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'NISMO DOBILI ODGOVOR NA ŽALBU'

Glasnogovornik HNS-a poručio: 'Korištenje čipa ispred zdravih očiju smatramo pogrešnim...'

Piše 24sata,
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Glasnogovornik HNS-a poručio: 'Korištenje čipa ispred zdravih očiju smatramo pogrešnim...'
Zagreb: Konferencija za medije izbornika Zlatka Dalića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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"Poznato je da izbornik ima apsolutnu potporu cijelog vrha HNS-a i na njemu je da odluči ima li energije, volje i želje da nastavi s hrvatskom reprezentacijom ili ne", kazao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak...

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"Hrvatski nogometni savez još nije dobio službeni odgovor na žalbu koju je Hrvatska uložila na suđenje u utakmici s Portugalom", otkrio je gostujući u emisiji 'Otvoreno' na HRT-u glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak.

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Foto: Tom Weller/DPA

- U tijeku je Svjetsko prvenstvo, pa možemo to donekle time opravdati - rekao je Pacak i odmah dodao da su smatrali nužnim upozoriti na sve ono što je prema njihovom mišljenju bila nedosljedna primjena pravila.

- Žalili smo se na primjenu postojećih pravila, na primjenu VAR protokola za kojeg smatramo da je kod jedanaesterca protiv Hrvatske apsolutno pogrešno primijenjen - kazao je dalje glasnogovornik HNS-a. 

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- O nepriznatom golu Hrvatske suvišno je govoriti. Svi smo vidjeli da na nikoji način Igor Matanović nije odigrao loptom. Korištenje čipa ispred zdravih očiju smatramo pogrešnim i nepotrebnim. Ne može cijeli svijet ne vidjet nešto, a onda nas tehnologija uvjeravat - da da on je dirao - kazao je Pacak.

A hoće li Zlatko Dalić ostati? On sam to nije otkrio gostujući na HRT-u, a ni Pacak nije dao konačan odgovor.

- Poznato je da izbornik ima apsolutnu potporu cijelog vrha HNS-a i na njemu je da odluči ima li energije, volje i želje da nastavi s hrvatskom reprezentacijom ili ne. Vidjeli ste u studiju HTV-a da se i sam još "lomi" oko toga, pa ćemo vidjeti sve sutra - kazao je Pacak.

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U emisiji se komentirao i potez koji je razbjesnio sve ljubitelje nogometu. Američkom napadaču Folarinu Balogunu poništen je crveni karton nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa...

.- Vidimo da je Infantino, po nalogu Trumpa, povukao jedan neuobičajeni potez koji je s pravom šokirao cijeli nogometni svijet. Tu se "otvara Pandorina kutija", gdje se može reći da je svima sve dozvoljeno i da svi mogu tražiti neku svoju pravdu na takav način - kazao je trener Nikola Jurčević...

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-Što se tiče naše utakmice, to je bio možda i najbolji primjer koliko te neke "jače" nacije imaju privilegiju. Tako da sve te sporne odluke na kraju prevagnu kontra nas i dogodi se što se dogodi. Mi smo tu za njih samo "prolaznici", netko tko se ne može previše obraniti i tko nema takvu moć. Ovo što je napravljeno s pozicije Infantina i s pozicije Trumpa je nešto nevjerojatno. Nekako mislim da će to ostaviti dosta traga na nogometu i na ovom svjetskom prvenstvu, i da će se tu dosta stvari u budućnosti događati vezano uz tu temu - dodao je Jurčević, piše HRT.
 

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