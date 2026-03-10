Dvije godine velikih promjena: Zajec započeo, Boban nastavio. Najveći pomaci su oko stadiona

Dinamo je prije točno dvije godine napravio veliki zaokret u svojoj povijesti. Velimir Zajec je na izbornoj skupštini održanoj 10. ožujka 2014. godine dobio povjerenje većine skupštinara, poslao svog prethodnika Mirka Barišića u povijest i postao novi predsjednik Dinama. Brojni navijači Dinama tog su dana stigli pred Maksimir, a po zagrebačkim kafićima pivo je teklo u potocima.

Zajec se na toj prilično napetoj skupštini izborio za 31 glas, Mirko Barišić ih je dobio tek 19, a dvojica su bila suzdržana. Potpredsjednik kluba tog je dana postao Dubravko Skender, dok je formiran i novi izvršni odbor u kojem su se našli Velimir Zajec, Dubravko Skender, Ivan Nauković, Frano Šušnjara, Mislav Ante Omazić, Tomislav Globan, Krešimir Mlinarić, Marijan Pojatina, Goran Kovačević, Zrinko Hržić, Većeslav Bergman, te dva člana "poražene" strane Ante Todorić i Marijan Tomurad.

Dinamo se tog dana okrenuo novim putem, potpunoj demokratizaciji, maksimalnom otvaranju prema članovima kluba. Zagrepčani su i tih dana bili u teškoj poziciji, Sergej Jakirović se sa svojom momčadi ozbiljno borio, na koncu i izborio za naslov prvaka. Što je u tim trenucima bilo najvažnije, novim ljudima u klubu dalo puno više mira.

Danas, samo dvije godine kasnije, u Maksimiru je opet - puno toga drugačije. Još u svibnju 2025. se iz kluba, sa svih pozicija, povukao Dubravko Skender, vrlo brzo u klub je ušao i Zvonimir Boban. Još u travnju 2025. najavljeno je kako će Boban (od 1. lipnja) postati novi predsjednik uprave, a u rujnu su održani i prvi potpuno demokratski izbori u klubu.

Zvonimir Boban je tu uvjerljivo slavio, nitko mu prilikom povratka u Dinamo nije ni želio stati na put. Ni biti opozicija. Boban je tako 14. rujna dobio petogodišnji mandat, Zajec titulu "počasnog predsjednika", smanjio se broj skupštinara (na 50 članova), ukinuo izvršni odbor. Točnije, ujedinio se s nadzornim odborom, to novo tijelo od tog dana broji devet članova.

Svoju uspješnu avanturu tu su nastavili Frano Šušnjara, Ivan Nauković, Mislav Ante Omazić, Tomislav Globan, Krešimir Mlinarić, Marijan Pojatina, Goran Kovačević, Zrinko Hržić, a pridružen im je i dotadašnji član (bivšeg) nadzornog odbora - Saša Pavličić-Bekić. Skender je par mjeseci ranije sam izašao iz kluba, Zajec postao počasni predsjednik, a "cipelu" dobili Bergman, Todorić i Tomurad.

Dinamo je u Zajecovom predsjedničkom mandatu izgubio naslov prvaka, paralelno s tim uspješno igrao Ligu prvaka. Mijenjali su se treneri (Jakirović, Bjelica, Cannavaro, Perković), slijepo se vjerovalo sportskom direktoru Marku Mariću, pa se i njega otpisalo na zimu. Zajec je imao i nekoliko nejasnih medijskih istupa, dok je u eri Zvonimira Bobana sve krenulo u drugom smjeru.

Zagrepčani mirno koračaju prema naslovu prvaka (što je apsolutni prioritet kluba), iako europska sezona nije uspješna kao prošle godine, ali trener Mario Kovačević je siguran cijelo vrijeme. Zvonimir Boban nije medijski dostupan poput prethodnika Velimira Zajeca, ali se puno više bavi (što je i logično) sportskim sektorom. A ostatak kluba?

Dečki iz (novog) nadzornog odbora rade dobar posao, članova je svakim danom sve više, a Zagreb bi pod njihovim mandatom trebao dobiti dva stadiona. Radovi u Kranjčevićevoj se bliže kraju, tu će Dinamo preseliti najkasnije početkom 2027. godine, a onda kreće izgradnja novog Maksimira. A u međuvremenu se finaliziraju i planovi o izgradnji trening-kampa. I uspiju li ti dečki Zagrebu doista osigurati dva stadiona i klupski trening kamp, njihova će imena zauvijek ostati zapisana u klupskoj povijesti. Trebala bi...