Endrina će odlukom iznenaditi žiri Masterchefa: 'Želim odozgo vidjeti kako se tko snalazi'

U novom krugu kulinarskog natjecanja posvećenog kontinentalnoj hrvatskoj kuhinji, Endrina Muqaj je u prednosti jer će zbog pobjede u prošlom izazovu moći odabrati s kojim će namiricama kuhati koji kandidati. Za razliku od nje, Damjan Tepić ide direktno u stres test, pa večeras neće kuhati.

Ovaj put natjecatelje neće čekati raskošne kombinacije okusa, nego tri sasvim jednostavne namirnice koje će morati pretvoriti u složene i atraktivne kreacije. „Pravi kuhari moraju napraviti vrhunsko jelo s jednostavnim namirnicama“, objasnit će Mario Mihelj.

Foto: Nova TV

Odluku o ključnim sastojcima preuzet će Endrina, pa će tako Stjepanovom timu namijeniti pileća krilca i pasatu od rajčice. Mariov tim suočit će se s junećim ramstekom uz kombinaciju džema od kupina, višanja i jagoda. Goranovi kandidati radit će s telećom jetricom i pekmezom od šljiva.

Foto: Nova TV

Dodatan pritisak donijet će i pravilo vremena koje mogu provesti u trgovini za odabir dodatnih namirnica: pet minuta za odabir deset dodatnih namirnica. Jurica smatra da će upravo to biti zamka: „Mislim da je 10 dodatnih namirnica previše.“

Jelo koje će kandidati pripremiti morat će sadržavati četiri jasno definirane komponente, a svaka greška mogla bi biti presudna. Oni čija jela budu ocijenjena kao najslabija završit će s Damjanom u stres testu.

Foto: Nova TV

Endrina će ovaj put promijeniti perspektivu i odabrati mogućnost da s galerije promatra natjecatelje, što će iznenaditi chefove. „Želim vidjeti kako dišu. Velika je, jaka konkurencija. Želim odozgo vidjeti kako se tko snalazi, kako razmišlja i mislim da mi je ovo prilika da to vidim“, objasnit će ona.

Foto: Nova TV

Tko će ovoga puta oduševiti jelom, a tko će se pridružiti Damjanu u stres testu, ne propustite pogledati večeras u novoj epizodi MasterChefa.

