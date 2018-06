U finale TLZP-a ušli su Maja, Paola, Katarina i Amel

U finale pete sezone popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ušli su Maja Bajamić, Paola Valić Bekić, Katarina Baban i Amel Ćurić. Dok će se ovih četvero finalista iduće nedjelje boriti za pobjedu, ostalih četvero natjecatelja nastupit će u parovima u revijalnom tonu.

U predfinalnoj epizodi pobjedu je odnijela Maja Bajamić sjajnom transformacijom u Indiru iz grupe Colonia, otpjevavši hit 'Svijet voli pobjednike'.

- Ti si dizala obrve, ti si pričala ko' ona, ti plešeš ko' Ira, kako? Vi kao da ste neke sestre, to nije normalno. Stvarno si odradila maestralno - komentirala je Maja Šuput koja je ovoga tjedna nakratko zamijenila Nives Celzijus u žiriju.

- Ti si apsolutno izdominirala u duši tu Indiru i to je nešto nevjerojatno, svaka čast. Ovo je fakat jako dobro - izjavio je Saša.

- Ti si doslovno bila ona. Točno ta energija, ovo nije karikatura, ovo je baš Indira“, nastavio je pohvale Kedžo.

- Mislim da si ti tijekom cijelog ovog showa uvijek tu negdje pri vrhu i ne postoji neki zadatak kojeg ti nisi obavila stopostotno - rekao je Petreković. Zahvaljujući Majinoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna Hrvatskom savezu gluhoslijepih osoba „Dodir“.

Amel Ćurić završio je na drugom mjestu kao Barry White s pjesmom 'Let the music play'.

- Ti si svoj zadatak jako dobro odradio, ja sam se čak na neke momente i ježio što je super - poručio mu je Kedžo.

- Malo kad sam te gledala, taj zlatni lančić me podsjetio na zlatno doba Miše Kovača, a odijelo na jedan spot od Dražena Zečića, zgodna kombinacija. Mislim da ono što si ti večeras izveo je dostojno tvoje pozicije - rekla mu je Maja Šuput.

- Uvijek mi se sviđa kad kandidat pobjegne od svojih tvorničkih postavki koje su totalno kontra - istaknuo je Saša.

- Ja sam se malo bojao da ti kad kreneš prema mikrofonu nećeš stati, al si od samog početka bio u predinfarktnom stanju zaključio je Petreković.

Unatoč trećem mjestu u ovotjednoj emisiji, Davor Dretar Drele transformacijom u Missy Elliott i izvedbom pjesme 'Get ur freak on' nije uspio ući u samo finale.

- Drele, ja te znam otkad sam se rodila, ja ti se kunem da nisam mogla zamisliti da ti ovako možeš izgledati, plesati i baljezgati ove riječi - rekla mu je Šuput.

- Missy Drelliot je pogodila svaku riječ. Nastup hvale vrijedan finala - izjavio je Petreković.

- Ne postoji pogreška iz koje se Drele ne može izvući. To je tvoja veličina, velika prednost i ja te cijenim zbog toga, svaka čast -rekao mu je Saša koji je tražio i obećanje ponovnog okupljanja Dreletronica.

- Ti si došao, izdominirao i meni opasno poremetio tablicu koju imam u glavi - za kraj je dodao Kedžo.

Još jedna finalistica, Katarina Baban, ove je nedjelje očarala žiri svojom izvedbom. Nastupila je kao Nered i otpjevala navijačku himnu 'Srce vatreno'. Njen nastup komentirali su rječnikom sportskih komentatora.

Foto: Nova tv

- Iz tako malog ženskog vitkog tijela izađe ovakav muškarac ćelave glave s ovakvom energijom. Hrvatska je apsolutni pobjednik! - glasno je rekla Šuput.

- Publika je dvanaesti igrač, nikad se ne zna kako će završiti jer je lopta okrugla - komentirao je Saša.

- Ja već dugo vremena čekam da ti prebaciš, večeras si prebacila, zapalila si studio i ja tebe želim vidjeti u finalu!, dodao je Kedžo.

Damir Poljičak nastupio je kao Pink i izveo pjesmu 'What about us'.

- Moram pohvaliti tvoj scenski nastup, meni je sve to bilo jako jako dobro - rekao je Kedžo.

- Očekivala sam vokalno debakl, ali sam ugodno iznenađena. Spektakl nije, ali je bilo stvarno dobro. Bilo je tu stvarno par dionica gdje si trebao izvući gore i to si napravio, komentirala je Šuput.

- Ovo je bila toliko impresivna točka s plesačima, s tvojom energijom, tvojom klasičnom predanošću koju uvijek imaš - kazao mu je Saša.

- Meni je drago da si ti upisao tečaj Pink kod Ane Maras Harmander, ona je otvorila i tečaj za sve vas koji želite bit Pink. Ovo je tebi najbolja ženska točka dosad, ovo je jedna zaista respektabilna izvedba - podcrtao je komentarom Petreković.

Matko Knešaurek pjevao je pjesmu 'Be my lover' nekoć popularnog francuskog dua La Bouche.

- Meni je najjači trenutak u ovom kad odeš u skroz falset i kad zakreštiš - poručio mu je Petreković.

- Jako mi se sviđa kako si išao postaviti imitaciju njezinog glasa i to ti je veliki plus. Drugačije jednostavno ne možeš nju dobiti. Drugačije ne ide - komentirao je Saša.

- Pogledala sam spot tik prije tvog izlaska tako da sam vidjela da si to baš dobro kopirao i meni je ovo bilo dobro - rekla je Šuput.

- Sviđa mi se činjenica da si izmijenio svoj vokal. Meni je uvijek kod tvojih transformacija u žene falilo da se malo uneseš u lik, a ti si ovaj put i mrdao bokovima - istaknuo je Kedžo.

Paola Valić Bekić imala je zadatak izvesti pjesmu 'Rock DJ' i transformirati se u Robbieja Williamsa.

Foto: Nova tv

- Večeras si imala dosta nezahvalan zadatak, pogotovo vokalno, ali si skinula njegove manire, način pjevanja, bila si taman kao zaigrano štene, simpatično iritantna - kazao je Kedžo.

- Nije mi djelovalo da si se pretjerano mučila oko toga. imaš nešto vragolasto u okicama poput njega. Meni je ovo bilo zaista dobro - komentirala je Šuput.

- Malo si mu pobjegla glasom. Išla si iz prenaglašenog u nešto što si gađala povremeno, ali što se tiče točke i vibre tu si ga imala“, rekao je Saša.

Na posljednjem mjestu ovoga tjedna našla se Ana Vilenica koja je utjelovila Michela Tela s pjesmom 'Ai se eu te pego'.

- Ti si nam kao i uvijek sa svojim duhom i zafrkancijom donijela zabavu u studio. Ti si maksimalno iz te točke izvukla što se izvući dalo“, rekao je Saša.

- Ja mislim da je bila muško koliko je i on bio muško, nije ni baš velika razlika, nije on macho man. Mislim da si odradila najbolje što si mogla i možeš biti sretna. Dobro su te zamaskirali, dobro je to ispalo - kazala je Šuput. Petreković se složio s kolegama i dodao kako nema nikakvih zamjerki na glumački dio.

- Vladaš scenom, donosiš toliko pozitivne energije, meni je to najbitnije. Meni je pjesma fora, a ti si mi genijalna - zaključio je Kedžo.

Iduća epizoda donosi konačan odgovor na pitanje tko će osvojiti titulu petoga pobjednika showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Maja Bajamić postat će Catherine Zeta Jones iz filma Chicago, Paola Valić Bekić pjevat će kao Celine Dion, Katarina Baban transformirat će se u Britney Spears, a Amel Ćurić bit će Toto Cutugno. U revijalnom tonu nastupit će Davor Dretar Drele i Damir Poljičak kao Doris Dragović i Mladen Bodalec, dok će Matko Knešaurek i Ana Vilenica u duetu nastupiti kao Alejandro Fernandez i Christina Aguilera.

Tema: 100% prirodno