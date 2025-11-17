Obavijesti

DIRLJIVA PORUKA

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' zahvalila trenerici Mirni: 'Neću zaboraviti tvoju pomoć'

Piše Marinela Mesar,
Foto: Instagram

Nakon velikog uspjeha, pobjednica nefinalista emotivno se zahvalila osobi koja joj je bila najveći oslonac onda kada joj je ponestajalo snage

Marija Bartulović, pobjednica kategorije nefinalista iz devete sezone RTL-ovog showa 'Život na vagi', ponovno je ganula brojne pratitelje emotivnom objavom na Instagramu. Ovoga puta odlučila je posvetiti nekoliko iskrenih rečenica trenerici Mirni, osobi koja, kako je istaknula, nije bila uz nju samo kao stručnjakinja, nego i kao netko tko je znao razumjeti njezine tihe borbe. Uz zajedničku fotografiju na kojoj se smiju i rukama tvore srce, Marija je priznala koliko joj je Mirnina prisutnost značila u trenucima kada je bila na rubu odustajanja.

- Draga Mirna...Hvala ti što si bila uz mene kroz cijeli proces 'Života na vagi', ne samo kao trenerica, nego kao osoba koja je znala prepoznati moje borbe, moje strahove i moje trenutke kad sam htjela odustati. Tvoja podrška, upornost i vjera u mene bili su mi snaga onda kada je meni ponestajalo i snage i hrabrosti - započela je Marija. 

- Hvala ti što si me učila da mogu više nego što mislim, da vrijedim više nego što sam vjerovala i da promjena nije samo broj na vagi, nego put prema boljem i sretnijem životu. Tvoje riječi, tvoje vodstvo i tvoja dobrota ostaju sa mnom i nakon ovog procesa - dodala je Bartulović. 

- Nikad neću zaboraviti koliko si mi pomogla, koliko si me podizala i koliko si me motivirala da nastavim. Hvala ti od srca što si bila moja podrška, moj oslonac i moj vjetar u leđa - nastavila je Marija. 

- Zauvijek zahvalna tvoja Mare - zaključila je Bartulović, dok je objava je izazvala bujicu poruka podrške.

'Mara predivnooo', 'Bravo! Samo naprijed!! Nema pazi, samo gazi!', 'Mare ti si jedna divna osoba. Draga si srdačna, gostoljubiva, velikodušna. Legenda si. Trebala si biti pobjednik cijelog showa, a ne pobjednik ne finalista jer si skinula više kila od svih finalista.', pisali su joj dok se jedan komentar  posebno istaknuo - Mirnin.

- I ti si bila moje svjetlo kad je meni bilo najteže. Presretna sam što nas je život spojio - napisala joj je trenerica, potvrdivši da je njihova povezanost prerasla u pravo prijateljstvo koje nadilazi okvire showa. 

Podsjetimo, Marijina zahvalna poruka stigla je nakon što je u finalu nefinalista ostvarila veliki uspjeh, odnosno smršavjela je nevjerojatnih 45,5 kilograma i tako osvojila simpatije gledatelje s malih ekrana. No, njezin put nije bio samo transformacija tijela, već je Marija hrabro govorila i o bolnim uspomenama iz djetinjstva te emocionalnim ranama koje je godinama nosila sa sobom. 

Foto: Instagram

