograme sam. A osim toga, fali mi natjecanja i adrenalina u životu - kaže Dominik koji sebe opisuje kao vedrog, borbenog, upornog, odanog čovjeka koji je spreman za novu životnu utakmicu.

Foto: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...
POVREDE GLAVE I RUKU

UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...

Ana Nikolić objavila šokantnu snimku na svojim društvenim mrežama. Pretučena i uplakana optužuje kompozitora za napad. Kasnije završila u Urgentnom centru u Beogradu gdje su joj ustanovili povrede glave i ruku
FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...
CAJKA VOLI PHOTOSHOP

FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...

I dok po društvenim mrežama fotografije koje cajka Jelena Karleuša postavi 'blistaju', na profesionalnim fotografijama fotoreportera srpska pjevačica izgleda... Drugačije, gotovo neprepoznatljivo. Zbog pretjeranog 'peglanja' fotografija našla se i na nekoliko lista 'najvećih photoshop failova'. Jasno je i zašto. U galeriji pogledajte kako cajka izgleda u stvarnosti, prije nego krenu 'raditi' filteri.... Inače, ovog je ljeta itekako aktivna. Na društvenim mrežama. Tamo gnjusno vrijeđa sve koji podržavaju velike prosvjede protiv vlasti u Srbiji, poziva na nasilje, želi zatvarati fakultete...
Kolinda u uskoj bijeloj haljini kao manekenka, evo kako je hodala po modnim pistama...
HOD KOJI OSVAJA

Kolinda u uskoj bijeloj haljini kao manekenka, evo kako je hodala po modnim pistama...

Kolinda Grabar Kitarović pojavila se u poznatom društvu na Lošinju, a sve je oduševila svojom uskom bijelom haljinom. Bivša predsjednica dobila je komplimente da izgleda poput manekenke, a modne piste joj nisu strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025