ČEKA GA DUG OPORAVAK

Brazilski dragulj doživio tešku ozljedu mišića! Mora odustati od sna i odlaska na Mundijal?

Piše 24sata,
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

U mnogim slučajevima, pogotovo kod sportaša čija se igra temelji na eksplozivnosti, nužna je i kirurška intervencija kako bi se tetiva ponovno spojila s kosti i osiguralo pravilno cijeljenje

Veliki udarac pogodio je Chelsea i brazilsku reprezentaciju. Mlada zvijezda Estevão (18) doživio je tešku ozljedu zadnje lože koja je zaključila njegovu klupsku sezonu i pod velik znak pitanja stavila nastup na Svjetskom prvenstvu. Brazilski dragulj, koji je ove sezone oduševljavao u dresu londonskog kluba, stradao je tijekom prvenstvenog poraza od Manchester Uniteda, a prve crne slutnje potvrdili su i detaljni liječnički pregledi.

NAKON TRI MJESECA Chelsea je dao otkaz treneru!
Chelsea je dao otkaz treneru!

Dijagnoza je, prema pisanju The Athletica, najgora moguća: ruptura zadnje lože četvrtog stupnja. Igrala se tek 17. minuta utakmice kada se Estevão u punom sprintu sjurio prema suparničkom golu u situaciji jedan na jedan. U tom trenutku osjetio je oštru bol u stražnjem dijelu natkoljenice i s bolnom grimasom pao na travnjak.

Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj ozljedi, a teren je napustio vidno potresen. Bivši trener Liam Rosenior otkrio je kako je mladić bio u suzama u svlačionici, shrvan težinom ozljede.

​- Izgleda da je u pitanju zadnja loža. To se dogodilo u trenutku dok je bio u prodoru. Nadam se da će se vratiti što prije - rekao je tada Rosenior.

KRAH LEICESTERA Od prvaka do treće lige: Kako su 'lisice' upale u svoju klopku?
Od prvaka do treće lige: Kako su 'lisice' upale u svoju klopku?

Nažalost, nade su se pokazale uzaludnima. Ova ozljeda prekinula je njegovu sjajnu debitantsku sezonu u Europi, u kojoj je ubilježio osam golova i četiri asistencije, uključujući i briljantnu partiju u pobjedi 3-0 nad Barcelonom u Ligi prvaka.

Što je ruptura lože?

Zadnja loža skupina je od tri mišića na stražnjoj strani natkoljenice koji su ključni za trčanje, sprint i promjene smjera. Ozljede se klasificiraju po stupnjevima, od blagog istezanja (prvi stupanj) do potpune rupture mišića (treći stupanj). Dijagnoza četvrtog stupnja, koja se spominje u Estevãovom slučaju, predstavlja najteži oblik i opisuje potpunu rupturu mišića koja često uključuje i odvajanje tetive od kosti.

Radi se o jednoj od najtežih mišićnih ozljeda za profesionalnog sportaša, koja obično zahtijeva dugotrajan i kompleksan oporavak. U mnogim slučajevima, pogotovo kod sportaša čija se igra temelji na eksplozivnosti, nužna je i kirurška intervencija kako bi se tetiva ponovno spojila s kosti i osiguralo pravilno cijeljenje. Oporavak može trajati od četiri do šest mjeseci, a ponekad i duže, oko devet mjeseci.

Utrka s vremenom i rizik prebrzog povratka

Prve prognoze govore o pauzi od najmanje osam tjedana, što izravno ugrožava Estevãov nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje za nešto manje od dva mjeseca. Iako izvori bliski igraču prenose optimizam i tvrde da cilja na povratak treninzima na terenu unutar 30 dana, medicinski stručnjaci upozoravaju na golem rizik koji donosi preuranjen povratak.

BLAMAŽA Brighton deklasirao Chelsea, ovo ne pamte od 1912. godine
Brighton deklasirao Chelsea, ovo ne pamte od 1912. godine

Forsiranje povratka nakon tako teške ozljede može dovesti do kroničnih problema i čestih ponovnih ruptura, što bi moglo trajno ugroziti njegovu eksplozivnost, koja je temelj njegove igre. S obzirom na to da je Chelsea uložio ogroman novac u mladog Brazilca kao ključnog igrača za budućnost, klub se nalazi pred teškom odlukom. Pritisak Brazilskog nogometnog saveza da Estevão zaigra na Mundijalu mogao bi se kositi s dugoročnim interesima kluba i, najvažnije, zdravljem samog igrača.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Iako se kod potpunih ruptura tetive operacija često nameće kao logično rješenje, moderna sportska medicina pokazuje da kirurški zahvat ne jamči nužno brži oporavak. Neke studije su pokazale da neoperativno liječeni sportaši mogu imati slično ili čak kraće vrijeme povratka na teren u usporedbi s onima koji su operirani. Ključ uspjeha leži u kvaliteti rehabilitacijskog procesa.

Suvremeni pristup nalaže rano, ali strogo kontrolirano opterećenje ozlijeđenog tkiva kako bi se potaknulo pravilno stvaranje ožiljka i usmjeravanje kolagenskih vlakana. Umjesto dugotrajne imobilizacije, koriste se ciljane vježbe, poput kratkih izometričkih kontrakcija, kako bi se održao mišićni tonus i potaknulo cijeljenje.

GEMMA OWEN FOTO Kći slavnog nogometaša obožava konje i jahanje. Proslavila se na 'Otoku ljubavi'
FOTO Kći slavnog nogometaša obožava konje i jahanje. Proslavila se na 'Otoku ljubavi'

Tek kasnije se u proces uvode vježbe istezanja i ekscentričnog opterećenja, koje su ključne za pripremu mišića na napore sprinta. Praćenje oporavka magnetskom rezonancijom ključno je jer klinički osjećaj sportaša, koji se često osjeća dobro puno prije nego što je tkivo uistinu zacijelilo, može biti varljiv.

(*uz korištenje AI-ja)
 

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Rodeš: U mjesec dana moram pronaći lovu za novu sezonu. Tata Ljutić: Mojima će biti bolje
PROMJENE U FINANCIRANJU

Rodeš: U mjesec dana moram pronaći lovu za novu sezonu. Tata Ljutić: Mojima će biti bolje

Skijaški savez ukinuo je financiranje za dio reprezentativaca. Tata Ljutić: ‘Moja djeca, osim Zrinke, i ranije su sve sama plaćala, a sad će barem imati trenere’
DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'
NOVI INVESTITOR

DOZNAJEMO Ukrajinski bogataš donosi financijsku injekciju u Hajduk? 'Vrlo smo ozbiljni'

U posljednje vrijeme interes za ulaganje u Hajduk pokazalo je više potencijalnih investitora. Među njima se isticao i jedan bogati kanadski Hrvat, no njegov se interes ohladio

