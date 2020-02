Uhvatili Adele u šetnji, šokirala linijom: Odjenula usku trenirku

• Effortless Beauty ✨ [#adele #adelelaurie #adelelaurieblue #adelelaurieblueadkins | #adele19 #adele21 #adele25 #adeleiscomingback #adelelive #adelegrammys | #adeleph #adelephilippines #adele_fanph | #daydreamer] ctto. @officialadelefanpage ♥️✨

A post shared by AdelePH (@adele_fanph) on Feb 13, 2020 at 3:01am PST