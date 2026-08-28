VIDEO Evo zašto je Filip Hrgović ošamario Itaumu! Mladi Englez pred svima izveo jeftini potez...

Filip Hrgović (34) i Moses Itauma (21) u petak su odradili službeno vaganje uoči njihove velike borbe u subotu za IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Hrvatski boksač dvije je kile lakši od 13 godina mlađeg Engleza, ali ceremoniju je zasjenio incident kojeg je zakuhao Itauma.

Naime, njih su dvojica imali prilično intenzivno sučeljavanje oči u oči. Svašta su si međusobno dobacivali i evidentno je kako tenzije rastu kako se približava meč. Ali ono što je zatim učinio 21-godišnji Englez vjerojatno je prekoračilo svaku mjeru provokacija i sportskih trzavica.

Naime, Hrgović se okrenuo prema kamerama i zakoračio ispred Itaume, a mladom boksaču to baš i nije sjelo. Iskoristio je priliku za jeftini potez i s leđa je gurnuo Hrgovića, koji je stajao na rubu pozornice. Hrvat se pokušao izbalansirati i zadržati na nogama, ali nije uspio. Pao je s pozornice, ali, srećom, ona je bila poprilično nisko, stoga se bez problema dočekao na noge.

Naravno, Hrgović nije ostao dužan na tu provokaciju. Vratio se na pozornicu i pored velike rulje pronašao put do Itaume, kojem je zatim opalio šamarčinu.