Zvijezdu Baywatcha paparazzi uhvatili na ulici: Kakva prevara, na Instagramu je druga žena!

Američka glumica i zvijezda serije 'Spasilačka služba', Donna D'Errico (55) često na društvenim mrežama oduševi fanove novim objavama u kojima pozira u bikiniju, a sada su je paparazzi uhvatili na ulici gdje je iznenadila svojim izgledom. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Donna je snimljena u šetnji Hollywoodom sa svojim 30-godišnjim sinom Rhyanom D'Erricom.

Međutim, samo rijetki su je uspjeli prepoznati s obzirom na to da ne nalikuje na sebe jer ne izgleda niti približno kao na fotografijama koje objavljuje na Instagramu.

Prošetala je bez šminke na licu, s kapom na glavi i u širokom bijelom kombinezonu.

Gledajući njezine fotografije na društvenim mrežama, obožavateljima je bilo teško povjerovati da ima 55 godina i da izgleda poput Barbie lutke kako joj često pišu. No čini se da je to dobro upakirana laž.

Jednom je prilikom otkrila da dobro izgleda zbog biljne prehrane koje se pridržava i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

- Doživjela sam brojne koristi, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zbog kojeg to radim. Radim to zbog životinja. Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada - otkrila je u jednom od intervjua.

Donna je nekoliko puta pozirala za magazin Playboy, skinula se do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovine ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu.

I dalje se bavi glumom, a među posljednjim filmovima koje je snimila su '116 MacDougal' i 'Escape from Area 51'.