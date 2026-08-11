Britanci podcjenjuju Hrgovića: 'Brzina će biti previše za Hrvata'

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni bori se za slobodni IBF-ov pojas teške kategorije protiv Mosesa Itaume. Taj je pojas ostao upražnjen nakon što ga je Oleksandr Usik napustio u lipnju. Bit će to veliki dan za hrvatski boks, a britanski mediji karakteriziraju Hrvata kao jednog od najtežih ispita Itaume. Nadolazeći meč u Londonu komentirao je i britanski boksač Frazer Clarke koji je nahvalio Hrgovićevog protivnika.

U razgovoru za iFL TV opisao ga je kao rijedak talent koji je zreli za teškaša njegovih godina.

- Iskreno, fenomen je. Imam puno poštovanja prema njemu. Način na koji se ponaša, stvari koje radi, stvarno dobar borac. Govore da ga čeka velik test protiv Hrgovića, ali mislim da će ga dobro pobijediti. Stvarno to mislim. Brzina će biti previše za Hrvata, neće to moći podnijeti. Brzina sa snagom, sposobnošću i mentalitetom - rekao je Clarke o Itaumi.

Podsjetimo, Hrgović se 2024. borio s Danielom Duboisom upravo za IBF-ov pojas prvaka, ali je izgubio prekidom u osmoj rundi. Sada traži novu priliku za dokazivanje protiv jednog od najvećih talenata u boksu.