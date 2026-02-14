Obavijesti

DINAMO - ISTRA (15.00)

Ikono, dobrodošao u 'klub 300': Livaković danas ulazi među 16 istinskih legendi u HNL povijesti

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Lokomotiva i Dinamo sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Livaković je dio hrvatske prvoligaške scene postao još u prosincu 2011. godine kad je sjedio na klupi Zadra na gostovanju kod Hajduka. Prvi mu je zabio Frane Vitaić, a od golmana više nastupa ima samo Ivica Solomun

Dominik Livaković (31) danas će protiv Istre (od 15 sati) upisati 300. nastup u HNL-u. Dinamova "jedinica" tako će se pridružiti petnaestorici velikana našega nogometa. Hrvatski je reprezentativni vratar u HNL karijeri 90 prvoligaških utakmica odradio na golu Zagreba, dok je Dinamova vrata čuvao 209 puta.

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
2
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Livaković je prvi put dio hrvatske prvoligaške scene bio 4. prosinca 2011. na prvenstvenom dvoboju Hajduka i Zadra. Splićani su tad na Poljudu slavili 1-0 pogotkom Anasa Sharbinija, a Livaković je tad sa 16 godina i 10 mjeseci ostao na gostujućoj klupi.

Prvi službeni nastup u Prvoj HNL upisao je 31. kolovoza 2012., Zagreb je tad u Kranjčevićevoj ulici poražen od Cibalije 1-0, a strijelac je bio Frane Vitaić. Livaković je vratarsko ime gradio u Zagrebu, a onda kao član Dinama stigao do reprezentacije, brojnih uspjeha s "vatrenima" i inozemnog transfera.

Ikono, dobrodošao u 'klub 300': Livaković danas ulazi među 16 istinskih legendi u HNL povijesti | Video: 24sata/pixsell
Najviše nastupa u HNL povijesti ima Jakov Surać, koji je u dresu Zadra, Osijeka i Zagreba na domaćim terenima zaigrao nevjerojatna 453 puta. Točnije, na domaćim se livadama loptao od 1992. do 2015. godine. Blizu magične brojke od 400 nastupa bio je Miljenko Mumlek (Varteks, Dinamo, Slaven), ali je "zapeo" na 399 službenih dvoboja.

Među istinske velikane, najveće legende hrvatskog klupskog nogometa, još spadaju Damir Vuica (372), Krunoslav Rendulić (355), Ivan Krstanović (346), Davor Vugrinec (340), Mladen Bartolović (338), Arijan Ademi (334), Josip Bulat (318), Damir Krznar (315), Nino Bule (310), Hrvoje Štrok (305), Ivica Solomun (304) te Goran Mujanović i Nikola Šafarić, koji su skupili točno po 300 nastupa.

Livaković će danas postati tek drugi vratar koji je stigao u HNL "klub 300", do te magične brojke prije njega stigao je samo Ivica Solomun, koji je braneći za Varteks, Belišće i Slaven Belupo (od 1992. do 2004.) skupio 304 nastupa. Ali Solomun za razliku od Livakovića na svom kontu ima i jedan postignuti pogodak.

Mario Kovačević protiv Puljana neće puno “kemijati” oko početnog sastava, na teren će opet najjače snage “modrih”. Livaković će biti na golu, Valinčić, McKenna, Dominguez i Perez Vinlöf u zadnjoj liniji, Mišić, Zajc i Stojković u sredini terena, Bakrar i Hoxha na krilima, a Beljo u vrhu napada. 

Igrači s najviše nastupa u HNL-u

  • 453 - Jakov Surać
  • 399 - Miljenko Mumlek
  • 372 - Damir Vuica
  • 355 - Krunoslav Rendulić
  • 346 - Ivan Krstanović
  • 340 - Davor Vugrinec
  • 338 - Mladen Bartolović
  • 334 - Arijan Ademi
  • 318 - Josip Bulat
  • 315 - Damir Krznar
  • 310 - Nino Bule
  • 305 - Hrvoje Štrok
  • 304 - Ivica Solomun
  • 300 - Goran Mujanović, Nikola Šafarić

