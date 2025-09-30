Obavijesti

Show

Komentari 0
TEŽAK IZAZOV

Endrina će odlukom iznenaditi žiri Masterchefa: 'Želim odozgo vidjeti kako se tko snalazi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Endrina će odlukom iznenaditi žiri Masterchefa: 'Želim odozgo vidjeti kako se tko snalazi'
5
Foto: Nova TV

U novoj epizodi natjecanja kuhari će pokazati svoje sposobnosti pod budnim okom Endrine koja je ovaj put odlučila promijeniti perspektivu

StartFragment U novom krugu kulinarskog natjecanja posvećenog kontinentalnoj hrvatskoj kuhinji, Endrina Muqaj je u prednosti jer će zbog pobjede u prošlom izazovu moći odabrati s kojim će namiricama kuhati koji kandidati. Za razliku od nje, Damjan Tepić ide direktno u stres test, pa večeras neće kuhati.

MASTERCHEF Endrina osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta, Damjan završio sa zagorenim tanjurom
Endrina osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta, Damjan završio sa zagorenim tanjurom

Ovaj put natjecatelje neće čekati raskošne kombinacije okusa, nego tri sasvim jednostavne namirnice koje će morati pretvoriti u složene i atraktivne kreacije. „Pravi kuhari moraju napraviti vrhunsko jelo s jednostavnim namirnicama“, objasnit će Mario Mihelj.

Foto: Nova TV
TEST ZA KANDIDATE Kako izgleda nedjeljni ručak s Masterchef 'twistom'? 'Odlučio sam ići na rizik pa ćemo vidjeti'
Kako izgleda nedjeljni ručak s Masterchef 'twistom'? 'Odlučio sam ići na rizik pa ćemo vidjeti'

Odluku o ključnim sastojcima preuzet će Endrina, pa će tako Stjepanovom timu namijeniti pileća krilca i pasatu od rajčice. Mariov tim suočit će se s junećim ramstekom uz kombinaciju džema od kupina, višanja i jagoda. Goranovi kandidati radit će s telećom jetricom i pekmezom od šljiva.

Foto: Nova TV

Dodatan pritisak donijet će i pravilo vremena koje mogu provesti u trgovini za odabir dodatnih namirnica: pet minuta za odabir deset dodatnih namirnica. Jurica smatra da će upravo to biti zamka: „Mislim da je 10 dodatnih namirnica previše.“

JOŠ SLAŽE SVOJ TIM Ups! U 'MasterChefu' pobrkao gofa i lososa pa zbunio Stjepana
Ups! U 'MasterChefu' pobrkao gofa i lososa pa zbunio Stjepana

Jelo koje će kandidati pripremiti morat će sadržavati četiri jasno definirane komponente, a svaka greška mogla bi biti presudna. Oni čija jela budu ocijenjena kao najslabija završit će s Damjanom u stres testu.

Foto: Nova TV

Endrina će ovaj put promijeniti perspektivu i odabrati mogućnost da s galerije promatra natjecatelje, što će iznenaditi chefove. „Želim vidjeti kako dišu. Velika je, jaka konkurencija. Želim odozgo vidjeti kako se tko snalazi, kako razmišlja i mislim da mi je ovo prilika da to vidim“, objasnit će ona.

Foto: Nova TV

Tko će ovoga puta oduševiti jelom, a tko će se pridružiti Damjanu u stres testu, ne propustite pogledati večeras u novoj epizodi MasterChefa.

POSLJEDNJIH 11 NATJECATELJA Goran će u MasterChefu testirati svoje kandidate: Radit će jetricu
Goran će u MasterChefu testirati svoje kandidate: Radit će jetricu

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...
SRETAN 61., MONICA!

FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...

Talijanska glumica danas slavi 61. rođendan. Udavala se dvaput, a nedavno je prekinula vezu s redateljem Timom Burtonom. 'Želim ostarjeti na normalan način, ranije je izjavila
Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa
Cvjeta ljubav

Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa

Danijela Martinović i Josip Plavić već su neko vrijeme u vezi, a zajedno grade kuću. Josipa su dobro prihvatili u Danijelinom bendu, a on je otvoren za brojne šale koje se zbijaju među njima
FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!
SLAVI 68. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Američka glumica Fran Drescher proslavila se ulogom Fran Fine u seriji "Dadilja", koju je osmislila i producirala s bivšim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. U svijet glume ušla je 1977. godine te se pojavila u brojnim serijama i filmovima. Bila je nominirana za nekoliko nagrada uključujući Emmy i Zlatni globus, a od listopada 2021. je predsjednica Sindikata filmskih glumaca (SAG). Privatni život Fran Drescher prepun je tragedija, a glumica je otvoreno govorila o svim traumatičnim iskustvima. Danas slavi 68. rođendan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025