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'EL ANIMAL' ZAPRIJETIO

Hrgović otkrio zašto je ošamario Itaumu: 'Gurnuo me, ja vratio!'

Piše Luka Tunjić,
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Hrgović otkrio zašto je ošamario Itaumu: 'Gurnuo me, ja vratio!'
Foto: Andrew Couldridge
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Hrgović nije ostao dužan na provokaciju mladog Engleza, koji ga je gurnuo s pozornice. Vratio se na pozornicu i pored velike rulje pronašao put do Itaume, kojem je zatim opalio šamarčinu

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Filip Hrgović (34) i Moses Itauma (21) u petak su odradili vaganje uoči njihove velike borbe za IBF-ov pojas svjetskog prvaka u subotu. Hrvatski boksač lakši je za dva kilograma od 13 godina mlađeg Engleza, ali ceremoniju je zasjenio incident kojeg je zakuhao Itauma.

Pretendenti za titulu imali su prilično intenzivno sučeljavanje oči u oči. Svašta su si međusobno dobacivali i evidentno je kako tenzije rastu kako se približava meč. Ali ono što je zatim učinio 21-godišnji Englez vjerojatno je prekoračilo svaku mjeru provokacija i sportskih trzavica.

RASTU TENZIJE FRKA NA VAGANJU Filip Hrgović opalio šamar Mosesu Itaumi!
FRKA NA VAGANJU Filip Hrgović opalio šamar Mosesu Itaumi!

Naime, Hrgović se okrenuo prema kamerama i zakoračio ispred Itaume, a mladom boksaču to baš i nije sjelo. Iskoristio je priliku za jeftini potez i s leđa je gurnuo Hrgovića, koji je stajao na rubu pozornice. Hrvat se pokušao izbalansirati i zadržati na nogama, ali nije uspio. Pao je s pozornice, ali, srećom, ona je bila poprilično nisko, stoga se bez problema dočekao na noge.

Naravno, Hrgović nije ostao dužan na tu provokaciju. Vratio se na pozornicu i pored velike rulje pronašao put do Itaume, kojem je zatim opalio šamarčinu, a zatim je otkrio što je rekao Englezu.

KAOS NA VAGANJU VIDEO Evo zašto je Filip Hrgović ošamario Itaumu! Mladi Englez pred svima izveo jeftini potez...
VIDEO Evo zašto je Filip Hrgović ošamario Itaumu! Mladi Englez pred svima izveo jeftini potez...

- Samo sam mu rekao što će se dogoditi, a to je da ću ga razbiti. On je mene prvi gurnuo, a ja sam mu samo vratio. On je počeo - rekao je Hrgović za DAZN nakon vaganja.

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