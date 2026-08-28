Hrgović otkrio zašto je ošamario Itaumu: 'Gurnuo me, ja vratio!'

Filip Hrgović (34) i Moses Itauma (21) u petak su odradili vaganje uoči njihove velike borbe za IBF-ov pojas svjetskog prvaka u subotu. Hrvatski boksač lakši je za dva kilograma od 13 godina mlađeg Engleza, ali ceremoniju je zasjenio incident kojeg je zakuhao Itauma.

Pretendenti za titulu imali su prilično intenzivno sučeljavanje oči u oči. Svašta su si međusobno dobacivali i evidentno je kako tenzije rastu kako se približava meč. Ali ono što je zatim učinio 21-godišnji Englez vjerojatno je prekoračilo svaku mjeru provokacija i sportskih trzavica.

Naime, Hrgović se okrenuo prema kamerama i zakoračio ispred Itaume, a mladom boksaču to baš i nije sjelo. Iskoristio je priliku za jeftini potez i s leđa je gurnuo Hrgovića, koji je stajao na rubu pozornice. Hrvat se pokušao izbalansirati i zadržati na nogama, ali nije uspio. Pao je s pozornice, ali, srećom, ona je bila poprilično nisko, stoga se bez problema dočekao na noge.

Naravno, Hrgović nije ostao dužan na tu provokaciju. Vratio se na pozornicu i pored velike rulje pronašao put do Itaume, kojem je zatim opalio šamarčinu, a zatim je otkrio što je rekao Englezu.

- Samo sam mu rekao što će se dogoditi, a to je da ću ga razbiti. On je mene prvi gurnuo, a ja sam mu samo vratio. On je počeo - rekao je Hrgović za DAZN nakon vaganja.