Hajduk iznenadio: Evo gdje će odraditi pripreme, poznato je i protiv koga će sve igrati...

Čelnici Hajduka dugo su razmatrali i vagali opcije za zimske pripreme i na koncu se nisu odlučili niti za odlazak u Španjolsku, niti za odlazak u Istru, nego za ostanak u Splitu. Zimske pripreme bit će kratke, trener Gonzalo Garcia prvu prozivku obavit će 5. siječnja, a prva službena utakmica je već tri tjedna nakon toga, kada na Poljud dolazi Istra.

Pokretanje videa... 01:02 Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell

Procjena je da u takvoj situaciji nema potrebe dodatno trošiti novac, čak ni u situaciji kad je dobar dio priprema pokriven sponzorski, a pogotovo ne mučiti momčad putovanjem kad su uvjeti za treninge dobri i kući. Nekada su za odlazak u Tursku ili Istru opravdanje bili bolji tereni i veći izbor suparnika za pripremne utakmice, ali i to je sada riješeno, tereni su dobro pripremljeni a Hajduk će tijekom priprema odigrati i tri prijateljska ogleda. Najprije bi trebali 11. siječnja u goste kod Croatije u Zmijavce, a potom im 14. i 17. siječnja na Poljud dolaze Posušje i Široki Brijeg. Utakmice će biti zatvorenog tipa, ali je dobra vijest da će ih navijači moći gledati u izravnom prijenosu putem HDTV-a.

Za sada nije poznat popis igrača koje će Garcia prozvati uoči priprema, ali prema dostupnim informacijama Ivica Ivušić se oporavlja i trebao bi započeti pripreme, no zbog problema s pubičnom kosti koja zna potrajati Garcia će vjerojatno ostaviti u konkurenciju sve raspoložive golmane, uključujući i juniora Ivana Pocrnjića. Slična je situacija i s Zvonimirom Šarlijom, koji je bio nezamjenjiv u zadnjoj liniji. I on se dobro oporavlja, ali treba mu još vremena da krene punom snagom, kao i Rokas Pukštas koji se nakon godine stagnacije pod Gattusom opet vratio u život.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Planiran je i odlazak na posudbu Frana Karačića u Osijek, kao i raskid posudbe s Edgarom Gonzalezom, a pitanje je i što s igračima koji ulaze u zadnjih šest mjeseci ugovora, a takvih je popriličan broj. Nema sumnje da bi Hajduk želio zadržati Antu Rebića, otkupiti Ikera Almenu, kao i da bi Anthony Kalik želio ostati... Tu su i pomalo već zaboravljeni Ivan Lučić i Ismael Diallo te tihi i samozatajni Dario Melnjak koji pošteno odrađuje sve što mu daju u zadatak, sva trojica s opcijom produženja ugovora na još jednu godinu.... Marko Capan je blizu odlaska u Žalgiris, Luka Jurak čeka rasplet situacije, kao i nekolicina mladih igrača koji su na dvojnoj licenci u Uskoku iz Klisa...

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gledajući po pozicijama Hajduk je poprilično dobro pokriven, što naravno ne znači da Garciji neće trebati još pokoji igrač ako Goran Vučević odradi neki izlazni transfer. Činjenica je da je Hajduk u 2026. planirao prodati igrača u vrijednosti 14.6 milijuna eura (ako taj novac ne namaknu od igranja u Europi), tako da je lako moguće da će netko biti prodan već ove zime, a u prodajnom izlogu su Branimir Mlačić, Rokas Pukštas, Niko Sigur, Šimun Hrgović, Bruno Durdov i Luka Hodak.

Kako danas stvari stoje, za mjesto na golu konkuriraju Ivušić i Silić, za desni bok Hodak i Sigur, lijevi Hrgović i Melnjak, dok su u konkurenciji stopera Šarlija, Mlačić, Raci i tek oporavljeni Skelin. Od Gonzaleza ne očekujemo povratak u Split, nego raskid posudbe, a priliku bi mogao dobiti i mladi Roko Gabrić. Za mjesto na desnom krilu konkuriraju Almena, Bamba i Durdov, na lijevom Rebić i Šego, koji je napravio sjajan posao u vršku napada u prvom dijelu polusezone i sigurno će i na proljeće biti konkurencija Livaji.

Foto: HNK Hajduk

Garcia bi na pripreme trebao povesti i nekoliko juniora, u prvom planu uz Pocrnjića i Gabrića su i Dmytro Zudin, Ilya Kutya, Niko Sablić, Duje Milišić, Roko Vojvodić... Kad Garcia riješi pitanje na kojoj poziciji i s kolikom minutažom će koristiti Livaju, znat ćemo i kakvi su mu planovi sa Šegom i Almenom, kao i koliko će pozicija ostati u veznom redu upražnjeno. A za njih konkuriraju Krovinović, Pajaziti, Pukštas, Guillamón i Kalik, kao i Sigur...

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Momčad je sada solidno posložena, tako da ne očekujem previše aktivnosti u prijelaznom roku. Gledat ćemo eventualno nadomjestiti poneku poziciju ako bude potrebe, ali u fokusu nam je pojačavanje u ljetnom prijelaznom roku i što bolja priprema za europske utakmice – kazao je u novogodišnjem nastupu predsjednik Hajduka Ivan Bilić te tako otkrio smjer u kojem klub razmišlja.

U predsjednikovim riječima ima logike, momčad je dobro popunjena i uigrana, drugi su na prvenstvenoj ljestvici s bodom zaostatka s Dinamom i solidnom prednošću nad ostalim konkurentima za Europu, tako da eventualna pojačanja mogu doći samo ako se netko od ključnih igrača proda ili ozlijedi te ako se uklopi u ljetos postavljene financijske gabarite sportskog direktora Gorana Vučevića.