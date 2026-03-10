Obavijesti

Sport

Komentari 1
DRUGA GODIŠNJICA

Dvije godine velikih promjena: Zajec započeo, Boban nastavio. Najveći pomaci su oko stadiona

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dvije godine velikih promjena: Zajec započeo, Boban nastavio. Najveći pomaci su oko stadiona
4
Zagreb: Velimir Zajec novi je predsjednik Dinama, dočekali ga navijači | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Velimir Zajec je u svom mandatu izgubio naslov prvaka, ali Dinamo je bio uspješan u Ligi prvaka, a onda je palicu predao Zvonimiru Bobanu. A najveći se pomaci rade po pitanju infrastrukture...

Admiral

Dinamo je prije točno dvije godine napravio veliki zaokret u svojoj povijesti. Velimir Zajec je na izbornoj skupštini održanoj 10. ožujka 2014. godine dobio povjerenje većine skupštinara, poslao svog prethodnika Mirka Barišića u povijest i postao novi predsjednik Dinama. Brojni navijači Dinama tog su dana stigli pred Maksimir, a po zagrebačkim kafićima pivo je teklo u potocima.

Pokretanje videa...

Dinamo aftermovie 00:04
Dinamo aftermovie | Video: GNK Dinamo

Zajec se na toj prilično napetoj skupštini izborio za 31 glas, Mirko Barišić ih je dobio tek 19, a dvojica su bila suzdržana. Potpredsjednik kluba tog je dana postao Dubravko Skender, dok je formiran i novi izvršni odbor u kojem su se našli Velimir Zajec, Dubravko Skender, Ivan Nauković, Frano Šušnjara, Mislav Ante Omazić, Tomislav Globan, Krešimir Mlinarić, Marijan Pojatina, Goran Kovačević, Zrinko Hržić, Većeslav Bergman, te dva člana "poražene" strane Ante Todorić i Marijan Tomurad.

POGLEDAJTE VIDEO Dinamo objavio nikad viđene kadrove derbija na Poljudu: 'Pojačajte zvuk i samo uživajte'
Dinamo objavio nikad viđene kadrove derbija na Poljudu: 'Pojačajte zvuk i samo uživajte'

Dinamo se tog dana okrenuo novim putem, potpunoj demokratizaciji, maksimalnom otvaranju prema članovima kluba. Zagrepčani su i tih dana bili u teškoj poziciji, Sergej Jakirović se sa svojom momčadi ozbiljno borio, na koncu i izborio za naslov prvaka. Što je u tim trenucima bilo najvažnije, novim ljudima u klubu dalo puno više mira.

NOVI MILJENIK NAVIJAČA Bakrar za 24sata: Ponosan sam na usporedbe sa Soudanijem, a još ganjam prvi trofej u karijeri!
Bakrar za 24sata: Ponosan sam na usporedbe sa Soudanijem, a još ganjam prvi trofej u karijeri!

Danas, samo dvije godine kasnije, u Maksimiru je opet - puno toga drugačije. Još u svibnju 2025. se iz kluba, sa svih pozicija, povukao Dubravko Skender, vrlo brzo u klub je ušao i Zvonimir Boban. Još u travnju 2025. najavljeno je kako će Boban (od 1. lipnja) postati novi predsjednik uprave, a u rujnu su održani i prvi potpuno demokratski izbori u klubu.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zvonimir Boban je tu uvjerljivo slavio, nitko mu prilikom povratka u Dinamo nije ni želio stati na put. Ni biti opozicija. Boban je tako 14. rujna dobio petogodišnji mandat, Zajec titulu "počasnog predsjednika", smanjio se broj skupštinara (na 50 članova), ukinuo izvršni odbor. Točnije, ujedinio se s nadzornim odborom, to novo tijelo od tog dana broji devet članova.

PLAVI URAGAN Kovačević izdominirao poput Čačića: Dinamo čak tri godine nije tako rano osigurao naslov
Kovačević izdominirao poput Čačića: Dinamo čak tri godine nije tako rano osigurao naslov

Svoju uspješnu avanturu tu su nastavili Frano Šušnjara, Ivan Nauković, Mislav Ante Omazić, Tomislav Globan, Krešimir Mlinarić, Marijan Pojatina, Goran Kovačević, Zrinko Hržić, a pridružen im je i dotadašnji član (bivšeg) nadzornog odbora - Saša Pavličić-Bekić. Skender je par mjeseci ranije sam izašao iz kluba, Zajec postao počasni predsjednik, a "cipelu" dobili Bergman, Todorić i Tomurad.

USKORO NA TRENING Dobre vijesti za Dinamo: Alžirac se napokon vratio u Zagreb...
Dobre vijesti za Dinamo: Alžirac se napokon vratio u Zagreb...

Dinamo je u Zajecovom predsjedničkom mandatu izgubio naslov prvaka, paralelno s tim uspješno igrao Ligu prvaka. Mijenjali su se treneri (Jakirović, Bjelica, Cannavaro, Perković), slijepo se vjerovalo sportskom direktoru Marku Mariću, pa se i njega otpisalo na zimu. Zajec je imao i nekoliko nejasnih medijskih istupa, dok je u eri Zvonimira Bobana sve krenulo u drugom smjeru.

Zagreb: Velimir Zajec, počasni predsjednik Dinama
Zagreb: Velimir Zajec, počasni predsjednik Dinama | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zagrepčani mirno koračaju prema naslovu prvaka (što je apsolutni prioritet kluba), iako europska sezona nije uspješna kao prošle godine, ali trener Mario Kovačević je siguran cijelo vrijeme. Zvonimir Boban nije medijski dostupan poput prethodnika Velimira Zajeca, ali se puno više bavi (što je i logično) sportskim sektorom. A ostatak kluba?

RIJEČ STRUČNJAKA Igor Pamić za 24sata: Dinamo je razina više, ali jedno ne mogu prežaliti. Hajduk je bespomoćan
Igor Pamić za 24sata: Dinamo je razina više, ali jedno ne mogu prežaliti. Hajduk je bespomoćan

Dečki iz (novog) nadzornog odbora rade dobar posao, članova je svakim danom sve više, a Zagreb bi pod njihovim mandatom trebao dobiti dva stadiona. Radovi u Kranjčevićevoj se bliže kraju, tu će Dinamo preseliti najkasnije početkom 2027. godine, a onda kreće izgradnja novog Maksimira. A u međuvremenu se finaliziraju i planovi o izgradnji trening-kampa. I uspiju li ti dečki Zagrebu doista osigurati dva stadiona i klupski trening kamp, njihova će imena zauvijek ostati zapisana u klupskoj povijesti. Trebala bi...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone
Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova
ANKETA: JE LI U PRAVU?

Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova

Dion Drena Beljo i Franko Kovačević, koji ove sezone igraju u formi života, dobili su tek pretpoziv za američki turnir na kojem ćemo krajem ožujka igrati protiv Kolumbije i Brazila
Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu
ZA PRIJATELJSKE UTAKMICE

Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu

Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, kazao je izbornik koji je vratio u reprezentaciju Majera, Luku Sučića i Baturinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026