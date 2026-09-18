Arber Hoxha mogao bi napustiti Dinamo i pridružiti se Al-Wahdi, a 'modri' pravu zamjenu za njega nemaju
Hoxhe li Dinamo ostati na jednom lijevom krilu?! Orša se muči, Nsokiju fali mišića...
Arber Hoxha (27) blizu je odlaska iz Dinama. Albanski ofenzivac karijeru bi trebao nastaviti u Al-Wahdi, trenutačno šestoplasiranoj momčadi elitnog ranga Ujedinjenih Arapskih Emirata.
POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Osijek
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Od izvora bliskih igraču doznajemo da posao još nije zaključen, ali pregovori su u završnoj fazi i sve ide prema tome da će Hoxha uskoro napustiti Maksimir.
Hoxha je ove sezone za "modre" odigrao 12 utakmica i zabio dva gola. Nije u bajnoj formi, a evidentno je i određeno zasićenje sredinom. No, bez obzira na to, pomalo je neozbiljno da se Dinamo u ovom trenutku odriče jednog od standardnijih igrača za poziciju na kojoj nema previše rješenja. Jer - tko će igrati na lijevom krilu?
Mislav Oršić (33), Hoxhin konkurent, ove je sezone nastupio u 11 utakmica, ali još nema ni gol ni asistenciju. Daleko je od forme u kakvoj ga pamtimo, sve je frustriraniji, a prema informacijama iz Maksimira, njegovi nastupi ne zadovoljavaju ni klupske čelnike.
U maksimirskim kuloarima čak se spominje mogućnost raskida ugovora s Oršićem na zimu ako u sljedećih mjesec ili dva ne uhvati željenu formu.
Tu je i Noah Nsoki (19), francuski ofenzivac koji je ovog ljeta stigao uz mnogo pompe kao veliki talent PSG-a. No, on je u ovom trenutku ipak bliže drugoj nego prvoj momčadi. Njegov je talent neupitan, kažu nam ljudi bliski klubu, ali još mu nedostaje mišića i seniorskog iskustva. Sličan problem ima i Gabrijel Šivalec (18), talentirano krilo iz Dinama II.
Lijevo krilo može pokriti i Luka Ivanušec (27), no on je primarno "osmica". Tek se vratio u Dinamo, hvata formu nakon razdoblja u kojem nije igrao u Feyenoordu, a i profilno je drugačiji od Oršića i Hoxhe. Ivanušec nije brzanac i igrač koji će pobjeći protivniku u kontru, što bi u europskim utakmicama moglo predstavljati problem.
Koliko čujemo, Zvonimir Boban kao jednu od opcija na lijevom krilu vidi i Danija Rodrigueza (21). Španjolac je ljevak i prirodnije mu je igrati na desnoj strani, ali ondje su Mateo Lisica i Iker Almena. No, s Rodriguezom će trebati biti strpljiv. Ovog je ljeta stigao iz Barcelone B, ali je u Dinamo došao ozlijeđen i na njegov debi još će trebati pričekati.
I tako dolazimo do ključnog problema. Dinamo se sprema ostati bez jednog od rijetkih prirodnih rješenja na lijevom krilu, a trenutačno nema igrača koji bi ga mogao jednostavno zamijeniti. Oršić je daleko od forme, Nsoki još nije spreman za ozbiljnu seniorsku ulogu, Ivanušec je drugačiji profil, a Rodriguez je poput Nessie iz Loch Nessa, o njemu se priča, ali nismo ga još vidjeli.
Zato se prodaja Hoxhe u ovako delikatnom trenutku za Dinamo čini nelogičnom.
Tko je najbolje rješenje umjesto Hoxhe?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+