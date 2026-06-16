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Četiri aduta, četiri milijuna izbornika: Koga gurnuti u špicu u utakmici protiv Engleske?

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 4 min
Četiri aduta, četiri milijuna izbornika: Koga gurnuti u špicu u utakmici protiv Engleske?
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, Igor Soban/PIXSELL, Nel Pavletic/PIXSELL, Canva

Jedno od pitanja koje ovih dana 'muči' velik broj Hrvata je - tko bi trebao krenuti u špici protiv Engleza. Vode se žustre rasprave, kandidata je više...

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Otkako je Mario Mandžukić zaključio reprezentativnu karijeru, hrvatska reprezentacija nema napadača koji ima sigurno mjesto u prvih 11, već je Zlatko Dalić mijenjao imena zavisno od situacije i protivnika. Tako će biti i u SAD-u.

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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedno od možda najotvorenijih pitanja u Dalićevoj momčadi je tko će zaigrati na poziciji centralnog napadača, slijedi nam utakmica protiv Engleske.

Gledajući samo ovu i proteklu godinu, Hrvatska je odigrala 14 utakmica, tijekom kojih su na poziciji središnjeg napadača igrali Ante Budimir, Petar Musa, Igor Matanović, te Franjo Ivanović.

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Budimir, koji igra za Osasunu upisao je osam nastupa, a Musa, Matanović i Ivanović po dva. Iz ovog kvarteta jedino Ivanović nije na popisu sudionika World Cupa.

Zanimljivo, praktički svi su proljetnom dijelu sezone u svojim klubovima imali zapažene role, što izborniku možda stvara slatke brige. Slično je bilo i u Katru prije četiri godine, kada je Dalić rotirao igrače.

"Ovdje sam, spreman sam. Imao sam dobru sezonu. Nema veze tko će igrati. Mislim da smo svi spremni, Musa, Buda ili ja. Zadovoljan sam što samo ovdje, da ovo mogu doživjeti sa svojim suigračima. Poseban je trenutak za mene," kazao je prije nekoliko dana Matanović.

Slično razmišlja i Budimir.

"Fokusiran sam za sebe i na svoj put. Naravno da kao napadač radim što je najkorisnije za momčad. I prije sam rekao da bih odmah potpisao da se ponovi Katar. Svi mi ovdje imamo viši cilj, a ja se nadam da svojim pogotkom mogu donijeti reprezentaciji pobjede i nešto više od toga," kazao je napadač Osasune.

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Poziciju u špici može zauzeti i Andrej Kramarić, iako nije klasična špica. Sa 36 golova treći je strijelac hrvatske vrste iza vodećeg Davora Šukera koji je zabio 45 golova, dok je drugi Ivan Perišić sa 38 golova.

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Budimir donosi golemo iskustvo iz španjolske La Lige, dok se mlađi Matanović nameće kao moderna, fizički moćna opcija. Musa igra sjajno u američkoj MLS ligi za FC Dallas. Tijekom proljeća 2026. držao je vrh ljestvice strijelaca te lige, ispred zvijezda poput Lionela Messija, a klub ga je javno proglasio "najboljim napadačem u MLS-u".

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UČINCI HRVATSKIH NAPADAČA U REPREZENTACIJI:

Andrej Kramarić (Hoffenheim) - 116 nastupa, 36 golova

Ante Budimir (Osasuna) - 38 nastupa, 6 pogodaka

Igor Matanović (Freiburg) - 9 nastupa, 2 gola

Petar Musa (Dallas) - 11 nastupa, 1 gola

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