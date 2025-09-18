Aktualni trener engleskog Hulla na proljeće 2024. godine je dvaput u četiri dana 'osvojio' Poljud. A u toj drugoj utakmici, polufinala Kupa, u napadu je upario Kulenovića i Petkovića. I to je bila fantastična odluka...
Jakirović s dvije špice šokirao Karoglana: Ima li Kovačević hrabrosti za napad na Poljudu!?
Mario Kovačević stigao je do najvažnijeg trenutka kao trener Dinama, Zagrepčani u subotu gostuju na Poljudu. I te se utakmice uvijek gledaju - dvostrukim naočalama. Dinamo nije u dobrom momentu, "modri" zadnje dvije prvenstvene utakmice ne znaju za pobjedu, pa bi novi rezultatski kiks (čitaj poraz) bitno naštetio ambicijama hrvatskog viceprvaka.
Pokretanje videa...
Ni treneru "modrih" ne bi bilo lako ako njegova momčad "padne" u Splitu. Već u četvrtak u Zagreb stiže Fenerbahče, kreće nova europska sezona, a u svlačionicu bi se dodatno uvukla nervoza. Dinamo bez obzira na brojne promjene ovoga ljeta mora "prodisati", proigrati u skladu s očekivanjima.
Kovačević je u dosadašnjih sedam utakmica koristio dvije različite formacije, svoju momčad postavljao u sustave 4-3-3 i 4-2-3-1. I "modri" još niti u jednom dvoboju (ne računajući kup utakmicu u Predavcu) nisu oduševili, nisu "pomeli" svoje suparnike. Zanimljivo, trener Dinama danas ima dva napadača u sjajnoj formi, je li ih konačno spreman upariti od prve minute?
Sandro Kulenović je prvi, Dion Drena Beljo drugi strijelac lige. I taj je dvojac "modrima" već donio devet (od ukupnih 13) prvenstvenih golova. I sad je veliko pitanje, razmišlja li Kovačević sa svojim stožerom u tom pravcu, vjeruje li da Dinamo može otvorenog garda, s dva centralna napadača do pobjede u Splitu. Ili će to opet biti nešto defanzivnija postavka.
Sergej Jakirović je na proljeće 2024. godine baš s dva napadača iznenadio Splićane, pa u samo četiri dana dvaput "osvojio" Poljud. Istina, Dinamo je tad prvu utakmicu (pobjeda 1-0, zabio Petković) još djelovao u sustavu 4-2-3-1, nije to bilo briljantno, ali su "modri" stigli do punog plijena u 28. kolu HNL-a. A samo četiri dana kasnije, Jakirović je u polufinalu Kupa napravio velike promjene. I iznenadio trenera Hajduka Mislava Karoglana.
Dinamo je tad zaigrao, kao rijetko kada, otvoreno na Poljudu, s dva klasična napadača - Petkovićem i Kulenovićem. I Zagrepčani s potpuno "razbili" Splićane u prvom dijelu, Kulenović je već u prvom dijelu zabio nakon udarca Petkovića, a "modri" su do kraja prvog poluvremena mogli zabiti još dva-tri puta.
Jakirović je tad vjerovao napadačkom tandemu Kulenović - Petković, može li Kovačević na sličan način upariti Kulenovića i Belju. Trener Dinama je nekoliko puta najavio kako razmišlja o opciji s dva isturena napadača, je li sad i stiglo vrijeme? Gonzalo Garcia se sigurno ne priprema za takvu taktičku varijantu...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+