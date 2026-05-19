Obavijesti

Sport

Komentari 1
KREĆE DOMINO-EFEKT?

Evo što bi Guardiolin odlazak mogao značiti za Joškovu budućnost u Manchester Cityju

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Evo što bi Guardiolin odlazak mogao značiti za Joškovu budućnost u Manchester Cityju
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Joško Gvardiol nije produljio sa Cityjem jer je trenerova budućnost u klubu zadnje dvije godine bila neizvjesna

Admiral

Kroz medijski eter praktički je u predvečerje današnje utakmice Bournemoutha i Manchester Cityja prostrujila informacija da Pep Guardiola (55) na kraju sezone napušta "građane".

POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol na traci za astronaute

Pokretanje videa...

Gvardiol trči na traci za astronaute! Evo koliko košta i što to znači za njegov povratak 00:45
Gvardiol trči na traci za astronaute! Evo koliko košta i što to znači za njegov povratak | Video: Vell Centar/Facebook

Iako Španjolca ugovor sa Cityjem veže do 2027. Već je poznato i tko će ga naslijediti - bit će to Talijan Enzo Maresca, nekoć Guardiolin pomoćnik, kasnije trener Leicestera, a do siječnja Chelseaja. Sad je jasnije zašto su se posljednjih dana pojavile mnogobrojne glasine o igračima Cityja koji bi na ljeto mogli napustiti klub. Jedan od njih je i naš Joško Gvardiol (24).

Gvardiol je privržen Guardioli, što ne treba čuditi jer ga Pep iznimno cijeni. Uostalom, City 2023. ne bi platio Leipzigu 92 milijuna eura za Joška i učinio ga najskupljim braničem u povijesti da nije tako.

Hrvatski branič tijekom godina u Cityju opravdao je svaki cent. Pri dolasku je potpisao do 2028., a novi, poboljšani i dugoročniji ugovor, iako se o njemu nekoliko puta pregovaralo, nikad nije potpisao. Sve zbog Guardioline neizvjesne budućnosti.

ODLAZAK LEGENDE KRAJ ERE Pljušte reakcije na Pepov odlazak iz Manchestera! 'City bez njega neće ostati isti'
KRAJ ERE Pljušte reakcije na Pepov odlazak iz Manchestera! 'City bez njega neće ostati isti'
DRAMA NA OTOKU Gdje gledati večer odluke u Premiershipu? City mora dobiti, Tottenham ima priliku za spas
Gdje gledati večer odluke u Premiershipu? City mora dobiti, Tottenham ima priliku za spas

Pep je izlaznim vratima Cityja, kluba koji vodi od 2016., bio najbliže još 2025. Već je 2024. naglasio da je "bliže odlasku nego ostanku". Ugovor mu je istjecao 2025., a na kraju te sezone klub je napustio i njegov suradnik Txiki Begiristain, tadašnji sportski direktor Cityja. Guardiola je, na iznenađenje, ipak potpisao novi ugovor, do 2027., no neće ga odraditi do kraja.

Zbog toga i Joško, premda ima još dvije godine ugovora, razmišlja o novoj sredini. As je objavio da je Gvardiol ponuđen Real Madridu, a Lothar Matthäus, legenda Bayerna, danas TV analitičar, otkrio je kako Joška žele i Bavarci. Još zimus 24sata pisala su da će Barcelona ovog ljeta krenuti po Hrvata.

Budući da bi Joško sljedećeg ljeta ušao u posljednju godinu ugovora, ovo je za "građane" možda i posljednja prava prilika da ozbiljno zarade na njegovu transferu. 

VELIKA VIJEST Engleski mediji najavljuju šok: Pep Guardiola odlazi iz Cityja!
Engleski mediji najavljuju šok: Pep Guardiola odlazi iz Cityja!
POZNAJE FILOZOFIJU KLUBA Guardiola odlazi, a već se zna tko će ga naslijediti? Bio mu je učenik, a kasnije i veliki rival
Guardiola odlazi, a već se zna tko će ga naslijediti? Bio mu je učenik, a kasnije i veliki rival

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'
FOTO: SAD JOJ JE LAKŠE

DRAGI, IDEMO NA SP Neymar je prevario 92 puta, rodila mu je drugu kćer: 'Često sam brinula'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja
FOTO Tko je bujna TV voditeljica koja se fotkala gola? Šuškalo se da je imala aferu s legendom
'TALIJANSKA KIM KARDASHIAN'

FOTO Tko je bujna TV voditeljica koja se fotkala gola? Šuškalo se da je imala aferu s legendom

Talijanska Kim Kardashian, Marialuisa Jacobelli, zavodila u toplesu i pokrenula lavinu komentara! Sportska novinarka u centru pažnje, a svaki njen potez izaziva divljenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026