OD 1. RUJNA

Marija i Ivana dolaze u 'Život na vagi': Voljela bih obući haljinu!

Foto: RTL

Mlada kuharica Marija i Ivana iz Bjelovara odlučne su izgubiti kilograme i ostvariti snove. U 'Životu na vagi' bore se za zdravlje i sreću, inspirirane uzorima i željom za novim životom

Mlada kuharica u borbi za zdravlje i ostvarenje snova. Marija (25) dolazi iz Blaca u dolini Neretve, a za sebe kaže da je emotivna, pozitivno luda, šaljiva, iskrena i - pomalo lijena. Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je sagnuti se, hodati, voziti auto, pa čak i disati.

Foto: RTL

- Najviše se bojim zdravstvenih problema, ponajviše dijabetesa, a i općenito se brinem koliko ću živjeti - zabrinuto kaže mlada kuharica koja radi kao sous chef.

Marija se prisjeća i teških trenutaka. U školi je, kaže, bezbroj puta doživjela uvrede, no smatra da će to sve doći na svoje kad skine kilograme. Iako ponekad vidi sebe, kako kaže, zarobljenu u salu, u budućnosti zamišlja drugačiju sliku - zdravu, vitku i sretnu sebe u braku i s troje djece. Uzor joj je teta, žena kojoj se divi jer je dobra majka i ostvarena u životu, a snagu pronalazi u vjeri da se i ona može promijeniti.

Foto: RTL

- Motiv mi je gubitak kilograma, pokretljivost i dovođenje života u red i normalu. Najveći motiv mi je majčinstvo - kaže 25-godišnjakinja i kroz smijeh dodaje: 'A voljela bih nositi i haljinu!'

Ivana (38) je odlučila staviti sebe na prvo mjesto. Za sebe kaže da je komunikativna, snalažljiva, vedra, uporna i tvrdoglava - no iza tog optimizma skriva se težina koja je već godinama sputava u svakodnevici. 

Foto: RTL

- Najviše se sramim kad trebam kupiti odjeću, a nema veličine za mene. Ili kad na poslu trebam nešto napraviti, a ne mogu zbog svoje težine - priznaje Bjelovarčanka.

Kao djevojčica sanjala je da postane policajka ili vojnikinja, no još u osnovnoj školi shvatila je da zbog kilograma to neće biti moguće. Danas joj je teško sagnuti se i zavezati cipele, ustati iz kreveta ili normalno potrčati. Najveći strah joj je da će zbog težine prerano umrijeti ili postati teret vlastitoj djeci.

Upravo zato odlučila je stati pred izazov i potražiti pomoć.

- Uvijek je nešto drugo bilo bitnije od mene, ali došla sam do ruba i ne mogu više ovako. Moj je motiv da mi pomognu stručne osobe jer sama ne mogu - iskreno kaže Ivana.

Foto: RTL

Kao uzore navodi bivše kandidate Ivana Krolu i Gabrijelu Crnjac, koji su joj dokaz da se upornošću i nakon showa može nastaviti boriti i pobjeđivati. A sada je i ona spremna krenuti tim putem - da bi živjela zdravije, s manje boli i više ponosa, ovaj put s fokusom na sebe.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u te 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

