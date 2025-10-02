'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?' Dinamovce u Srbiji čeka velika hladnoća i tek 20 navijača...

Dinamo će večeras (od 21 sat) na prekrasnoj TSC Areni odigrati dvoboj drugog kola Europske lige, nogometaši Marija Kovačevića večeras se gostovati kod Maccabi Tel Aviva. Izraelci su već dulje vrijeme domaćini na sjeveru Vojvodine, tako će Dinamo "nakon sto godina" gostovati u ovom dijelu Srbije.

Zagrebačka ekspedicija zbog Uefinih je regulativa noćila u Beogradu, bez obzira na brojne zamolbe u europskoj krovnoj nogometnoj organizaciji nisu imali razumijevanja na zahtjeve "modrih". Dinamovci su željeli spavati u Osijeku, Uefa im to nije dopustila, jer na europskim dvobojima gost mora 24 sata ranije spavati u zemlji domaćina.

U Maksimiru su pokušali pronaći neki smještaj u okolici Bačke Topole, pretraživali su se hoteli u Novom Sadu i Subotici, ali svi dostupni (i malo bolji) smještaji bili su - rezervirani. I Zagrepčani su se silom prilika odlučili za Beograd. Iz glavnog grada Srbije do Bačke Topole trebat će im skoro dva sata.

Mi smo već tijekom dana stigli u Bačku Topolu, od Zagreba nam je trebalo oko četiri sata. Prvi dojmovi? Dinamovce će u ovom dijelu Srbije dočekati velika hladnoća, ali i - potpuno prazne tribine. Dugo se špekuliralo hoće li se ovdje prodavati ulaznice za neutralne gledatelje, ali Uefa je zbog sigurnosnih razloga odlučila kako ovdje neće biti ulaznica niti za navijače Maccabija, niti Dinama. Niti one TSC-a.

Dinamo se zbog te situacije morao "pregrupirati"; na koncu su u Maksimiru dobili samo 20 ulaznica za današnji dvoboj. Želje su bile puno drugačije, pripremali su se razni autobusi, na kraju su ti planovi - pali u vodu. Sličan broj ulaznica dobila je i ekspedicija Maccabija, a najviše su ih dobili - članovi domaćeg TSC-a.

Svaki igrač domaćeg prvoligaša TSC-a iz Bačke Topole dobio je po jednu ulaznicu za današnji dvoboj, pa se danas na prelijepom stadionu kapaciteta za 4500 gledatelja, a izgrađenom za 35 milijuna eura, može očekivati tek 100-tinjak gledatelja. U prijevodu, potpuno prazne tribine.

Kako smo vidjeli, policija je ovdje u velikoj pripravnosti. U Bačkoj Topoli vidjeli smo 15-ak policijskih vozila, nitko ne spava mirno, svi su svjesni kako je za sve ovo utakmica visokog rizika. Ovdašnja policija spremna je i za dolazak BBB-a, ali i potencijalne dolaske navijača Crvene zvezde ili Partizana. I naša je preporuka, nemojte ni pokušavati doći u Bačku Topolu.

I u našem prenoćištu bilo je - dosta straha. Razlog? Naš domaćin je dobio nekoliko rezervacija za sobe iz Hrvatske, ljudi su se plašili dolaska Bad Blue Boysa. Mlađahni recepcioner nas je pomno ispitivao jesmo li novinari, pa nam čitao i imena drugih Hrvata koji su rezervirali sobe, a kad smo mu objasnili kako su to sve novinari, dečku je odmah stigao osmijeh na lice. I odmah se lakše diše.

Cijene? Sasvim pristojne, za zagrebačke trendove - klasična bagatela. Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti dva eura, velika Karađrođeva šnicla (od gotovo pola kilograma mesa s pomfritom) bila je - 13 eura. S obzirom da ni nas dvojica stokilaša nismo mogli pojesti svaki po svoju porciju - sasvim pristojno.