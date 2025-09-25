Dalić ne mora brinuti s izborom golmana. Evo kakva je situacija s Livakovićem i tko se još nada

Dominik Livaković i dalje je na čekanju. Najbolji hrvatski golman još čeka prve minute u dresu Girone. Livaković je zadnjeg dana prijelaznog roka napustio Fenerbahče i završio na jednogodišnjoj posudbi u Španjolskoj, ali u Gironi je triput bio na klupi.

Pokretanje videa... 01:02 Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' | Video: 24sata Video

Novu prigodu za željene minute naš će golman imati u petak, kad Girona na svojem travnjaku dočekuje Espanyol, a poslije toga slijedi nam još jedna reprezentativna stanka. I doista, ne bi bilo loše da prije gostovanja u Češkoj (9. rujna) hrvatska "jedinica" sakupi koju minutu.

Zlatko Dalić za ovu je listopadsku akciju u reprezentaciju, uz Livakovića, pozvao Dominika Kotarskog i Ivicu Ivušića, a na pretpozivima su ostali Karlo Letica i Ivor Pandur. Tih pet golmana trebalo bi donijeti mir mnogim navijačima hrvatske nogometne reprezentacije, pokazati svima kako "vatreni" nemaju problema s golmanima.

Ali Hrvatska ima još nekoliko čuvara mreže u koje se Dalić i reprezentacija mogu pouzdati. Kristijan Kahlina (33) jedan je od najboljih golmana u MLS-u, Adrian Šemper (27) ove sezone standardno brani u talijanskoj Serie A, jedna je od najjačih karika Pise.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ivan Nevistić (27) na golu Dinama u sedam je prvenstvenih utakmica pet puta sačuvao svoju mrežu, priliku za dokazivanje imat će i na europskoj sceni, a Ivo Grbić (29) standardni je golman turskog prvoligaša Fatih Karagümrüka. Grbić je nekoć bio čovjek od velikog Dalićevog povjerenja. A tu je, za svaki slučaj, i Nediljko Labrović (25), pričuvni golman Augsburga, koji je dio hrvatske reprezentacije bio i na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Kandidata za "vatrenu jedinicu" ima sasvim dovoljno, ali Dalić iskreno vjeruje samo Livakoviću. Najbolji hrvatski golman branio je sve četiri utakmice u dosadašnjem dijelu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u tom periodu primio tek jedan gol, protiv Češke u Osijeku. Livaković je bio siguran, branio je zicere kad je trebalo (pri rezultatu 0-0 kod Gibraltara i Farskih Otoka), dokazao stožeru da je i bez željenih minuta na klupskoj razini u pravoj formi.

Osijek: Susret Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

A njegova bi se situacija vrlo brzo trebala promijeniti, Livaković bi uskoro trebao i na gol Girone. Nakon dolaska na novu destinaciju odmah je bila reprezentativna stanka (branio protiv Farskih Otoka i Crne Gore), pa su ga i službeno u novom klubu predstavili tek 18. rujna. Gotovo tri tjedna nakon potpisa za Gironu!?

Prvi golman španjolskog prvoligaša i dalje je Paulo Gazzaniga, 33-godišnji Argentinac koji je i prošle godine branio sjajno. Ipak, dolazak Livakovića predstavlja veliko pojačanje za Gironu, pa bi Livaković uskoro trebao među stative (ne bi, uostalom, došao na posudbu iz Fenera u Gironu da nije dobio garanciju da će braniti). I onda će se o problemima s hrvatskim golmanima mnogo manje pisati. Nasreću, Dalić ne brine, izbornik zna kako tu problema nema...