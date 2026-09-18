Hoxhe li Dinamo ostati na jednom lijevom krilu?! Orša se muči, Nsokiju fali mišića...

Arber Hoxha (27) blizu je odlaska iz Dinama. Albanski ofenzivac karijeru bi trebao nastaviti u Al-Wahdi, trenutačno šestoplasiranoj momčadi elitnog ranga Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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Od izvora bliskih igraču doznajemo da posao još nije zaključen, ali pregovori su u završnoj fazi i sve ide prema tome da će Hoxha uskoro napustiti Maksimir.

Hoxha je ove sezone za "modre" odigrao 12 utakmica i zabio dva gola. Nije u bajnoj formi, a evidentno je i određeno zasićenje sredinom. No, bez obzira na to, pomalo je neozbiljno da se Dinamo u ovom trenutku odriče jednog od standardnijih igrača za poziciju na kojoj nema previše rješenja. Jer - tko će igrati na lijevom krilu?

Mislav Oršić (33), Hoxhin konkurent, ove je sezone nastupio u 11 utakmica, ali još nema ni gol ni asistenciju. Daleko je od forme u kakvoj ga pamtimo, sve je frustriraniji, a prema informacijama iz Maksimira, njegovi nastupi ne zadovoljavaju ni klupske čelnike.

U maksimirskim kuloarima čak se spominje mogućnost raskida ugovora s Oršićem na zimu ako u sljedećih mjesec ili dva ne uhvati željenu formu.

Tu je i Noah Nsoki (19), francuski ofenzivac koji je ovog ljeta stigao uz mnogo pompe kao veliki talent PSG-a. No, on je u ovom trenutku ipak bliže drugoj nego prvoj momčadi. Njegov je talent neupitan, kažu nam ljudi bliski klubu, ali još mu nedostaje mišića i seniorskog iskustva. Sličan problem ima i Gabrijel Šivalec (18), talentirano krilo iz Dinama II.

Lijevo krilo može pokriti i Luka Ivanušec (27), no on je primarno "osmica". Tek se vratio u Dinamo, hvata formu nakon razdoblja u kojem nije igrao u Feyenoordu, a i profilno je drugačiji od Oršića i Hoxhe. Ivanušec nije brzanac i igrač koji će pobjeći protivniku u kontru, što bi u europskim utakmicama moglo predstavljati problem.

Koliko čujemo, Zvonimir Boban kao jednu od opcija na lijevom krilu vidi i Danija Rodrigueza (21). Španjolac je ljevak i prirodnije mu je igrati na desnoj strani, ali ondje su Mateo Lisica i Iker Almena. No, s Rodriguezom će trebati biti strpljiv. Ovog je ljeta stigao iz Barcelone B, ali je u Dinamo došao ozlijeđen i na njegov debi još će trebati pričekati.

I tako dolazimo do ključnog problema. Dinamo se sprema ostati bez jednog od rijetkih prirodnih rješenja na lijevom krilu, a trenutačno nema igrača koji bi ga mogao jednostavno zamijeniti. Oršić je daleko od forme, Nsoki još nije spreman za ozbiljnu seniorsku ulogu, Ivanušec je drugačiji profil, a Rodriguez je poput Nessie iz Loch Nessa, o njemu se priča, ali nismo ga još vidjeli.

Zato se prodaja Hoxhe u ovako delikatnom trenutku za Dinamo čini nelogičnom.