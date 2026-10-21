Kralj Charles ugostio sultana, a svi gledali u Kate: Kruna na njoj vrijedi milijune i ima povijest...

Haitham bin Tariq, omanski sultan, stigao je u službeni posjet Velikoj Britaniji, a kralj Charles tim je povodom organizirao svečanu večeru u dvorcu Windsor. Zadnji službeni posjet nekog omanskog sultana Velikoj Britaniji bio je u ožujku 1982. godine, iste godine kada su princ William i princeza Kate rođeni.

Foto: Isabel Infantes

Princeza Kate zablistala je u dugoj žutoj svečanoj haljini poznate dizajnerice Elie Saab, a poseban detalj bila je kruna koju je odabrala za ovu prigodu. Naime, Kate je nosila krunu poznatu pod imenom 'Knot Tiara', a čija se vrijednost procjenjuje na 135 milijuna dolara. Princeza od Walesa nije jedina koja je nosila ovu skupocjenu krunu. 'Knot Tiara' nastala je 1914. godine, a napravljena je za Mariju od Tecka, britansku kraljicu i baku kraljice Elizabete.

Foto: Aaron Chown

Ova kruna, napravljena od dijamanata i bisera kraljevske obitelji, bila je jedna od omiljenijih kruna i pokojne princeze Diane, koja ju je, navodno, 1981. godine dobila kao svadbeni dar kraljice Elizabete. Diana ju je nosila često unatoč činjenici da je kruna toliko teška da ju je znala boljeti glava od nje.

Foto: Aaron Chown

Samo dan ranije, Kate se pojavila u elegantnoj tamno zelenoj kombinaciji koja je djelo poznate britanske dizajnerske kuće preminulog Alexandera McQueena, a zanimljivo je to što Kate ovaj kaput nije nosila prvi put. U istom se modelu pojavila u ožujku 2025. godine, na tradicionalnom obilježavanju Dana svetog Patrika s Irskom gardom.

Foto: Kirsty Wigglesworth

No, ipak je najzanimljiviji detalj njezine kombinacije bio povijesni broš s dijamantima i smaragdom, pričvršćen na lijevu stranu kaputa. Riječ je o brošu poznatom kao 'Prince of Wales Feathers Brooch', koji potječe iz 1863. godine. Izrađen je za princezu Alexandru od Danske, buduću britansku kraljicu, povodom njezina vjenčanja s tadašnjim princem od Walesa, budućim kraljem Edwardom VII. Broš prikazuje tri pera, heraldički simbol princa od Walesa, a ukrašen je dijamantima i smaragdima. Posebno je zanimljivo to što je i njega nosila i princeza Diana, koja ga je često koristila kao privjesak na ogrlici.

Foto: Andrew Matthews

Kate Middleton definitivno ima stila i zna što treba obući, a na svečanoj večeri joj nije mogao odoljeti ni sultan koji je sjeo između nje i kralja Charlesa.