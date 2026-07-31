Cirkus prije početka sezone! Novo Vrijeme izgubilo je pravo natjecanja za hrvatski Superkup

MNK Novo Vrijeme oglasilo se nakon konačne odluke HNS-a kojom je potvrđen plasman klubova u završnici prošle futsal sezone. Makarski klub tvrdi da je oštećen jer je, unatoč plasmanu u polufinale doigravanja, završio na petom mjestu, iza momčadi koje su ispale već u četvrtfinalu.

U službenom priopćenju ističu kako su posljednjih mjesec dana pokušavali dokazati da konačni poredak nije određen u skladu s propozicijama natjecanja, no njihova žalba na kraju je odbijena. Smatraju da posljedice odluke nisu samo rezultatske, već da klub ostaje bez pohoda na hrvatski Superkup, sportskih beneficija i financijskih bodova. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:30 Novo Vrijeme pobijedilo Osijek | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Posljednjih mjesec dana vodili smo borbu za ono što smatramo temeljnim načelima sporta – pravednost, jednakost i poštivanje vlastitih propisa. Nažalost, unatoč svim argumentima, razgovorima i uloženim naporima, nismo uspjeli ispraviti odluku za koju vjerujemo da nije donesena u skladu s Propozicijama natjecanja.

Zbog toga osjećamo odgovornost obratiti se našim navijačima, partnerima i cjelokupnoj hrvatskoj futsal javnosti.

Dana 2. srpnja, čak mjesec dana nakon završetka prvenstva, povjerenik za natjecanje Romeo Čižmešija objavio je posljednji Glasnik s konačnim poretkom klubova. U njemu je MNK Novo Vrijeme plasirano na peto mjesto, iza Futsal Dinama i MNK Osijeka – klubova koji su natjecanje završili u četvrtfinalu doigravanja. Istovremeno je MNK Square, sudionik polufinala doigravanja, svrstan tek na sedmo mjesto. Takav poredak izazvao je nevjericu kod svih koji poznaju sustav natjecanja.

Nakon brojnih razgovora s predstavnicima klubova, pravnicima iz futsal zajednice te predsjednikom Udruge futsal prvoligaša Matijom Đulvatom, dobili smo gotovo jednoglasno mišljenje da konačni poredak nije utvrđen u skladu s Propozicijama natjecanja.

U njima nedvosmisleno stoji da se konačan plasman određuje nakon završetka doigravanja. Upravo zato nije jasno kako klubovi koji su izborili polufinale mogu biti lošije plasirani od klubova koji su natjecanje završili u četvrtfinalu?!

Temeljem toga podnijeli smo službenu žalbu. Vrijedi podsjetiti kako se gotovo identična situacija dogodila i u sezoni 2024./2025., kada je MNK Crnica, također sudionik polufinala doigravanja, završila na sedmom mjestu konačne ljestvice.

Nakon brojnih razgovora i dodatne analize, i sam povjerenik izrazio je mogućnost da je došlo do pogreške (tko zna koje po redu?!) te predložio da pričekamo odluku Pravne komisije HNS-a.

Deset dana kasnije uslijedilo je novo razočaranje. Predsjednik Pravne komisije Tomislav Lipošćak i član Tomislav Krleža odbili su našu žalbu, unatoč činjenici da su najmanje pet pravnika kojima smo dostavili Propozicije natjecanja zauzeli potpuno suprotno pravno stajalište. Ni tada nismo odustali.

Dobili smo podršku većine prvoligaških klubova, članova Udruge futsal prvoligaša te nastavili inzistirati isključivo na dosljednoj primjeni propisa.

Obratili smo se Anđelku Ivanjku, voditelju natjecanja, ili Topuzoviću, dopredsjedniku HNS-a i predsjedniku Komisije za mali nogomet, te Josipu Tomašku, glavnom tajniku HNS-a. Svi su izrazili razumijevanje za naše argumente te istaknuli kako smatraju da bi konačan plasman trebao biti utvrđen na način koji zastupamo. Savjetovano nam je da se predmet iznese pred Komisiju za mali nogomet kako bi se pokušala ispraviti odluka.

Nažalost, nakon jučerašnje sjednice Komisije donesena je konačna odluka. MNK Novo Vrijeme ostaje na petom mjestu, dok je MNK Osijek potvrđen kao trećeplasirani klub prvenstva.

Posljedice ove odluke daleko nadilaze samo dva mjesta na tablici.

Trećeplasirani klub ove će sezone nastupiti u Superkupu Hrvatske u Omišu. Time je našem klubu oduzeta prilika da se bori za još jedan trofej. Istodobno, naši igrači ostaju bez prava na sportsku kategorizaciju, a klub bez bodova koji izravno utječu na financiranje putem Zajednice sportova Grada Makarske.

Smatramo da je upravo zbog ovakvih situacija u Propozicijama natjecanja jasno razdvojena kategorija klubova koji su ispali u polufinalu (3. i 4. mjesto) od kategorije klubova koji su ispali u četvrtfinalu (5. – 8. mjesto). Unutar svake od tih kategorija redoslijed se određuje prema broju bodova osvojenih u regularnom dijelu prvenstva jer se ne igra utakmica za treće mjesto niti utakmice za plasman od petog do osmog mjesta.

Da je namjera bila drugačija, Propozicije bi jednostavno propisale zajedničko rangiranje klubova od trećeg do osmog mjesta prema bodovima iz regularnog dijela prvenstva. Međutim, one to ne čine. Naprotiv, jasno razdvajaju dvije skupine klubova upravo kako ne bi bilo prostora za različita tumačenja.

Na kraju želimo istaknuti još jednu činjenicu, Superkup je uvijek bilo natjecanje najboljih momčadi iz dva natjecanja, prvenstvo i kup!

Futsal Osijek ove je sezone i u prvenstvu i u Kupu Hrvatske zaustavljen u četvrtfinalu. MNK Novo Vrijeme u oba je natjecanja izborilo polufinale.

Unatoč tome, Osijek će otvoriti novu sezonu borbom za trofej Superkupa Hrvatske, dok će Novo Vrijeme te utakmice gledati putem televizijskog prijenosa.

Naš cilj ovim priopćenjem nije prozivanje pojedinaca niti stvaranje podjela. Naš cilj je zaštita integriteta natjecanja i jednakih kriterija za sve klubove. Jer samo dosljedna primjena propisa može jamčiti vjerodostojnost sportskog natjecanja.

Je li ova odluka pravedna? Je li donesena u duhu sporta, jednakih pravila i fair-playa? Tko treba snosit odgovornost za nastalu štetu?