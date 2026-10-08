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BIVŠI SKIJAŠI

Ivica Kostelić govorio je o sestri Janici: 'Ona je pravi superheroj'

Piše Maša Mai Čigir,
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Ivica Kostelić govorio je o sestri Janici: 'Ona je pravi superheroj'
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Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Ivica Kostelić opisao je svoju sestru Janicu kao osobu koja unatoč velikim sportskim uspjesima ostaje skromna i privatna, te je otkrio kako se njihov odnos promijenio nakon završetka skijaških karijera

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Janica Kostelić, jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena nakon završetka skijaške karijere posvetila se privatnom životu i majčinstvu, a njezin brat Ivica Kostelić sada je otkrio kakva je Janica privatno i kako danas izgleda njihov odnos.

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Foto: Željko Lukunić/PIXSELL/Privatna arhiva

U intervjuu za Hype TV, Ivica je pričao o sestrinoj osobnosti te je objasnio zašto nikada nije voljela medijsku pozornost, unatoč golemim sportskim uspjesima.

-  Javnost je o njoj vidjela sve, ona je superheroj. Ali unutar tog oklopa, ona je žena. Jako je privatna osoba, ne da svoju privatnost, uvijek je bila svojeglava i nije se voljela eksponirati rekao je.

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Arhivske fotografije dočeka Janice i Ivice Kostelića sa Svjetskog prvenstva na kojemu se prije 20 godina okupilo oko 100.000 ljudi | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ivica je govorio i o tome koliko se njihov odnos promijenio nakon završetka skijaških karijera. Njih dvoje godinama su bili gotovo nerazdvojni, zajedno su trenirali, putovali i provodili velik dio vremena na natjecanjima, a situacija je danas drukčija jer oboje imaju svoje obitelji i obveze.

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- Naš odnos je i danas jednak, ali nije isti kao prije jer provodimo manje vremena zajedno. Do kraja njezine karijere 2006. bile smo non-stop skupa na treningu, u hotelu, u ekipi - otkrio je Ivica te nadodao kako uživa u ulozi ujaka.

- Danas se manje viđamo, ali uživam u ulozi ujaka. Janičinu djecu tretiram kao svoju i kad su s nama u akciji, svi su apsolutno jednaki - nadodao je.

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ARHIVA - Janica zlatna u kombinaciji | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, Ivica sa suprugom Elin ima četvero djece, sinove Ivana i Leona te blizanke Janu i Katu. Janica je prvog sina Oskara rodila 1. siječnja 2019. godine, a u rujnu 2023. dobila je drugo dijete. Privatni život nastoji zadržati za sebe i rijetko javno govori o partneru i djeci.

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