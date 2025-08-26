Obavijesti

A RIJEČANI JALOVI U NAPADU

Gdje je nestao Šimun Butić? Bio junak Rijeke u prvom kolu, a otad je prikovan za klupu...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu

U prvom kolu ušao je s klupe, odigrao posljednjih pola sata protiv Slavena, asistirao i zabio u pobjedi 2-0 na Rujevici. Unatoč tome, Butić i dalje ne dobiva pravu priliku u Rijeci

Šimun Butić (19), talentirani Zadranin, stigao je u HNK Rijeka u ljeto 2023. Prošla sezona bila je zamišljena kao prijelazna, kao vrijeme privikavanja na seniorski nogomet, s ulascima od dvadesetak minuta i postupnim stjecanjem iskustva. Posebno se to očekivalo u drugom dijelu sezone, nakon što je zimus Marco Pašalić preselio u Orlando.

Butić je, naime, igračkim profilom gotovo preslika Pašalića: izraženi ljevak, dribler koji se ne boji potezati s distance. No, brojke govore same za sebe, u 20 nastupa prošle sezone kroz sva natjecanja skupio je tek 273 minute, ali i uspio zabiti dva gola, po jedan u prvenstvu i Kupu.

Uoči ove sezone nadao se ozbiljnijoj minutaži, tim više što mu konkurencija nije bila ni približno žestoka kao prošle sezone. Nais Djouahra otišao je u Aroucu, a na desnom krilu konkurenti su mu Niko Janković i Merveil Ndockyt, ipak primarno vezni igrači. Sve je mirisalo na to da će Butić konačno doći na svoje.

U prvom kolu ušao je s klupe, odigrao posljednjih pola sata protiv Slavena, asistirao i zabio u pobjedi 2-0 na Rujevici. Nevjerojatna koincidencija, i lani je pogodio u prvoj prvenstvenoj utakmici, u 4-0 pobjedi protiv Lokomotive. Ta slučajnost otkrit će, kad u kontekst stavimo i minute koje je dobio, da Butić nikad nije dobio priliku u kontinuitetu.

Unatoč golu i dobrom nastupu protiv Slaven Belupa, Butić je u iduća tri kola ostao bez minuta. U Europi je skupio još tri nastupa, ukupno dobio tek 90 minuta. Rijeka pritom i dalje teško dolazi do golova, u prvenstvu ih je zabila samo tri, a Butić je sudjelovao kod dva. Logično se nameće pitanje: zašto mladi Zadranin ne dobiva veću priliku kod Radomira Đalovića?

Dok Dinamo i Hajduk pune mreže (plavi već na 10 golova, Splićani na devet), Rijeka daleko zaostaje. Statistika dodatno otkriva razliku: Dinamo je u prva četiri kola uputio 73 udarca, Hajduk čak 80, dok je Rijeka stala na 54. U završnu trećinu ulaze teže, muče se... Jasno je da će Đalović morati nešto mijenjati, možda je upravo Butić taj koji može donijeti nešto.

Ne treba zaboraviti ni novu regulativu, od iduće sezone HNL klubovi će na terenu u svakom trenutku morati imati barem jednog U-21 igrača. Butić se savršeno uklapa u tu priču...

