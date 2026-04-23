Brazilski dragulj doživio tešku ozljedu mišića! Mora odustati od sna i odlaska na Mundijal?

Veliki udarac pogodio je Chelsea i brazilsku reprezentaciju. Mlada zvijezda Estevão (18) doživio je tešku ozljedu zadnje lože koja je zaključila njegovu klupsku sezonu i pod velik znak pitanja stavila nastup na Svjetskom prvenstvu. Brazilski dragulj, koji je ove sezone oduševljavao u dresu londonskog kluba, stradao je tijekom prvenstvenog poraza od Manchester Uniteda, a prve crne slutnje potvrdili su i detaljni liječnički pregledi.

Dijagnoza je, prema pisanju The Athletica, najgora moguća: ruptura zadnje lože četvrtog stupnja. Igrala se tek 17. minuta utakmice kada se Estevão u punom sprintu sjurio prema suparničkom golu u situaciji jedan na jedan. U tom trenutku osjetio je oštru bol u stražnjem dijelu natkoljenice i s bolnom grimasom pao na travnjak.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj ozljedi, a teren je napustio vidno potresen. Bivši trener Liam Rosenior otkrio je kako je mladić bio u suzama u svlačionici, shrvan težinom ozljede.

​- Izgleda da je u pitanju zadnja loža. To se dogodilo u trenutku dok je bio u prodoru. Nadam se da će se vratiti što prije - rekao je tada Rosenior.

Nažalost, nade su se pokazale uzaludnima. Ova ozljeda prekinula je njegovu sjajnu debitantsku sezonu u Europi, u kojoj je ubilježio osam golova i četiri asistencije, uključujući i briljantnu partiju u pobjedi 3-0 nad Barcelonom u Ligi prvaka.

Što je ruptura lože?

Zadnja loža skupina je od tri mišića na stražnjoj strani natkoljenice koji su ključni za trčanje, sprint i promjene smjera. Ozljede se klasificiraju po stupnjevima, od blagog istezanja (prvi stupanj) do potpune rupture mišića (treći stupanj). Dijagnoza četvrtog stupnja, koja se spominje u Estevãovom slučaju, predstavlja najteži oblik i opisuje potpunu rupturu mišića koja često uključuje i odvajanje tetive od kosti.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Radi se o jednoj od najtežih mišićnih ozljeda za profesionalnog sportaša, koja obično zahtijeva dugotrajan i kompleksan oporavak. U mnogim slučajevima, pogotovo kod sportaša čija se igra temelji na eksplozivnosti, nužna je i kirurška intervencija kako bi se tetiva ponovno spojila s kosti i osiguralo pravilno cijeljenje. Oporavak može trajati od četiri do šest mjeseci, a ponekad i duže, oko devet mjeseci.

Utrka s vremenom i rizik prebrzog povratka

Prve prognoze govore o pauzi od najmanje osam tjedana, što izravno ugrožava Estevãov nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje za nešto manje od dva mjeseca. Iako izvori bliski igraču prenose optimizam i tvrde da cilja na povratak treninzima na terenu unutar 30 dana, medicinski stručnjaci upozoravaju na golem rizik koji donosi preuranjen povratak.

Forsiranje povratka nakon tako teške ozljede može dovesti do kroničnih problema i čestih ponovnih ruptura, što bi moglo trajno ugroziti njegovu eksplozivnost, koja je temelj njegove igre. S obzirom na to da je Chelsea uložio ogroman novac u mladog Brazilca kao ključnog igrača za budućnost, klub se nalazi pred teškom odlukom. Pritisak Brazilskog nogometnog saveza da Estevão zaigra na Mundijalu mogao bi se kositi s dugoročnim interesima kluba i, najvažnije, zdravljem samog igrača.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Iako se kod potpunih ruptura tetive operacija često nameće kao logično rješenje, moderna sportska medicina pokazuje da kirurški zahvat ne jamči nužno brži oporavak. Neke studije su pokazale da neoperativno liječeni sportaši mogu imati slično ili čak kraće vrijeme povratka na teren u usporedbi s onima koji su operirani. Ključ uspjeha leži u kvaliteti rehabilitacijskog procesa.

Suvremeni pristup nalaže rano, ali strogo kontrolirano opterećenje ozlijeđenog tkiva kako bi se potaknulo pravilno stvaranje ožiljka i usmjeravanje kolagenskih vlakana. Umjesto dugotrajne imobilizacije, koriste se ciljane vježbe, poput kratkih izometričkih kontrakcija, kako bi se održao mišićni tonus i potaknulo cijeljenje.

Tek kasnije se u proces uvode vježbe istezanja i ekscentričnog opterećenja, koje su ključne za pripremu mišića na napore sprinta. Praćenje oporavka magnetskom rezonancijom ključno je jer klinički osjećaj sportaša, koji se često osjeća dobro puno prije nego što je tkivo uistinu zacijelilo, može biti varljiv.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS