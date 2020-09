'Đoković je moj prijatelj i žao mi je, ali opravdano je izbačen...'

Bio sam opušteniji nakon prvog seta i počeo sam igrati puno bolje. Ovo je najveća šansa u mojoj karijeri da prođem u polufinale, rekao je Borna nakon pobjede nad Thompsonom...

<p>Pobjeđivao je <strong>Rogera Federera, Rafaela Nadala i Andyja Murraya</strong>, igrao je polufinale Indian Wellsa i Miamija, došao do finala Mastersa u Šangaju, no <strong>Borna Ćorić</strong> baš nikada nije prošao u četvrtfinale Grand Slam turnira. Sve do ove godine. </p><p>Borna nas je naviknuo na dugih pet setova i napete mečeve, no ovaj put je ipak sve bilo gotovo u tri seta pa smo mogli ranije na spavanje. Australac J<strong>ordan Thompson</strong> (7-5, 6-1, 6-3) jednostavno nije imao šanse protiv raspoloženog Hrvata koji igra možda pa i turnir života.</p><p>- Bio sam opušteniji nakon prvog seta i počeo sam igrati puno bolje. Ovo je najveća šansa u mojoj karijeri da prođem u polufinale. Ovo je jako podignulo moje samopouzdanje. Moram igrati mečeve kada sam pun samopouzdanja. To je jako važno za mene. Osjećam se sjajno, moram se fokusirati za sljedeći meč i oporaviti - rekao je Ćorić nakon meča. </p><p>Najbolji plasman na Grand Slam turnirima mu je do sad bila osmina finala na Australian Openu i na US Openu, falio mu je taj iskorak i probijanje barijere, a nju je napokon sad i probio. </p><p>- Kada sam pobijedio Tsitsipasa odmah sam se fokusirao na sljedeći meč. To je tenis, odmah te sljedeći dan čeka drugi protivnik. Nije kao u boksu kada pobijediš možeš proslaviti. Razmišljao sam da se moram što prije odmoriti, igrao sam dva jako duga meča. Htio sam se fokusirati na sljedećeg protivnika. Moj mentalitet bio je igrati što agresivnije moguće.</p><p>Borna će u četvrtfinalu igrati protiv Alexandera Zvereva. Do sada su igrali četiri puta, a naš tenisač ima čak tri pobjede, dok je Nijemac na jednoj.. Posljednji put su igrali međusobno 2018. godine u Halleu gdje je Ćorić na kraju i došao do naslova. </p><p>- On je jedan od najboljih već nekoliko godina. Njegova igra je sjajna, ne gubi lako poene. Gledao sam sve njegove mečeve na US Openu jer je dvaput igrao prije mene. Igra najbolji tenis života, bit će to zanimljiv meč. Bit će to velika borba, posljednji put je imao problema s ozljedom noge. Moram vidjeti s trenerom koja će mi biti taktika. Sjajan je osjećaj proći u četvrtfinale US Opena. Ovo je veliko olakšanje za mene, htio sam ovo jako dugo. Nisam uspio napraviti taj korak dvaput kada sam bio u osmini finala. Sretan sam da igram jako dobro i da sam zdrav - kazao je hrvatski tenisač pa onda i otkrio zbog čega je uspio napokon probiti tu barijeru.</p><p>- Naučio sam da ne smijem razmišljati o mišljenjima drugih već se samo fokusirati na sebe. Na stvari koje moram raditi, na stvari u kojim moram napredovati. Najvažnije na mlade igrače je da ne slušaju tuđa mišljenja, tada su u osjetljivoj fazi.</p><p>Naravno, nije mogla proći pressica bez pitanja o Novaku Đokoviću koji će biti glavna tema i nakon što US Open završi. Srpski tenisač je u meču protiv Carrena Buste slučajno pogodio linijsku sutkinju lopticom u vrat. Na kraju su ga organizatori odlučili diskvalificirati s turnira.</p><p>- Nisam vidio što je napravio. Masirao sam rame, a onda je došao trener u sobu i rekao mi što se dogodilo. To je velika nesreća. Moglo se dogoditi bilo što. Žao mi je što se to dogodilo, ali postoje pravila. Mislim da je opravdano izbačen. Žao mi je jako, on je moj prijatelj, nitko nije sretan što zbog toga što dogodilo. </p><p>Po prvi put nakon jako dugo godina dobit ćemo pobjednika Grand Slama koji nije iz tria Đoković, Nadal i Federer. Velika je ovo prilika za sve, ali i za našeg Bornu koji će igrati protiv Zvereva. Ždrijeb mu se sada otvorio, no kako i sam kaže, bitno je razmišljati samo o sljedećem meču. </p><p>- Ovo je velika prilika za sve nas. Da je Đoković tu, moje mišljenje bi bilo isto. Moram se fokusirati na svog sljedećeg protivnika koji je jako dobar. Dobit ćemo novog Grand Slam pobjednika. Jedva čekam vidjeti tko će biti pobjednik, svi imamo jednake šanse. No kako sam rekao već, želim se fokusirati na svoj meč. Ne želim razmišljati o finalu ili o nečemu što će biti - zaključio je Borna u svome stilu. </p>