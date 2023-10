Ivković: Kod Leke su svi trenirali dobro, čast izuzecima koji mogu trenirati i igrati kad to požele

Iza nas je i 13. kolo HNL-a, ali vrh je i dalje isti. Riječani su se vratili na prvo mjesto nakon pobjede protiv Gorice (1-0). No, za vratom im puše Hajduk koji je na otvaranju kola slavio protiv Slaven Belupa (1-0). Jedini gol zabio je Marko Livaja.

Hajduk je dominirao u prvom poluvremenu, ali je potom neshvatljivo pao u nastavku. No, novi trener Mislav Karoglan uspio je sačuvati minimalnu prednost i slaviti u debiju u drugom mandatu.

- Hajduk je bio u laganom padu i Belupo je to iskoristio pa pritisnuo. Karoglan je došao prije par dana i ne može on dati odgovor na to pitanje. Ako je netko odgovoran, ako netko može reći što se događalo, mogu igrači ili može bivši trener. Imaš samo dvije opcije. Ili su malo trenirali ili previše. Ja sam imao informaciju da su trenirali jako i dobro, ne svi igrači, naravno, čast izuzecima koji mogu trenirati i igrati kad žele. U principu su trenirali dobro - rekao je Tomislav Ivković u emisiji Stadion.

Ivan Dolček je u igru ušao u 72. minuti, ali je izašao samo 12 minuta kasnije.

- Ja sam to napravio na istom terenu, to su situacije gdje velike ekipe moraju nekad odigrati kao male, na srce, karakter i energiju. To je bila procjena trenera, on je u tom trenutku bitniji od Dolčeka, ne bi s njim dobio ono što je htio. Prepao se pa je stavio Eleza da izvuče tri boda. Cilj opravdava sredstvo.

Iz nas je 13 kola, a samo su dvojica trenera na svojim pozicijama. Varaždinov Mario Kovačević i Lokomotivin Silvijo Čabraja. Karoglan je nakon tri kola smijenjen u Istri, ali sada se vratio u HNL preuzevši Hajduk.

- Kad bi komentirali Karoglana, tri kola u Istri nije dobar, ali je dobar za Hajduk. U Hajduku je bio vrlo dobar, ali nije bio dobar jer su smatrali da je Leko bolji. Takve situacije je teško razumjeti, ali oni koji odlučuju su odgovorni. Naša liga više nije razvojna, imamo 40 posto stranaca, jedini klubovi koji razvijaju mlade je perjanica Lokomotiva u kojoj igraju klinci od 18, 19 godina. Oni su peti, šesti ili sedmi, ali razvijaju igrače i prodaju ih za visoku cijenu kao Kačavendu, Stojkovića i Šimića - rekao je Ivković pa nastavio:

- Svi ostali klubovi bi najbrže došli do rezultata i očekivanja su prevelika od strane kluba. Ako imaš velika očekivanja, onda dolazi do velikih razočaranja. Klub mora znati, ako ja dovodim trenera a, b, c, d, a ako sam ja glavni, moram znati zašto ih dovodim i što želim i tražim od njega. Ako znam da je bolji za zatvoreniju igru, da je onda bolji za ekipe za opstanak. Ako želim igrati ofenzivnije, želim da se igrači razvijaju, znam kojeg ću dovesti. Ljudi kao da naslijepo uzimaju trenere i misle, 'nije tamo igrao, ali će kod nas biti dobar'. To je kod igrača još veći slučaj. Nije igrao u prva tri kluba, dođe u četvrti. Znaš kad dođu ovi stranci koji dovoze kamionima u Hrvatsku pa onda menadžeri vele, ja ću ga plaćati, samo neka tu bude. Pa onda dođe 5,6,7,8, stranaca. Istra sada ima 15, Gorica imala 18 prošle sezone. Hvala Bogu da ih se predsjednik Črnko riješio i sad su tu gdje jesu. To su očekivanja, ali bez kredita. Znači moraš biti svjestan što radiš i u bilo kojem trenutku. Ako trener dobro radi, ako je atmosfera dobra, ako su rezultati negativni u tom trenutku, nemoj ga mijenjati. Znaš da sve štima, a imaš momčad u koju vjeruješ da će promijeniti nešto, nema potrebe ga mijenjati. Druga priča je momčad koja to ne može napraviti, a imaš očekivanja prevelika. Misliš da se možeš boriti za Europu, ali se boriš za ostanak do zadnje utakmice, onda su to nerealna očekivanja - rekao je Ivković.

Jedini gol u pobjedi Rijeke protiv Gorice zabio je sjajni Marco Pašalić, jedan od najboljih igrača i veliko osvježenje u HNL-u koje kuca na vrata reprezentacije.

'Pašalić ima kvalitetu za reprezentaciju'

- Vidi se da je bio u Borussiji Dortmund i zna igrati. To je jedini igrač u Hrvatskoj koji igra desno krilo, a da ima kvalitetu da može igrati za reprezentaciju.

Najavljene su promjene na novom popisu izbornika Dalića. Igrači iz HNL-a bi trebali dobiti priliku, jesu li tu Pašalić, Ivanović, Melnjak, Baturina, vidite li vi i koga?

- Nakon dva poraza koja smo vidjeli, sigurno Dalić ima odluke koje mora donijeti. Neke igrače će možda odstraniti i neće ih pozvati za sljedeće utakmice. Po meni bi mogli ispasti Brekalo, Musa i Vlašić. Ja volim Pašalića, dečko zna igrati, ima fantastičan udarac, i zadnji pas. Nije previše mlad, ima 23 godine i igračko iskustvo. Iskusniji je od Ivanovića koji je potencijal i ima 19 godina. Ali, da bude smiješno, meni se on sviđa, on je igrač budućnosti, ono što on ima ima rijetko tko, to ima i Frigan, samo je on bolji gol-igrač. No, Ivanovića nema ni u u-21, nego je ušao kao rezerva jer je Beljo otišao u A. I sad mi razgovaramo kako bi ga mogao pozvati Dalić, a nema ga ni u mladoj reprezentaciji. Što se tiče Melnjaka... Ova dva beka nisu odigrala na razini kakvoj smo očekivali, ni Sosa ni Barišić. Dalić traži ofenzivnijeg beka, da ima pas i centaršut. Melnjak je najofenzivniji od svih bekova, navikao je da se diže, dolazi u prostore u kojim može biti opasan. Ako se Dalić odluči da mu Gvardiol igra lijevog beka, ne znam hoće li Melnjak biti pozvan - rekao je Ivković pa se osvrnuo na Josipa Šutala koji ne briljira u Ajaxu.

- Imamo Šutala koji svaku utakmicu primi četiri, pet golova. Da si najbolji na svijetu, kad izgubiš pet za redom i kao stopera te kritiziraju svaki dan, možda se odluči za Erlića i Gvardiola kao stopere i pozove Melnjaka.

Osijek je u nizu od tri pobjede, a najzaslužniji je za to Zoran Zekić koji se vratio u klub nakon četiri godine. U 13. kolu Osječani su slavili protiv Istre (3-1). No, mnoge čudi što Kristijan Lovrić i Mijo Caktaš imaju mizernu minutažu.

- On preozbiljno shvaća posao u Osijeku, to je njegov grad. Puno više želi nego što je želio drugdje. Kad vidimo koji igrači ne igraju kod njega, a odnosi se to na Lovrića i Caktaša. On je sam rekao na jednoj presici da je iznenađen fizičkim stanjem u kojem je Lovrić, a nije u boljem stanju nije ni Caktaš. Morat će više raditi sa Zekom, a on zna svaki korak i kutak Osijeka, njihov trening van terena mora biti profesionalno adekvatan momčadi kao što je Osijek - kazao je Ivković.