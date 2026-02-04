Obavijesti

KRIMIĆI, TRILERI, DOKUMENTARCI...

Top 10 filmova na Netflixu

Piše 24sata
Čitanje članka: 2 min
Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan opis svakog naslova, uključujući ocjene, glumačku postavu i intrigantne radnje

Admiral

Netflix i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu filmova koji su osvojili hrvatsku publiku. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili je vrijeme za novi binge! Ovo je top 10 najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj za tjedan koji počinje 2. veljače 2026.

1. The Rip, IMDB: 6.8/10, Rotten Tomatoes: 88%

Napeti krimić u kojem tim policajaca iz Miamija pronalazi milijune dolara u napuštenoj kući. Povjerenje među njima puca, a sumnja raste dok se sve – i svi – dovode u pitanje. U glavnim ulogama Matt Damon, Ben Affleck i Teyana Taylor, pod redateljskom palicom Joea Carnahana. (SAD, 2026., Kriminalistički)

2. Doubt, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 84%

Drama smještena u 1964. godinu prati časnu sestru koja sumnja da svećenik ima neprimjeren odnos s problematičnim učenikom. Film istražuje teme religije, morala i autoriteta, a briljiraju Amy Adams, Meryl Streep i Philip Seymour Hoffman. (SAD, 2008., Drama)

3. The Big Fake

Toni Chichiarelli dolazi u Rim s nadom da postane slikar, no njegov talent ga vodi u svijet kriminala i državnih tajni. Između umjetnosti, zločina i moći, njegov potpis završava posvuda – pa i u povijesti Italije. (Italija, 2026., Krimi, Gangsteri)

4. Kidnapped: Elizabeth Smart, IMDB: 6.7/10

Dokumentarni film donosi potresnu priču o otmici Elizabeth Smart iz njezina doma u Utahu, kroz njezine riječi i dosad neviđene materijale. (SAD, 2026., Dokumentarni, Kriminalistički)

5. Awake, IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 23%

Psihološki triler o čovjeku koji tijekom operacije srca doživljava 'anestezijsku svjesnost' – budan je, ali paraliziran. Njegova supruga mora donositi teške odluke dok se bori s vlastitim demonima. Glume Hayden Christensen i Jessica Alba. (SAD, 2007., Triler)

6. Which Brings Me to You, Rotten Tomatoes: 65%

Romantična komedija o Jane i Willu, dvoje emocionalno izmučenih ljudi koji se upoznaju na vjenčanju, a nakon katastrofalnog pokušaja veze u garderobi, provode 24 sata dijeleći svoje najdublje tajne. (SAD, 2023., Romantična komedija)

7. People We Meet on Vacation, IMDB: 6.8/10

Poppy i Alex su deset godina najbolji prijatelji i putni partneri, ali počinju se pitati jesu li možda savršen romantični par. (SAD, 2026., Romantična komedija)

8. The Grinch, IMDB: 6.4/10, Rotten Tomatoes: 59%

Animirani klasik o Grinchu koji planira uništiti Božić stanovnicima Whovillea. Glasove posuđuju Benedict Cumberbatch i Rashida Jones. (SAD, 2018., Animirani, Božićni film)

9. Sweet Home Alabama, IMDB: 6.2/10, Rotten Tomatoes: 38%

Modna dizajnerica Melanie iz New Yorka mora se suočiti s prošlošću i suprugom iz Alabame kojeg nije razvela. Romantična komedija s Reese Witherspoon. (SAD, 2002., Komedija)

10. Madagascar, IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 55%

Četiri životinje iz zoološkog vrta kreću u avanturu života kada završe na Madagaskaru. Glasove posuđuju Ben Stiller i Chris Rock. (SAD, 2005., Animirani, Obiteljski)

