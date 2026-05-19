Evo što bi Guardiolin odlazak mogao značiti za Joškovu budućnost u Manchester Cityju

Kroz medijski eter praktički je u predvečerje današnje utakmice Bournemoutha i Manchester Cityja prostrujila informacija da Pep Guardiola (55) na kraju sezone napušta "građane".

Iako Španjolca ugovor sa Cityjem veže do 2027. Već je poznato i tko će ga naslijediti - bit će to Talijan Enzo Maresca, nekoć Guardiolin pomoćnik, kasnije trener Leicestera, a do siječnja Chelseaja. Sad je jasnije zašto su se posljednjih dana pojavile mnogobrojne glasine o igračima Cityja koji bi na ljeto mogli napustiti klub. Jedan od njih je i naš Joško Gvardiol (24).

Gvardiol je privržen Guardioli, što ne treba čuditi jer ga Pep iznimno cijeni. Uostalom, City 2023. ne bi platio Leipzigu 92 milijuna eura za Joška i učinio ga najskupljim braničem u povijesti da nije tako.

Hrvatski branič tijekom godina u Cityju opravdao je svaki cent. Pri dolasku je potpisao do 2028., a novi, poboljšani i dugoročniji ugovor, iako se o njemu nekoliko puta pregovaralo, nikad nije potpisao. Sve zbog Guardioline neizvjesne budućnosti.

Pep je izlaznim vratima Cityja, kluba koji vodi od 2016., bio najbliže još 2025. Već je 2024. naglasio da je "bliže odlasku nego ostanku". Ugovor mu je istjecao 2025., a na kraju te sezone klub je napustio i njegov suradnik Txiki Begiristain, tadašnji sportski direktor Cityja. Guardiola je, na iznenađenje, ipak potpisao novi ugovor, do 2027., no neće ga odraditi do kraja.

Zbog toga i Joško, premda ima još dvije godine ugovora, razmišlja o novoj sredini. As je objavio da je Gvardiol ponuđen Real Madridu, a Lothar Matthäus, legenda Bayerna, danas TV analitičar, otkrio je kako Joška žele i Bavarci. Još zimus 24sata pisala su da će Barcelona ovog ljeta krenuti po Hrvata.

Budući da bi Joško sljedećeg ljeta ušao u posljednju godinu ugovora, ovo je za "građane" možda i posljednja prava prilika da ozbiljno zarade na njegovu transferu.