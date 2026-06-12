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NIKO SIGUR

Tko je hajdukovac koji debitira na SP-u: 'Bio sam najsretniji kad smo zabili gol Hrvatskoj'

Piše 24sata,
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Tko je hajdukovac koji debitira na SP-u: 'Bio sam najsretniji kad smo zabili gol Hrvatskoj'
Foto: IMAGO/Nuno Pires Veloso/IMAGOSPO

Niko Sigur (22), polivalentni igrač Hajduka, nastupit će za Kanadu na Svjetskom prvenstvu i ostvariti dječački san

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Niko Sigur, 22-godišnji polivalentni igrač splitskog Hajduka, nastupit će za Kanadu protiv Bosne i Hercegovine na nadolazećem Svjetskom prvenstvu (u Torontu, 21 sat, HRT 2).

Njegov put od amaterskih liga u Vancouveru do profesionalnog nogometa u Europi i mjesta u reprezentaciji obilježilo je nekoliko ključnih odluka, uključujući i promjenu nogometnog državljanstva kako bi nastupao za zemlju u kojoj je rođen.

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Foto: Instagram

Niko Kristian Sigur rođen je u Burnabyju, predgrađu Vancouvera, u obitelji hrvatskih iseljenika. Još 2018. godine, kada je najavljeno da će Kanada biti jedan od domaćina Svjetskog prvenstva, izjavio je ocu Tonyju da će nastupiti za kanadsku reprezentaciju.

​- Sjećam se da sam mu rekao da ću igrati za Kanadu na tom Svjetskom prvenstvu. I evo, sad ćemo odigrati dvije utakmice u mom rodnom gradu Vancouveru - objasnio je Niko.

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Nakon što je igrao za lokalne klubove Mountain United i Vancouver Whitecaps, Sigur je 2020. godine ostao bez kluba. Jedno je vrijeme igrao za poluamatersku momčad Vaughan Azzurri. Ključni korak u karijeri napravio je 2022. godine kada je o vlastitom trošku došao na probu u slovensko Radomlje, tadašnju filijalu Hajduka.

Soccer: Concacaf Gold Cup-Group Stage-Honduras at Canada
Foto: Anne-Marie Sorvin/REUTERS

Nakon tjedan dana probe, tadašnji sportski direktor Andro Fistonić preporučio ga je Hajduku, koji ga je i angažirao. Za prvu momčad splitskog kluba debitirao je u travnju 2023. pod vodstvom trenera Ivana Leke i od tada je postao standardni član momčadi.

Promjena reprezentacije

Iako je isprva odabrao nastupati za Hrvatsku, zemlju svojih roditelja, Sigur je kasnije promijenio odluku. U svibnju 2023. prihvatio je poziv hrvatske U-21 reprezentacije, izjavivši tada kako želi nositi 'prekrasni hrvatski dres' jer je to domovina njegove obitelji. Bio je član mlade selekcije na Europskom prvenstvu i nalazio se na širem popisu A reprezentacije za Euro 2024., no službeni poziv nije dobio. U ljeto 2024. zatražio je promjenu nogometnog državljanstva kako bi mogao nastupati za Kanadu.

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Svoju odluku objasnio je u intervjuu za kanadsku televiziju TSN, gdje je kao jedan od ključnih trenutaka naveo utakmicu Hrvatske i Kanade na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine.

​- Najdraža uspomena sa svjetskih prvenstava mi je gol Kanade protiv Hrvatske. Bio sam u Hajduku, došao sam nekoliko mjeseci prije početka SP-a. Suigrači su me dosta zezali. Bio sam s Rokasom Pukštasom, samo nas dvojica smo bili u sobi, a Hrvati su pokušali ući i gledati utakmicu s nama. Rekao sam im da ne mogu i da moraju ostati vani. Kada je Kanada zabila za 1-0… Nikad u životu nisam bio sretniji. Emocije su me preplavile, nisam mogao vjerovati - iskreno je priznao.

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Iako je Hrvatska na kraju pobijedila rezultatom 4-1, taj je trenutak utjecao na njegovu odluku.

​- Ponosan sam na svoje hrvatske korijene, ali osjećam se kao da sam kanadski Hrvat. Rođen sam ovdje, živio sam ovdje i igrao nogomet ovdje cijeli život, tako da sam se osjećao kao da dugujem Kanadi obući njezin dres - zaključio je.

Soccer: Concacaf Gold Cup-Group Stage-Honduras at Canada
Foto: Anne-Marie Sorvin/REUTERS

Otkako se ustalio u prvoj momčadi Hajduka, Sigur je postao jedan od ključnih igrača kluba. Igra na više pozicija, uključujući desnog beka i zadnjeg veznog, što ga čini zanimljivim na tržištu. Jedan od zapaženijih trenutaka u dresu Hajduka bio mu je pobjednički gol u derbiju protiv Dinama u prosincu 2024.

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Njegovi nastupi privukli su pažnju europskih klubova. Mediji su ga povezivali s klubovima poput Atalante, Wolverhamptona, Anderlechta i Celtica. Prema medijskim napisima, Hajduk je za njega postavio odštetni zahtjev u iznosu do deset milijuna eura. Sigur ima ugovor s Hajdukom do ljeta 2028. godine.

Privatni život i karijera izvan terena

Niko Sigur svoj privatni život uglavnom drži izvan medija. Jedna od rijetkih objava te vrste bila je fotografija s djevojkom na Instagramu i isključenim komentarima.

Tijekom karijere zabilježen je i incident kada je dobio crveni karton zbog pljuvanja prema igraču Rijeke Stjepanu Radeljiću, što je izazvalo negativne reakcije u sportskoj javnosti.

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Sigur se sada priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje će igrati za reprezentaciju Kanade i pokušati ispuniti cilj koji je postavio kao mladić.

*uz korištenje AI-ja

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