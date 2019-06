Plan prehrane Nine Martine: 'Kako istopiti 70-ak kilograma'

Kandidatkinja posljednje sezone showa 'Život na vagi' Nina Martina Korbar (26) dosad je izgubila više od 70 kilograma. Nina svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje savjete kako se riješiti viška kilograma, a posebna je posvećena planu prehrane.

- Svaki obrok neka vam se bazira na tri stvari: proteinima (meso, riba, mliječni proizvodi), živoj namirnici (svježe voće i povrće, salata ili neka voćka), zdravim mastima (orašidi poput badema, lješnjaka, indijskih oraščića, bučino ulje, maslinovo ulje). Bazirajte si obroke na ove tri stvari, naravno uz doručak i ručak uvijek možete pojesti neki dodatni ugljikohidrat poput tamnog kruha, leće, riže, kvinoje i slično. Prije jela uvijek je dobro popiti veliku čašu vode (sobna temperatura), a za probavu je odlično ujutro natašte popiti 2dcl mlake vode sa tri do četiri kapi limuna - savjetuje Nina svoje pratitelje.

Za doručak, Nina navodi nekoliko ideja: tri stiropora sa sirnim namazom, šest šnita pureće šunke, nektarinu i pet badema, zatim 50 grama integralnog kruha s gaudom od zelenog pesta, dva kuhana jaja i rajčicu. Kao dobar odabir tu je i zrnati sir te žganci s grčkim jogurtom.

Kao idealni međuobrok, Nina navodi dva fileta tune, jednu rajčicu sa maslinovim uljem, prstohvatom Vegete i malo himalajske soli, kao i jedan stiropor sa sirnim namazom.

Za ručak Nina bira mozzarellu burratu, rajčicu i burger od junetine. Uz svaki veći obrok neizostavno je povrće, točnije zelena salata, dinstani šampinjoni i leća sa mrkvom. Osim junetine, bivša kandidatkinja 'Života na vagi' za ručak konzumira piletinu i puretinu.

Sličan meni preferira i za večeru, gdje je neizostavni dio zelena salata i rajčica uz dodatak Mozzarelle. Tako se na njezinom tanjuru može pronaći hladna pileća salata i kajgana.

- Planirajte obroke par dana unaprijed ili ako ne možete tako onda dan prije...bit će vam puno, puno lakše i pripremajte sebi za posao ili klincima za školu zdrave i nutritivne obroke doma...dobra priprema vam je pola isto tako, zapisujte si što jedete jer tijekom dana zaboravite točno kaj ste sve jeli i koliko, a kad vidite na papiru onda vidite gdje ste unijeli previše, gdje premalo i možete se bolje korigirati i pratiti - zaključila je.

Nina je u show ušla sa 124 kile, a i pravilnom prehranom izgubila je skoro 70 kilograma. Ipak, Nina se i dalje, tvrdi, 'bori s trbuhom'.

- Samo vam želim opet reći da imam glupi trbuh i da ga uvijek namještam za fotkanje, kad se oblačim, kad treniram, kad hodam i općenito kad dišem... Smeta me, fakat me smeta i u jednu ruku ograničava, ali proći će i to. Fokusirana sam na dosadašnji uspjeh, trenutni napredak i rad na sebi i na svojem krajnjem cilju - napisala je Nina na društvenim mrežama.

