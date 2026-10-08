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EMOTIVNA OBJAVA

Ivančica Pahor o svojoj kćeri: 'Ona je vodila svoju tihu bitku'

Piše Maša Mai Čigir,
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Ivančica Pahor o svojoj kćeri: 'Ona je vodila svoju tihu bitku'
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Foto: instagram
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Bivša Miss turizma i poduzetnica Ivančica Pahor otvorila je dušu na Instagramu, dijeleći emotivnu priču o svojoj kćeri Uni koja je bila njezina najveća podrška tijekom borbe protiv raka

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Bivša Miss turizma i sada uspješna poduzetnica, Ivančica Pahor, na Instagramu je podijelila emotivnu objavu posvećenu svojoj kćeri Uni.

BIVŠA MISICA ZA 24SATA Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...
Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...

- Moja do jučer djevojčica morala je preko noći odrasti. U danima kada sam ja trebala biti njezina sigurnost i oslonac, život je okrenuo uloge. Ona je postala moj oslonac. Brinula je o meni, skrivala svoje strahove i bila jaka onda kada joj je trebalo biti dopušteno samo da bude dijete. Dok sam se ja borila s bolešću, ona je vodila svoju tihu bitku gledajući svoju mamu kako prolazi kroz najteže dane - započela je emotivnu objavu ispod zajedničke fotografije iz vremena dok je Una još bila beba.

ZRAČI OPTIMIZMOM Bivša misica Ivančica Pahor: Iza mene je bolest, preda mnom je život. Ovo je moja pobjeda
Bivša misica Ivančica Pahor: Iza mene je bolest, preda mnom je život. Ovo je moja pobjeda

- Zato u mjesecima posvećenima borbi protiv raka ne zaboravimo naše obitelji. Rak ne pogodi samo jednog čovjeka. Zaboli cijelu obitelj. I oni se boje. I oni plaču kada ih ne vidimo. I oni se bore zajedno s nama. Ova borba pripada i njima. A moja Una ona je moj mali veliki heroj - nadodala je na kraju.

Ivančica čest objavljuje fotografije s Unom i svojom majkom Marijom na društvenm mrežama te ne skriva koliko su povezane, a upravo su joj njih dvije bila najveća podrška u najtežim trenucima.

'NEĆU KLONUTI' Ivančica Pahor: 'Otkako sam saznala za bolest nisam pustila ni suzu. Biram vjeru, a ne strah'
Ivančica Pahor: 'Otkako sam saznala za bolest nisam pustila ni suzu. Biram vjeru, a ne strah'
o borbi s rakom Ivančica Pahor: 'Molila sam Boga za sat sna i zalogaj hrane'
Ivančica Pahor: 'Molila sam Boga za sat sna i zalogaj hrane'

Podsjetimo, Ivančici je krajem prošle godine dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova, ali umjesto da klone duhom dopusti da ju bolest obuzme, biva Miss pokazala je nevjerojatnu snagu i hrabrost.

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