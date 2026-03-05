Sad smo malo u nokdaunu. Nismo se opustili i pametno smo se branili, ali onda smo napravili sitne pogreške koje su nas dovele do poraza. A sad svom snagom i glavom idemo protiv Dinama
Melnjak: Ovo mi je jedan od najšokantnijih poraza u karijeri
Možda nije bila naša savršena utakmica, ali je bila dobra, odlučno je komentirao Hajdukov branič Dario Melnjak, koji je bio kapetan "bijelih" u četvrtfinalnoj utakmici Hrvatskog kupa protiv Rijeke. Branitelj naslova izborio je finale zahvaljujući dramatičnoj pobjedi na Rujevici i strijelcima Toniju Fruku, Gabrielu Rukavini te Tiagu Dantasu.
Pukštas je još u 25. minuti doveo Hajduk u vodstvo, a činilo se kao da je Brajković donio pobjedu u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Ipak, Riječani su slavili nakon golova u 19. i 20. minuti nadoknade.
- Dosta dinamična i jedna od borbenijih utakmica, dobro smo je odigrali. Čestitam Rijeci, ali i mojim suigračima koji su ostavili sve. Pali smo na nekim sitnicama koje su bile prelagane - rekao je Melnjak nakon utakmice.
Smatra kako "bijeli" mogu izvući pokoju pouku iz poraza.
- Protivniku smo dali možda par šansi... Možda nije bila naša savršena utakmica, ali bila je dobra. Završilo je kako je završilo. Možemo izvući pouku da su borbenost i htijenje dobar recept za nedjelju. Sad smo malo u nokdaunu...
Melnjak je dobio priliku na terenu na koju je dugo čekao.
- Dobar je osjećaj imati cijelu utakmicu u nogama. Nismo se opustili i pametno smo se branili, ali onda smo napravili sitne pogreške koje su nas dovele do poraza. Ovo mi je jedan od najšokantnijih poraza u karijeri.
Osvrnuo se i na kaotičnu situaciju prije početka utakmice. Naime, Hajduk je prvotno u početni sastav uvrstio i Darija Marešića, koji nije imao pravo nastupa u Kupu za "bijele".
- Iznenadilo nas je jer je bilo doslovce u zadnjih pet minuta, ali mislim da je Skelin dobro odradio. Tih 118 minuta je pokazalo da smo ga uspjeli nadomjestiti, ali nije bilo dovoljno. A sad svom snagom i glavom idemo protiv Dinama - zaključio je.
