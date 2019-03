Atiemwen: Nisam kriv, prijetila je kako će mi zagorčati život...

Dinamov nogometaš Iyayi Believe Atiemwen (23) odlučio se braniti od optužbi za nasilničko ponašanje i silovanje. Protiv njega su progovorile Iva Bošnjak i djevojka koja je odlučila ostati anonimna, a obje su ga optužile za napastovanje.

- Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu - poručio je Nigerijac odmah nakon što su optužbe dospjele u javnost.

Sada je odgovorio na optužbe anonimne djevojke.

- Vodim život koji se nimalo ne razlikuje od života mojih vršnjaka i zato me čude sve te optužbe, pogotovo od djevojaka s kojima sam imao sasvim normalan odnos. O samom događaju za koji sam osumnjičen ne mogu i ne smijem govoriti. Ali bih se volio osvrnuti ne dovodeći niti jednim dijelom u pitanje tajnost postupka, na dosad javno izgovorene i napisane riječi. Nije sporno da sam imao seksualnu vezu s tom ženom. Bio sam solo, ona je bila sama i viđali smo se na obostrano zadovoljstvo. Čudno mi je i životno neshvatljivo da ako sam ja nekoga navodno silovao, da ta osoba sasvim normalno dalje nastavi dolaziti k meni - rekao je za Jutarnji list i nastavio:

- Činjenica je da nismo bili sami u stanu. To je još jedan dokaz da se ništa nije dogodilo izvan okvira, što smo oboje htjeli da bude. Najžalosnije i najčudnije je u cijeloj priči da osoba koju sam navodno silovao poslije tog navodnog događaja napravi doručak meni i mom prijatelju i udalji se iz stana. Kad je taj vikend završio, rekao sam joj da mi treba mir i da nećemo nastaviti. Podivljala je i rekla da će mi zagorčati život. Nisam ni slutio da bi to mogla ostvariti na ovaj način da me lažno prijavi - priča Atiemwen.

Govoreći o optužbama Ive Bošnjak, kaže da su se zabavljali samo jednom, te noći kada se dogodio navodni napad.

- Ona jednostavno nije mogla prihvatiti da ne želim imati ništa ozbiljno. Dva dana prije Benfice došla mi je u stan s jednim velikim koferom. Da, pozvao sam je tada, ali ne da se useli, što sam pomislio kada sam vidio veličinu njezina kofera. Ostala je dva dana. Te sam srijede morao na stadion u karantenu pred utakmicu. Rekao sam joj da mi ključ ostavi ispod otirača. Dva dana me maltretirala porukama: ‘Gdje si? Ne vjerujem da si na stadionu. Sigurno se provodiš s drugim curama...’ Iznervirao sam se, rekao da mi ne treba takav odnos i zamolio je da ode. Kada sam se vratio s utakmice, rekao sam joj da se želim odmoriti i da nismo jedno za drugo. Počela je divljati, razbacala mi stvari po stanu, čak me i fizički napala. Zatim je otišla i mislio sam da je sve gotovo dok se nije pojavila policija. Pozvala ih je i pričekala ispred stana. Ma da je bilo i malo sumnje, policija bi me privela istu večer - zaključio je.