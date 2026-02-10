Obavijesti

SAGA O PRODUŽENJU

Bilić i Pavasović Visković otkrili u kojoj je fazi novi ugovor za Livaju: 'Nadamo se to riješiti'

Piše Luka Tunjić,
Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Livaja se u posljednjih pet godina nametnuo kao najbolji igrač Hajduka, tri je puta bio najbolji strijelac HNL-a i obilježio je eru na Poljudu, ali još uvijek nije potpisao novi ugovor koji se dugo očekuje

Za Marka ću samo reći da s njim u idućih nekoliko dana planiramo potpisati novi ugovor... Jesenas su ovo bile riječi uskoro bivšeg sportskog direktora Hajduka, Gorana Vučevića, koji će napustiti funkciju jednom kada "bijeli" pronađu njegovog nasljednika, potvrđeno je u utorak. 

Vučević je u rujnu u intervjuu za Sportske novosti najavio kako je pitanje dana kada će Livaja, koji ima važeći ugovor sa splitskim klubom do ljeta 2027. godine. Prema Transfermarktu, njegova je tržišna vrijednost tri milijuna eura, a nedavno su ga grčki mediji povezali s tamošnjim velikanom Panathinaikosom. Ipak, to je bila "prazna priča".

Ljut Marko Livaja na klupi Hajduka
Ljut Marko Livaja na klupi Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Međutim, neosporno je riječ o jednoj od goručih tema na Poljudu, pogotovo nakon nesuglasica s trenerom Gonzalom Garcijom. Livaja se u posljednjih pet godina nametnuo kao najbolji igrač Hajduka, tri je puta bio najbolji strijelac HNL-a i obilježio je eru na Poljudu.

Predsjednik uprave Hajduka Ivan Bilić i predsjednik nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković u utorak su se obratili javnosti i potvdili Vučevićev odlazak. Kasnije su se komentirale razne teme, a jedna je i novi ugovor za Livaju.

- Mislim da na ovo pitanje ne bih odgovarao u ovoj situaciji, tematika je različita. Bili smo u procesu pregovora s Markom i njegovim agentom. Nadamo se da ćemo to unutar skorijeg perioda to riješiti, najkasnije do petog mjeseca. Riješit ćemo to zajedno s njim. Nije zapelo zbog financijskog fair-playa - rekao je Ivan Bilić, a Pavasović Visković dodao je...

Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk
Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- U Nadzornom odboru sjede navijači Hajduka i svjesni smo koliko Livaja znači Hajduku. Ali NO ne raspravlja o tome sve dok predsjednik ne uputi NO-u zahtjev za suglasnost. Nije naše da o tome govorimo - zaključio je.

