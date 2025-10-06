Marko Bošnjak seli iz Hrvatske? Zaplesao u visokim petama pa poručio: 'Zadnji dan u Zagrebu'

Marko Bošnjak iznenadio je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, pjevač je na svojem Instagram storyju objavio vrlo upečatljivu poruku. Prema onome što je podijelio i porukama koje su mu stigle, Bošnjak se navodno seli iz Hrvatske.

Foto: Instagram

- Posljednji dan u Zagrebu - napisao je, dok su osvanule i poruke brojnih njegovih prijatelja i obožavatelja.

Foto: Instagram

- Dragi Marko, nikada nemoj zaboraviti da je tvoja autentičnost inspirirala mnoge i olakšala im život i odrastanje u Hrvatskoj. Nastavi biti svoj, dizati glas za ono bitno i raditi na ostvarenju svog najvećeg sna. Navijamo za svaki budući projekt. Šaljemo ti ljubav i najveći zagrljaj iz Grafonje! - pisali su mu jedni.

Foto: Instagram

- Znamo te puno duže od mjesec dana i radi naše sigurnosti nadamo se da se nećeš dočepati ključa od stana. Ove godine mi molimo za tebe u nadi da ćeš biti spokojan. Ti samo gazi dalje. Nek gori sve. Voli se SADA, a ne kasnije. Idi posluži taj kolač od slatke osvete i zdrav nam budi. Mladi kralj (21). Vole te: Hana, Tessa, Hanza - nastavili su drugi.

U nastavku su se nizale i brojne druge riječi podrške. Usto, osvanuo je i video u kojem je Bošnjak zaplesao u gležnjačama s platformom.

Foto: Instagram

Nedavno je Bošnjak šokirao pratitelje kada je objavio i niz statusa o ubojstvu aktivista Charlieja Kirka, zbog čega su brojni njegovi fanovi ostali zgroženi. Ranije je objavio i kako se privremeno povlači s društvenih mreža kako bi, kako je rekao, zaštitio svoje mentalno zdravlje i posvetio se stvaranju. Također, prije toga, najavio je i da se s dečkom seli iz Hrvatske.

Podsjetimo, kako je otkrio u razgovoru za Story, Marko je s misterioznim Španjolcem u vezi već dvije godine.