Dino odlučio Josipa poslati kući

Nova uzbuđenja, želje, mnogo smijeha, pokoja suza, strahovi, nade, teške odluke za mentore, sve to dio je druge emisije nokaut-faze natjecanja u 'The Voice Hrvatska'.

I natjecatelji i mentori prošli su i prolaze kroz vrlo nepredvidive faze, od proba, preko nastupa do odluke. Odlučuju nijanse. 'Da', 'ne' i 'možda', to su odluke koje će natjecatelji saznati nakon svojih nastupa po timovima.

Foto: Dario Njavro/HRT

Na scenu dolaze iznimno talentirani mladi ljudi, a s njima i pozitivna energija mentora koji ih sa svojim pomoćnicima pokušavaju na najbolji način pripremiti. Napeto i uzbudljivo do posljednje otpjevane note i do konačne odluke mentora.

- Te dvije minute, samo je bit da vam je gušt - rekao je u uvodu Urban i sažeo smisao svih nastupa koje pratimo u drugoj emisiji nokaut-faze natjecanja u 'The Voice Hrvatska'.

Foto: Dario Njavro/HRT

Natali vrlo emotivno donijela pjesmu na scenu

Prvi se predstavljaju natjecatelji iz Urbanova tima. Četiri mlade dame pratimo u pripremama uz savjete mentora i ekipe prije nego što dođu na pozornicu.

Emisiju otvara Natali Radovčić pjesmom 'Shallow' (Lady Gaga). Vrlo emotivno uz podršku svojih navijača, ali i publike donijela je tu pjesmu na scenu.

- Što je nastup uživo? Ne znaš ni što se desilo, ali to tako treba biti, hvala ti najljepša - rekao je Damir Urban.

Foto: Dario Njavro/HRT

Marina hrabro odabrala singl

'Love Is a Losing Game' (Amy Winehouse) izbor je Marine Ramljak kojim je plovila sigurno i s mnogo emocija.

- Velika je hrabrost potrebna da se dođe s ovakvom pjesmom, ali ako netko to može, onda si to ti - komentirao je Urban.

Foto: Dario Njavro/HRT

Urban ne očekuje malo od Korine

Korina Olivia Rogić izabrala je pjesmu 'Rise Up' (Andra Day), a publika je njezinu izvedbu nagradila pljeskom i velikom podrškom.

- Super se držiš, svaka čast! Divno si to izvela, od tebe niti ne očekujem malo, srednje ili tek tako. Hvala ti lijepa - primijetio je Urban.

- Imaju se zašto podržavati - dodala je Ivana Vrdoljak Vanna Urbanovim komplimentima.

Foto: Dario Njavro/HRT

Za Korinu je natjecanje završilo

Ostala je još jedna članica njegova tima, Ana Širić, koja je svoj raskošni talent odlučila predstaviti pjesmom 'Nights in White Satin' (The Moody Blues).

- Reakcija publike veća ti je nagrada od bilo čega što ću ti ja reći - komentirao je Urban.

A onda je došlo vrijeme za odluku, nimalo laku za mentora, kojem su pokušali pomoći i Davor Gobac te Vanna i Dino Jelusić.

- Sve četiri djevojke pokazale su napredak - rekao je Gobac.

- Oduševljena sam, pokazale su ženska energija, senzualnost, ljepota, sjajno! Uzmi sve četiri, Urbane - dodala je Vanna.

- Ana, čudo! Iskreno ne znam koga bi poslao doma - zaključio je Jelusić.

Foto: Dario Njavro/HRT

'Idem punog srca'

- Koliko god mi je lijepo na probama, toliko bi da su izabrale nekoga drugoga, da su drugi u dvojbama. Bilo mi je divno raditi s vama, hvala vam naljepša - rekao je Urban.

Natjecanje sigurno nastavlja Ana Širić, dalje ne prolazi Korina Olivia Rogić.

Urban je odlučio da Natali Radovčić također ide dalje, a dobivši mentorovo 'možda', Marina Ramljak pričekat će još tjedan dana do konačne odluke.

- Idem punog srca. Upoznala sam divne ljude, a Urban je bio odličan mentor - zaključila je Korina.

- Ja bih isto napravio kao i ti, definitivno - komentirao je Dino Urbanove odluke. A onda je došao red i na njegov tim.

Foto: Dario Njavro/HRT

Borna izveo zahtjevnog Bowieja

Jakov, Borna i Josip članovi su njegova tima koji večeras nastupaju i čekaju odluku. Nakon što smo vidjeli kako se pripremaju za nokaut, prvi se predstavio Borna Brkić izvodeći zahtjevnu pjesmu Davida Bowieja 'Moonage Daydream'.

- Mladi moj Brade Pitte, bravo, izvukao si sve o čemu smo pričali. Bravo! - komentirao je Dino.

Foto: Dario Njavro/HRT

Dino zahvalan na Jakovu

Jakov Peruško Rihtar, kojem su se na audiciji okrenuli svi mentori, a Vanna je tada blokirala Urbana, predstavio se pjesmom 'Let's Get It On' (Marvin Gaye).

Iznimno zahtjevna pjesma koju je publika sjajno podržavala tijekom cijelog nastupa.

- Hvala što si odabrao mene, a ne ovog ćelavog gospodina (Urbana) - komplimentirao je Dino.

Foto: Dario Njavro/HRT

Josip ne nastavlja 'The Voice'

Treći iz Dinina tima nastupio je Josip Juraga, koji je izveo pjesmu 'Use Somebody' (Kings of Leon). Izazov je odradio s mnogo energije, a reakcija publike bila je sjajna.

- Tak' se to radi - zaključio je Dino.

Ostali mentori pokušali su mu pomoći prije odluke. Nije bilo lako.

Dalje sigurno prolazi Jakov Peruško Rihtar, natjecanje ne nastavlja Josip Juraga, a Borna Brkić dobio je 'možda' i čekat će tjedan dana odluku.

Foto: Dario Njavro/HRT

Došlo je vrijeme i za Vannin tim i nove nezahvalne odluke.

- Ja bih sad otpjevala sve to i žrtvovala svoju izvedbu za njih, ali ne mogu. Jedva čekam čuti kako će to oni napraviti - najavila je Vanna svojih troje natjecatelja.

Nakon što smo vidjeli djelić atmosfere s priprema prvi je na scenu izašao Luka Novokmet, a izabrao je pjesmu 'Don't Let Me Down' (The Beatles). Bivši nogometaš koji pjeva tek malo više od godinu dana vrlo sigurno izveo je tu antologijsku pjesmu uz veliku podršku i publike i svoje mentorice.

- Ovo je ta atmosfera! Jesi zadovoljan? Jesi i točka. Veliki si borac i užitak je raditi s tobom, nadam se i da su navijači zadovoljni! - rekla je Vanna.