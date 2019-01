'Žene su ljubomorne na mene pa imam više muških prijatelja'

Definitivno idem na rukometno polufinale, ako uspijem otići ću i ranije na utakmicu, kaže Ivana Knoll (26).

Hrvatska najpoznatija navijačica otkrila nam je kako prati sve utakmice hrvatske rukometne reprezentacije.

- Prezadovoljna sam igrom pa i sama činjenica da smo svaku do sad pobijedili govori dovoljno. Ma i ovo će biti naša godina - uvjerena je Knoll.

Uvjerena je da će Hrvatska dogurati do finala, a onda, dodaje 'nek nam je Onaj gore na pomoći'.

Dobri su joj svi igrači, a Cindrić joj je 'strašan'.

- Što se tiče najdražih, to su mi Ivić, Pesić i Štrlek, poznajem ih dugi niz godina tako da, igrali ili ne, oni su mi najdraži - kaže.

Kao najveću konkurenciju našoj reprezentaciji vidi Francuze.

- Kad se sjetim ljetos finala u nogometu, kad se sjetim kako su nas u areni izbacili prošle godine na europskom prvenstvu, muka mi je. Nadam se da ćemo biti u finalu s njima i prekinuti više taj niz njihovih pobjeda! Španjolsku ćemo dobit bez problema - smatra Ivana.

Rukomet prati jako dugo, a sama ga je i trenirala, još u osnovnoj školi.

- Obožavam rukomet, ali nažalost nije senzacija kao nogomet. Kad sam doselila u Zagreb 2011. išla sam redovito na utakmice u Arenu, a prošle godine sam bila na svim utakmicama. Isla sam cak i na finale Španjolska - Švedska, jer, eto, ipak je bilo kod nas - prepričava najpoznatija navijačica.

Ispričala nam je kako je ovih dana prezaposlena.

- Bilo je lijepo ljetos, ali sada se vratilo sve u normalu i mora se raditi. Odrađujem poslovne suradnje na Instagramu, modeling , usput učim za ispit agenta za nekretnine i zapravo sam na sto strana.

U 2019. planira posjetiti Tursku, Bali , Egipat, Izrael i Tajland.

Na neka putovanja idem poslovno, a na neka privatno. Vidjet ću hoću li ću sve to uspjeti stići, trebalo mi je malo odmora od prošle godine i nisam zimski tip tako da čekam lijepo vrijeme ili ću se zaputiti negdje u topliju klimu - objašnjava Knoll.

I dalje razvija ideju kako da izrazi svoju kreativnost jer, kako kaže, nije tip koji sjedi na kauču i priča 30 minuta o nekoj gluposti.

- Poštujem svakog tko to radi i tko je uspješan u tome, al ja nekako nisam taj tip - tvrdi Ivana.

Otkriva da su joj draži stariji muškarci.

- Kod starijih muškaraca vidim markantnost, šarm koji jednostavno mladi dečki nemaju, jer se po meni on dobiva s godinama . S njima je jednostavnije, ne moram im sve crtati, a da se razumijemo, ja sam dosta teška osoba koja ne voli ograničenja i ikakve zabrane te sa mnom nije tako lako, pa mi je sa starijima lakše. Puno više stvari razumiju, ne kompliciraju, ne sputavaju me - objašnjava manekenka.

Njezin dečko je, kaže, dečko za poželjet.

- Bodri me u svemu, ima razumijevanja za sve, ali isto tako me zna spustiti na zemlju kada sam nerealna ponekad. Divno balansira stvari i jako je iskren i osjećajan sto ja najviše cijenim. Primjerice, mrzi društvene mreže, nema profil niti na jednoj mreži, sve to smatra glupim i zatupljujućim, ali poštuje mene da to volim i na tome zarađujem i nema apsolutno nikakav problem s pažnjom koju sam izazvala u Rusiji, dapače, ponosan je na mene, što većina muškaraca ne bi bila jer vole svoje polovice imati zatvorene zbog vlastite nesigurnosti - ispričala je Ivana.

Nije joj jasno zašto se javnost zanima za njezine financije.

- Rodila sam se pod sretnom zvijezdom da sam zahvaljujući roditeljima uvijek imala i zarađujem također vlastiti novac. Imala sam negativnih komentara i nemoralnih ponuda i prije Rusije, toga je uvijek bilo i bit će. Žene su previše ljubomorne zato i imam više muških prijatelja. Uvijek sam im bila glavna meta očito ih je boljela moja pojava i samopouzdanje, koje one nažalost nemaju.

Ističe kako su ljudi inače dosta jalni, valjda zbog vlastitog nezadovoljstva. Ivana tvrdi da može razumjeti žensku ljubomoru, ali mušku zato ne može nikako.

- Ne mogu shvatiti kako muškarac može biti ljubomoran na mene. Pa je li on htio biti navijač u Rusiji čija će slika obići svijet? Zaista ne razumijem, današnji muškarci su zaboravili sto znaci biti džentlmen i ja sam jako sretna sto imam normalnog - zaključila je Knoll.