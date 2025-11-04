Obavijesti

Gledatelji oduševljeni 'Divljim pčelama': 'Moćno, upečatljivo! Gledamo dalje! Meni je ovo top'

Foto: RTL

Sestre Runje, neočekivani obrat i sjajne glumačke predstave oduševili su publiku koja je gledala prvu epizodu nove RTL-ove serije

Sinoć su s emitiranjem premijerno krenule RTL-ove 'Divlje pčele'. Potpuno drukčija priča s tri sestre u središtu, njihovom borbom za nasljedstvo, nasuprot moćnim Vukasima, uz sjajne lokacije i impresivni set opčinili su publiku.

Glumački cast, koji je od prve scene pružio uvjerljive izvedbe, glumačke legende u potpuno neočekivanim ulogama i nova mlada lica zaintrigirali su gledatelje, koji su upoznali Katarinu, Cvitu i Zoru Runje te njihov odnos pun ljubavi i odanosti, kao i nastojanje da ispune očevu posljednju želju. Doživjeli su život na visokoj nozi obitelji Vukas koja vlada mjestom i čini što god ih je volja i osjetili autentičnu atmosferu malog mjesta Vrila.

Foto: RTL

Nije trebalo dugo da 'Divlje pčele' uvuku gledatelje u svoj svijet 50-ih godina prošlog stoljeća. Komentari na društvenim mrežama i forumima samo su se nizali, a sve je kulminiralo neočekivanim obratom na kraju epizode u kojoj tri sestre, nakon Katarinina vjenčanja, u samoobrani napadaju mladoženju Petra Vukasa.

'Bit će napeto. Početak je baš zanimljiv', 'Moram priznati da sam ugodno iznenađena sa prvom epizodom', 'Odlična prva epizoda, gledamo dalje', 'Svakako obećavajuće', 'Meni je ovo top serija! Napeta radnja i odlični glumci', 'Ovo se čini top', 'Bravo za Katu, hrabra i jaka', 'Jedva čekam da djeca zaspu da pogledam i reprizu' - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Foto: RTL

S pohvalama se slažu i forumaši, ističući lokacije, kostime i priču – 'Scenografija je jednostavno wow, tako moćno, upečatljivo i s tolikom pažnjom prema detaljima da odmah uvlači u atmosferu priče', 'Tri sestre izvrsno glume. Teško mi je uopće odlučiti koja mi je najbolja', 'Savršena prva epizoda! Kate najbolji lik! Kraj mindblowing!', 'Scenografija je fenomenalna', 'Bravo, RTL, bravo! Opet glumačka imena koja predstavljaju pravo osvježenje na malim ekranima'.

U večerašnjoj epizodi nastavlja se napeta atmosfera u Vrilu! Sestre su užasnute nesretnim razvojem događaja i zločinom koji su morale počiniti kako bi se obranile. Znaju da će posljedice po njih biti pogubne i zato odluče uništiti sve dokaze i riješiti se Petrovog tijela te nastaviti živjeti kao da se ništa nije dogodilo.

Foto: RTL

Istovremeno, u Vrilo se iz inozemstva vraća Nikola, najmlađi sin obitelji Vukas, kojemu je najveći san postati piscem. Mirjana i Ante počinju se brinuti jer se Petar još nije vratio kući nakon svadbe pa odani Čavka kreće u potragu.

Foto: RTL

Hoće li Petrovo tijelo biti pronađeno i jesu li sestre sve uspjele prikriti bez ijednog svjedoka?

Nova napeta epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

