'Dalić te dečke nije učio igrati, već ih je uvjerio da su najbolji'

Morate imati snove, ambiciju. Potom slijedite te snove i ambiciju. Možda se jednog dana ostvare. U nogometu ili životu općenito, nikad ne odustajte.

Govorio je to izbornik Zlatko Dalić prije prvenstva u Rusiji. Imao je san, njime je “zarazio” svoje igrače, a zajedno ni u jednom trenutku nisu pomislili na odustajanje.

- Dalić naše dečke nije učio igrati nogomet, on je svoje pozitivne motivacijske poruke iskoristio da im olakša igru, da odbace sve barijere i strahove, i uvjerio ih da mogu. Dalić je radio sa svakim igračem individualno i to je pridonijelo njihovoj jačoj motivaciji. On ima vrijednost, ima karakter i imponirao im je, i zato su ga slušali. I vjerovali mu - smatra psihologinja Maja Vučić.

U njima se nije osjetila ni trunka straha zbog nastupa u završnici Svjetskog prvenstva, kažu stručnjaci.

Taj strah kao da je minuo nakon što su prošli skupinu i zaista shvatili da su najbolji, kaže psihologinja Vučić. Gotovo da ne postoji čovjek kojeg nisu oduševili Dalićeva mirnoća i čvrstoća, njegov stav i karakter.

- Uspio je pridobiti pažnju igrača i oni su mu jednostavno povjerovali. Postigao je savršenstvo, on je velik trener i psiholog. Ima stav i poštuje igrače, kao uostalom i sve oko sebe - kaže Maja Vučić. Hrvatski su reprezentativci veliki igrači, dodaje naša sugovornica, i odavno su prošli te metodološke kombinacije - viku, galamu, naredbe, a za njih je bio ključan taj njegov pedagoški pristup koji posjeduje.

Malo vremena za uigravanje

- Čarli je rekao da, ako im izbornik kaže da moraju dubiti na glavi, dubit će na glavi. Rakitić je rekao da, ako mora sjediti na klupi, sjedit će na klupi. Dalić je igračima objasnio cilj, dao im jasne smjernice i objasnio im je strategiju i svakom pojedinom igraču koja mu je uloga. Kad su to shvatili, sve je profunkcioniralo - kaže Vučić. Za sve to imao je malo vremena, samo 3-4 tjedna prije turnira.

- Vrlo je važan odnos koji je uspostavio s igračima i način na koji ih je vodio i podsjećao na plan kojeg se trebaju držati. Tek onda dolaze poruke koje su na njih utjecale. Zato vrijedi ona stara poslovica - ‘nije bitno što se govori nego tko govori’ - objašnjava nam riječki sportski psiholog Anđelko Botica te dodaje da su takve poruke kratkog vijeka i bitno je u pravom trenutku reći nešto autentično što dolazi iz same osobnosti. A Dalić je uvijek iskreno progovarao... Svoje igrače motivirao, no nije pred njih stavljao previše “emocionalnih” ciljeva - primjerice “moramo biti prvaci” ili “ovo nam je životna prilika” jer bi se tek tad javio pritisak i grč.

- Motivacijske poruke mogu izazvati ili emocionalne reakcije ili fokusiranje na zadatak. Osobno mislim da je izbornik dobro znao kombinirati jedne i druge poruke te da je znao kad i kome koje poslati. One koje je slao navijačima i medijima isključivo su emocionalne i tome su primjerene i to je ono što me se najviše dojmilo - upravo ta skrivena poruka iskrenosti, skromnosti, vjere i ponosa koja se mogla osjetiti iz njegovih konkretnih riječi ili izjava - govori psiholog Botica.

Bodrio ih je i riječima “Nema predaje, idemo do kraja”, “Srcem do vrha”, “Želja u srcu je moć na terenu”... I bila je. Izbijala je iz svakog njihova atoma.

- Nisu motivacijske poruke te koje pokreću već optimizam ‘nabijen’ pozivnom energijom - to stvara dobro raspoloženje i podiže samopoštovanje. U ovom slučaju optimizam je potaknuo kod svakog igrača, a onda i na razini grupe. Pri tome je izvrsno to što ciljevi nisu bili nerealno postavljeni, tako da nije došlo do neostvarenih očekivanja. Jednostavno rečeno, nije bilo bahatosti ni prepotencije - smatra psihologinja Nataša Jokić-Begić.

Nema garancije za pobjedu

“Nekad pobijediš, nekad izgubiš, to je u sportu neizbježno. Kad smo pobijedili, bili smo dostojanstveno ponosni. Sad moramo biti dostojanstveni i u porazu i poštovati rezultat”, kazao je Dalić nakon finalne bitke, ponavljajući riječi mnogih psihologa da je sport samo igra. Sportski psiholog Botica kaže kako i tako nigdje nema garancije za pobjedu i toga se mora biti svjestan. Ali ujedno treba biti hrabar.

- U šali volim reći da tko nije spreman izgubiti neka se ne bavi sportom - kaže Botica i dodaje da je njihov ponos pomalo prešao na sve nas, da smo na trenutak zaboravili svakodnevicu - kaže. Dalićev psihološki pristup porazu sasvim je ljudski. Kazao je: “Naravno da smo bili tužni i potišteni, ali rekao sam igračima da nema razloga za to, da nema razloga biti nezadovoljan. Rekao sam im da dignu glavu visoko. Dali su sve od sebe”. Nije im dopuštao da se koncentriraju na negativno, pa ni na samom kraju. Ipak...

- Nemojte misliti da tu nije bilo i kritike - one trebaju svakom samopouzdanom čovjeku u jednakoj mjeri kao pohvale. Dobra pohvala najvrednija je na svijetu. No čuti kritiku i prihvatiti je znači samo jedno: ‘Sad sam spreman čuti gdje sam dobar, a gdje bih mogao biti još bolji’ - kaže psihologinja Maja Vučić. Možda i najvažnija poruka koju su Dalić i njegovi nogometaši slali u medije i navijačima pokazuje svima nama da se uz rad, trud i odricanje može postići pravi rezultat. “Naporno radite. Postignite rezultate. Vjerujte da je moguće. Mnoge stvari moraju sjesti na svoje mjesto”, kazao je Dalić.

- Svi oni mladima su dali vjeru da uz rad i odricanje možeš postati najbolji - trgovac, čistač, medicinska sestra ili stomatolog. Ljudi kod nas ne vjeruju da nešto možeš postići svojim trudom ako nemaš veze. No evo, za Dalića su uvidjeli da je dobar vođa i pedagog kakav nam treba, i prepustili su mu palicu. Kompetencija je pobijedila nepotizam - zaključuje Maja Vučić.

