Evo koji glumci stižu u RTL-ovu seriju 'Specijalisti Zagreb'

Svaka epizoda serije 'Specijalisti Zagreb' donosi novi, zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. Produkcijski, to znači konstantnu dinamiku i velik broj snimajućih lokacija, ali i kontinuirano uključivanje novih glumaca.

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Drugim riječima, osim četiri inspektora, koje će utjeloviti Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, te mlade novinarke, kćeri glavnog inspektora, u čijoj će se ulozi predstaviti Ivona Baković, svaka epizoda donosi nove, epizodne uloge te će kroz seriju proći izuzetan broj glumaca. Između ostalih, tu su Anja Matković, Robert Kurbaša, Barbara Rocco i Nada Rocco, Petra Cicvarić, Dora Fišter, Tena Nemet Brankov, Zijad Gračić, Ljubo Zečević, Marinko Prga, Anita Matić Delić, Petra Dugandžić, Robert Ugrina, Kristijan Potočki, Ivica Zadro, Lada Bonacci, Edvin Liverić, Dino Rogić i mnogi drugi.

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- Epizodne uloge na kraju ćemo brojati u stotinama. Već do 14. epizode imamo više od 120 epizodnih uloga, što dovoljno govori o razmjerima projekta. Svaki novi slučaj donosi nove likove, nove odnose i novu glumačku energiju. Upravo tako velik i raznolik cast snažno doprinosi dinamici i kvaliteti serije, a posebno nam je drago što nam ovaj format omogućuje da kroz sezonu ugostimo velik broj odličnih domaćih, ali i međunarodnih glumaca - ističu iz produkcijskog tima.

Foto: RTL

Istaknuta kazališna, filmska i televizijska glumica Anja Matković u 'Specijalistima Zagreb' utjelovit će mrtvozornicu Alenu Kovačević koja blisko surađuje s policijskim timom i među prvima je na mjestu zločina te ih obavještava o situaciji na terenu, ozljedama žrtve i načinu ubojstva. Karakterno je snažna, duhovita, samostalna žena, koja s glavnim inspektorom Zoranom ima poseban prijateljski odnos, pun crnohumornih pošalica.

Foto: RTL

- Ova serija je nešto sasvim drugačije od svega na RTL-u do sada i jedva čekam da krene emitiranje, pa da gledatelji mogu uživati u puno napetih situacija i zanimljivih slučajeva koje rješava naš tim. Serija je napeta, nepredvidiva, na momente situacijski duhovita. Zato, dragi gledatelji, gledamo se od 7. rujna na RTL-u - ističe Anja, koja na setu uživa u snimanju i druženju s kolegama koje otprije dobro poznaje.

Foto: RTL

Robert Kurbaša jedno je od prepoznatljivih lica domaćih dramskih serija, kojeg se gledatelji RTL-a dobro sjećaju iz uspješnica 'Ne daj se, Nina' i 'Ruža vjetrova'. Posljednjih godina rijetka su njegova pojavljivanja na malim ekranima, no gledatelji će ga ove jeseni moći vidjeti u epizodi 'Specijalista Zagreb'.

- Snimanje je bilo jedno lijepo iskustvo. Da, nema me već neko vrijeme, priroda mog posla otišla je malo više na stranu kazališta, nauštrb televizije, ali uvijek je lijepo raditi kvalitetne projekte s kvalitetnim ljudima. Tako je bilo i ovaj put! Što se serije tiče, riječ je o provjerenoj franšizi, scenarij je dobar, produkcija je europska, tako da mislim da će ljubitelji tog žanra zasigurno uživati u ovom projektu koji RTL priprema - kaže Kurbaša.

Foto: RTL

A u jednoj od epizoda serije pojavit će se i Petra Cicvarić, poznata domaća glumica i supruga Peđe Gvozdića, koji tumači jednu od glavnih uloga, onu inspektora Zorana Jukića. Koji će lik Petra utjeloviti i hoće li se naći u istoj sceni sa suprugom, još malo ostaje tajna, no simpatična glumica ističe kako ga u naslovnoj ulozi jedva čeka gledati na malim ekranima. U njihovu zajedničkome domu, naglašava, dogodovštine sa seta itekako se prepričavaju.

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- Mene uvijek sve zanima pa ako mi ne počne govoriti kako mu je prošao dan, ispitujem ga sama. Od redatelja, glumaca, snimatelja pa sve do frizure i šminke, cijela ekipa je odlična i bilo mi je jako dobro i ugodno na setu. Kriminalističke serije su publici uvijek privlačne. Osobno sam veliki obožavatelj tog žanra. Mogućnost da i gledatelji 'istražuju', ali naravno, iz sigurnosti vlastite kuće, i uz to prate zanimljive likove – mislim da je to dobitna kombinacija! - ističe Petra.

Foto: RTL

A kako izgledaju napete istrage, opasne potjere i dramatična uhićenja na ulicama Zagreba te koja su se poznata glumačka lica još prošetala setom, gledatelji će doznati vrlo brzo - od 7. rujna, ponedjeljkom, u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb', na RTL-u i platformi Voyo.