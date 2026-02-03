Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica - od napetih serija i kvizova do akcijskih filmova i humorističnih klasika! Izdvojili smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te nekoliko filmskih hitova s kabelskih programa koje ne smijete propustiti. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!

HRT 1

Na HRT 1 večer otvara popularni kviz "Potjera" (18:07), nakon čega slijedi "Dnevnik 2" s najvažnijim vijestima dana (19:00). U prime timeu očekuje vas dokumentarna serija "Posljednji - Wauja posljednji čuvari Amazonije" (20:15), a potom i intrigantna britanska serija "Obitelj Hardacre" (21:15). Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" (22:05) donosi analizu aktualnih tema.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Posljednji - Wauja posljednji čuvari Amazonije

21:15 Obitelj Hardacre

22:05 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 donosi raznovrstan program – od "Glasa domovine" (18:18) i putopisnih dokumentaraca, do znanstvenih misterija u "Jesmo li sami u svemiru?" (20:16). Ljubitelje akcije oduševit će film "Vatrom na vatru" (21:14), dok kasnovečernji termin donosi nastavak napete serije "Baptiste" (22:53).

18:18 Glas domovine

20:16 Jesmo li sami u svemiru? (dokumentarni film)

21:14 Vatrom na vatru (akcijski film)

22:53 Baptiste

RTL

RTL večeras nudi dozu drame uz "Divlje pčele" (20:15), a zatim slijedi nova sezona omiljenog reality showa "Gospodin Savršeni" (21:20). Za one koji žele saznati više o aktualnim događajima, "RTL Direkt" (22:50) donosi pregled dana, dok kasnije možete pogledati biografsku seriju "Toma" (23:25).

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni - nova sezona

22:50 RTL Direkt

23:25 Toma

NOVA TV

Na Novoj TV večer započinje dramom "Crno more" (18:10), a potom slijedi "Dnevnik Nove TV" (19:00). U udarnom terminu ne propustite novu epizodu serije "Kumovi" (20:20), a nakon toga "U dobru i zlu" (21:15) i "Tajne prošlosti" (22:10). Za kasnovečernju zabavu tu je film "Gas do daske" (23:25).

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:15 U dobru i zlu

22:10 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 večeras donosi kriminalističku dramu "Dr. House" (18:35, 19:15), a zatim dvostruku dozu akcije uz "Chicago P.D." (20:00, 21:00). Ljubitelji humora uživat će uz "Teoriju velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 22:50).

18:35 Dr. House

20:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV večeras je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija – "Navy CIS" (18:20, 19:05), "Rookie" (19:55, 20:50) te "Blue Bloods" (21:35, 22:30) garantiraju napetost i uzbuđenje. Za kraj večeri, ne propustite "S.W.A.T." (23:15).

18:20 Navy CIS

19:55 Rookie

21:35 Blue Bloods

23:15 S.W.A.T.

Najbolji filmski hitovi večeri (izbor s kabelskih kanala):

"Legenda o Zorrou" (Star Movies, 20:00) - Akcijska avantura s Antoniom Banderasom i Catherine Zeta-Jones u borbi za pravdu u starom Meksiku.

"Traffic" (Star Movies, 22:45) - Višestruko nagrađeni triler o ratu protiv droge, s Beniciom del Torom i Michaelom Douglasom.

"Prevoditelji" (HTV3, 14:00, repriza moguće navečer) - Napeti europski triler o curenju strogo povjerljivog rukopisa.

"Nemoguća misija" (Cinemax 2, 09:35, moguća repriza) - Kultni akcijski hit s Tomom Cruiseom kao tajnim agentom Ethanom Huntom.

"Total Recall: Potpuno sjećanje" (Viasat Kino Balkan, 10:20, moguće kasnije reprize) - Akcijski SF spektakl s Colinom Farrellom.

Neovisno jeste li ljubitelj serija, informativnog programa ili akcijskih filmova, večerašnja TV ponuda sigurno ima nešto za vas! Uživajte u večernjem televizijskom maratonu.