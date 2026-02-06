Garcia: Almena i Šego su out, Livaja će igrati protiv Slavena

Odavno navijači Hajduka nisu dočekivali jednu utakmicu s toliko neizvjesnosti kao sutrašnji ogled sa Slaven Belupom. Dva poraza na startu, desetkovan kadar bez Durdova, najvjerojatnije i Almene, moguće i Šege, špekulacije grčkih medija oko dolaska Marka Livaje... Upitnik za upitnikom, svjestan je toga i Gonzalo Garcia, pred kojim je utakmica nakon koje bi puno toga moglo biti jasnije.

Što je s Livajom, hoće li biti u kadru i hoće li igrati od prve minute?

- Šego je out, Livaja je napadač i on će ga zamijeniti.

Gdje je nestao Hodak?

- Trenira dobro, radi dobro i dobivat će minutažu. Sigur je dobar, dobro igra i on je ispred. Ali Hodak mi se sviđa i on će igrati.

Almena?

- Ozlijeđen je.

Osjećate li dodatni pritisak, ako ne pobijedite Slaven...?

- Fokusirani smo na svaku utakmicu jednako. Izgubili smo, ali smo napravili i dobrih i loših stvari. To je nogomet, moramo biti fokusirani i dati sve od sebe protiv momčadi koja radi dobar posao. To je sve. Očekujem ih agresivne, ako gledate statistiku oni su momčad koja najviše pritišće, koja je agresivna, koja ima dobrog trenera, imaju dosta kvalitetnih igrača, recimo Nesterovski redovito zabija. Vidjet ćemo hoće li Jagušić igrati, on je najveći mladi talent u ligi... Po meni su oni vrlo dobra momčad.

Ostaje li s Livajom u postavi ista ideja ili ćete nešto mijenjati?

- Ista, mi želimo biti agresivnim, napadati, i to je to. To je identitet koji želimo imati. Ako želimo napredovati, moramo igrati i dalje tako. To radimo od početka, nekad bolje, nekad lošije, imamo mi svoje limite, ali možemo.

Je li ova momčad lošija ili bolje od one na jesen?

- Što je naš cilj? Mi smo prodali igrača za 4.7 milijuna eura kojeg prije tri mjeseca nitko nije znao. Zna se koji je naš cilj. Teško da se možemo boriti za nešto više na tržištu. Imamo dobre igrače, ali ima dosta kritike. Momčad je izgubila 6-7 igrača a nismo dobili nikoga, to je realnost, ne trebam ja to naglas reći. Ali i u takvoj situaciji želimo uključiti mlade igrače koji će dobivati prilike, da igraju, napreduju, budu pozitivni i pomažu momčadi. Ako žele biti u klubu kao što je Hajduk, moraju to raditi ili pronaći neki drugi put.

Kiša pada, jeste li morali adaptirati treninge?

- Jesno, Durdov je vani 4-6 tjedana, ozlijedio se zbog terena i lošeg vremena. Jučer smo trenirali unutra, danas ćemo u Stobreč, na teren koji je još i lošiji ali moramo čuvati travnjak za utakmicu. Radimo najbolje što možemo u danim uvjetima.

Dobre ste prikazali predstave, ali nema bodova, kako to popraviti?

- Dali smo po tri velike prilike suparnicima u dvije utakmice. Mi smo stvorili puno više, mogli smo pobijediti. Moramo naći načina da to napravimo bez obzira na ozljede, na kišu, na teren... Moramo gurati naprijed bez obzira na probleme i ostati fokusirani. Mi uvijek igramo na pobjedu.

Kakva je komunikacija između vas i sportskog direktora i predsjednika?

- Dobra, imamo respekt jedni prema drugima. Ja sam laka osoba za suradnju sa svima, a svi mi imamo teške zadatke...

Gdje vidite Roka Brajkovića, lijevo ili desno?

- On je igrač koji ima jako dobre kvalitete, može igrati i desno, igrao je lijevo ranije, ali ja mislim da ima više kapaciteta na desnoj strani. To je moje osobno mišljenje. On naporno radi, može igrati obje pozicije. Sada imamo tri krila, njega, Rebića i Bambu, možda dobije priliku i sutra...