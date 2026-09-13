Evo potencijalnih 11 'bilih' za 'farmaceute': Garcia ima samo dvije dvojbe oko sastava...

Dobar je to niz i nastojat ćemo ga produžiti i nakon nedjelje, kazao je u najavi susreta sa Slaven Belupom (20 sati, MAXSport 1) trener Hajduka Gonzalo Garcia, čija je momčad neporažena u posljednjih deset utakmica.

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Od gostujuće pobjede protiv Žalgirisa početkom kolovoza do gostujuće pobjede protiv Vardarca u utorak. Osam pobjeda i dva domaća remija, s Istrom i Rakowom, niz su koji bi im bilo lijepo upotpuniti s još dva pozitivna rezultata do reprezentativne stanke - u nedjelju protiv Slavena, a potom i sedam dana kasnije protiv Rijeke na Rujevici.

Osim Ivušića i Brajkovića, svi su ostali igrači spremni za utakmicu pa trener Hajduka ima slatke brige. Standardizirao je momčad, a opet je, s druge strane, velik broj igrača dobio priliku, a mnogi su je i iskoristili.

Pojačana konkurencija od svakog igrača izvlači maksimum, a činjenica da je u 15 utakmica Garcia koristio 29 igrača, od kojih je čak 17 zabilo, ulijeva mu dodatno samopouzdanje.

- Velik broj strijelaca za mene je pokazatelj da je nogomet timski sport te da su svi igrači važni. Bilo je prilika i minuta za svakoga, neki igrači su tek došli, neki polako sjedaju na svoje pozicije i neće ubuduće biti lako doći do minuta, tako da svi moraju biti spremni dati sve od sebe kad dobiju priliku - kazao je trener Hajduka, kojem još preostaje uklopiti u momčad Fayada, Martina i Dendonckera, koji su stigli pred sam kraj prijelaznog roka.

Martin je u najboljoj poziciji. On je donedavno bio u programu Atletico Madrida, prošao je pripreme i imao minutažu, pa bi, čim se prilagodi novoj sredini i upozna suigrače, trebao biti ozbiljno pojačanje. U sličnoj situaciji je i Fayad, koji je pauzirao od svibnja, dokad je igrao za Montpellier, ali je u debiju protiv Rudeša odmah zabio i nametnuo se kao rješenje za vezni red. U najlošijoj je situaciji najzvučnija prinova ovog ljeta, Dendoncker, koji se oporavio od ozljede i nakon šest mjeseci ponovno počinje trenirati s momčadi.

Susret Hajduka i Slaven Belupa igra se u nedjelju u 20 sati na Poljudu, a očekuje se i jako dobra posjeta jer susret ima i humanitarni karakter - prikuplja se novac za pomoć oboljelom navijaču Hajduka Miši Sabljiću. Ako ne bude nepredviđenih iznenađenja, Garcia će od prve minute na teren poslati najjaču postavu koja je igrala protiv Lokomotive i Rudeša, uz jednu, maksimalno dvije promjene, u veznom redu i na desnom krilu. Za mjesto u vezi konkuriraju Pajaziti, Brruti i Fayad, odnosno Bamba i Šutalo na desnom krilu.

Očekivana postava: Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - Pajaziti, Del Moral - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego.

- Slaven je promijenio trenera i momčad zna reagirati na promjenu tako da se igrači pokušaju pokazati novom treneru. Za mene je Gregurina dobar trener, kao što je i Čabraja. Igrao sam protiv njega mnogo puta i uvijek su to bile otvorene utakmice. Oni su nakon smjene Gregurine pobijedili obje utakmice i bit će motivirani, ali bit ćemo i mi. Želimo nastaviti niz pozitivnih rezultata - zaključio je Garcia.