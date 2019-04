Nije u šoldima sve, nešto je i u nekretninama: Stavros 'broj 1'

Najveća zvijezda naše estrade? Vjerojatno Severina. Najuspješniji skladatelj? Rekli bismo - Gibonni. Najkontroverzniji? To je bar lako, Mladen Grdović. Ali tko je na hrvatskoj estradi najbolje unovčio svoj talent? E, tu broj jedan nije nitko od navedenih - apsolutni pobjednik u kategoriji "vlasnik najunosnijih nekretnina" je Jasmin Stavros... Jako blizu mu je Marko Perković Thompson.

Dao bih sto Amerika...da sjednem na verandu, pa uz karte i bevandu...brojim valove! Tako idu stihovi možda i najvećeg hita Jasmina Stavrosa (64), jednog od najvećih zabavljača na hrvatskoj estradi. I kada čovjek vidi njegovu 'vikendicu' u Prigradici, nekoliko kilometara od Blata na Korčuli, potpuno je jasno odakle mu inspiracija za tekstove.

Osim što je poznat kao dobročinitelj, pa je prije desetak i više godina osobno financirao svu hranu za vukove u zagrebačkom Zoološkom vrtu, Stavros se pokazao i kao vrhunski investitor u nekretnine. Toliko dobar da mu ništa nije mogla ni kriza u Agrokoru na kojoj je izgubio milijune. Točnije, kažu njegovi prijatelji, oko tri milijuna kuna.

- Nije to Bog zna što, ali uložio sam i tako malo pratim što se događa s Agrokorom - pričao je Jasmin Stavros (64) krajem 2017. kada se naveliko počelo pisati i pričati kako se Gazdino carstvo neslavno urušava.

Skupa s Agrokorom potonule su i Stavrosove dionice, ali on se nije posebno uzbudio zbog toga.

- I sad se svede na kraju da to trebam zaboraviti, da se od toga neće dogoditi ništa jer dok se to eventualno riješi, proći će 10 godina, stvar će zastarjeti, promijenit će se sudovi. Ali tu nema više nikakve pomoći. Ja sam se od toga oprostio isto kao da sam se rastao od žene - šalio se Stavros tada komentirajući političke odluke o kojekakvim verzijama o spašavanju Agrokora.

Kuća na Korčuli je stotinjak metara od središta Prigradice, starog mjesta na sjevernoj obali otoka, potpuno uklopljena u hlad borova i cjelokupni ambijent. Iznajmljuje se, a uz bazen, terasu i roštilj, činjenica da je prvi red do mora jasno sugerira o kakvoj je lokaciji riječ. Dobro, možda zimi olujna bura podigne morsku pjenu do kamene međe kuće, ali zato najmanje šest, sedam mjeseci traje uživancija.

A kao što nije "stavio sva jaja u istu košaru" kad je u pitanju Agrokor, Stavros nije ni gradio samo na jednom mjestu pa mu je zimska 'baza' u mjestu Kupeć Dol u podnožju Žumberka.

No to nije sve, Stavros ozbiljno razmišlja i o kupnji vikendice na otoku Ižu...

Gibonni: Kamena vila na Korčuli

Znajući poslovično 'tvrdi' stav Zlatana Stipišića Gibonnija o zaštiti privatnosti, ne čudi da je izabrao upravo Korčulu za svoju “sunčanu bazu”. Nekoliko kilometara od Vele Luke, prije koju godinu, kupio je zemljište od 591 četvornog metra i na terenu počeo graditi ljetnu rezidenciju. U mirnoj uvali, s pogledom prema Lastovu, prvi red do mora, s tek nekoliko susjeda. Gotovo da nije mogao odabrati bolju, intimniju lokaciju.

Vjerojatno je u Treporte došao zbog mira i tišine. Ali nerijetko je govorio kako mu je želja kupiti kuću u Veloj Luci zbog Olivera. Puno su se družili, bili su veliki prijatelji, upravo zbog Oliverove jednostavnosti su ga ljudi voljeli, a Gibo je oduvijek bio dio njegove 'ekipe'. U Splitu barem, ovako su bili blizu i 'preko lita', doznajemo od malobrojnih Velolučana na osunčanoj, burom očišćenoj šetnici.

Zlatan Stipišić pak u Splitu stanuje na Lovretu, mirnom kvartu uz samo središte grada. Pomalo samozatajnoga glazbenog velikana često viđaju, no ponašanjem se nikad ne bi stekao dojam da je riječ o zvijezdi njegova kalibra, kažu u susjedstvu. Stambena zgrada je nešto starije gradnje, no zato s puna šarma, na vrhunskoj lokaciji.

'Samostalni umjetnik Gibonni' prijavljen je pak na nedalekom Putu Skalica. U blizini je Gibo i odrastao, na Skalicama naime, a kako je riječ o izrazito emocionalnom glazbenom umjetniku, takav je, čini se, ostao i kod odluka o nekretninama.

No to nije sve! Ima Gibonni teren u brdima iznad Makarske, 'priznao' je to na jednom od nastupa. Poljoprivredno zemljište je nabavio kao zamjenu za teretane u koje ne voli odlaziti, radom se tamo vraća u formu.

Seve ko Seve - izgradila je lođu za sebe

Severina Kojić (46), Nina Badrić (46) i Jelena Rozga (41) čas su bile ljute konkurentice, a čas glumatale blisko prijateljstvo. Jako je teško procijeniti koja bolje naplaćuje svoje estradne podvige, ali u nekretninama su sve tri podjednake.

Rozga ima dva stana u Splitu. Kupila je stan na Brdima, sjevernom dijelu rodnog joj Splita. Cijena je oko 2000 eura po četvornome metru. Drugi se nalazi na Žnjanu i, kako kažu susjedi, pjevačica ga nije platila ništa više nego oni.

Kad je Rozgina nekadašnja prijateljica, a sad ljuta konkurentica, Severina dvije godine ometala susjede nesnosnom bukom u jednom od elitnih zagrebačkih naselja, gdje je na vrhu zgrade kupila dva stana, zapravo je uređivala balkon svojega penthousea.

Raskošnu lođu popravljala je u tajnosti jer građevinski inspektori tad nisu imali pojma o njezinu mini projektu. Kad su izašli na teren, pjevačica je već nabavila sve potrebne papire. Pogled na oba balkona sakrila je od očiju javnosti. Terase i s jedne i s druge stane zgrade natkrila je krovom te ih “ogradila” roletama. Tamo se i ovo ljeto skrivala kad su izašle gole fotografije na kojima je navodno bila ona.

Osim tog stana, ima i jedan u Splitu, na Žnjanskim kaskadama, koji slovi za elitni dio grada.

Thompson: Didovi dvori u Čavoglavama

Marko Perković Thompson (52), koji s obitelji živi u Splitu, gotovo je svaki vikend u rodnim Čavoglavama.

Vrijednost njegove obiteljske kuće od oko 150 kvadrata kreće se između 50.000 i 75.000 eura, a pjevaču je postala pretijesna pa je odlučio sagraditi novu.

Thompson je dovezao na gradilište i kontejner za radnike da se mogu odmoriti, zbog čega susjedi komentiraju kako je pjevač “pravi čovik”. Susjedi kažu kako bi s radovima na novoj kući trebao početi uskoro. Thompson na zemljištu, osim kuće, planira napraviti garažu te veliko igralište za djecu na kojemu će biti ljuljačke.

Sa suprugom Sandrom i djecom u Splitu su prvo živjeli u atraktivnim "žnjanskim blizancima" u trosobnom stanu. Thompson u istoj zgradi ima i kafić Crovis, u kojemu na zidu visi mač koji Thompson smatra svojim zaštitnim znakom.

Kada se uselio u “žnjanske blizance”, za nekretninu je, kažu nam splitski agenti za nekretnine, iskeširao najmanje 220.000 eura. Danas mu taj stan vrijedi i više od 300.000 eura.

- Spotičemo se o školske knjige i igračke. Strpjet ćemo se još malo, a dogodine ćemo možda već biti u novoj kući. Pronašli smo gradilište i nadam se da ćemo uspjeti sagraditi kuću kakvu svi želimo: lijepu, s kaminom, velikim dvorištem u kojemu bi se pronašlo mjesto i za bazen - rekao je prije nekoliko godina Thompson, a onda se s petero djece i suprugom preselio na splitski Žnjan.

Tu nekretninu agenti procjenjuju na 1,350.000 eura. Kuća je s pogledom na križ koji je napravljen u spomen na posjet pape Ivana Pavla II. Splitu. Kuća s bazenom sa sjeverne strane opasana je zidom na kojemu su postavljene nadzorne kamere.

