PREŽIVIO HOROR

Joshua završava karijeru nakon što mu je tragedija odnijela prijatelje!? 'Kaže da je gotovo'

Piše Luka Tunjić,
Joshua završava karijeru nakon što mu je tragedija odnijela prijatelje!? 'Kaže da je gotovo'
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Zanimljivo je da su se i prije nesreće pojavljivale špekulacije o njegovom umirovljenju, pogotovo nakon poraza od Daniela Duboisa u rujnu 2024. i operacije lakta. Spominjalo se kako će u ring s Tysonom Furyjem

Samo nekoliko tjedana nakon što je pobjedom protiv Jakea Paula najavio veliki povratak na svjetsku scenu, budućnost Anthonyja Joshue (36) u boksačkom ringu obavijena je velom tajne i tuge. Stravična prometna nesreća u kojoj je bivši dvostruki svjetski prvak sudjelovao u svojoj domovini Nigeriji, a u kojoj je izgubio dvojicu bliskih prijatelja, mogla bi biti tragičan okidač za kraj jedne od najblistavijih karijera teške kategorije posljednjeg desetljeća.

Joshua se vraćao s obiteljskog druženja 29. prosinca prošle godine kada je Lexus SUV, u kojem je bio putnik na stražnjem sjedalu, sudjelovao u teškoj nesreći na autocesti Lagos-Ibadan. Vozilo se, prema policijskim izvještajima, velikom brzinom zabilo u zaustavljeni kamion.

OPORAVAK UZ OBITELJ
Anthony Joshua se prvi put oglasio nakon stravične nesreće u kojoj je jedva ostao živ...

Posljedice su bile katastrofalne. Dvojica Joshuinih dugogodišnjih prijatelja i članova tima, Sina Ghami i Latif "Latz" Ayodele, preminuli su na mjestu događaja. Sam Joshua prošao je s lakšim tjelesnim ozljedama te je nakon kraće hospitalizacije pušten na kućnu njegu, no emocionalni ožiljci nesumnjivo su duboki.

Foto: Instagram

Vozač automobila, Adeniyi Mobolaji Kayode, suočen je s teškim optužbama, uključujući neopreznu vožnju koja je uzrokovala smrt, vožnju bez važeće dozvole te bez dužne pažnje i opreza. 

Ujakova izjava potaknula lavinu nagađanja

Dok se Joshua oporavljao daleko od očiju javnosti, njegov ujak Adedamola Joshua istupio je za nigerijske novine PUNCH s izjavom koja je odjeknula poput bombe. Prema njegovim riječima, Anthony je u krugu obitelji donio odluku o završetku karijere.

EVO KOLIKA KAZNA MU PRIJETI
Optužili Joshuina vozača za izazivanje smrti članova tima

​- Rekao nam je da je gotovo. Zbog emocionalne traume i naše zabrinutosti za njegov život, odlučio je da se više neće boriti. Sretni smo zbog toga, jer svaki put kad ulazi u ring, cijela obitelj prolazi kroz ogroman stres. Dosta je bilo - navodno je rekao Adedamola.

FILE PHOTO: 2023 sporting moments in pictures
Foto: Andrew Couldridge

Ipak, valja naglasiti kako još uvijek nema nikakve službene potvrde o umirovljenju. Ni sam Joshua ni njegov promotor Eddie Hearn, kao ni njegova promotorska kuća Matchroom Boxing nisu se oglasili povodom ovih napisa. Tišina iz Joshuina tabora samo dodatno pojačava neizvjesnost i ostavlja prostor za brojna nagađanja.

IZBJEGAO SMRT
Anthony Joshua trebao je sjediti na mjestu koje je vodilo u smrt! Iscurilo još šokantnih detalja...

Vijest o mogućem kraju karijere dolazi u trenutku kada se činilo da je Joshua na pragu novog uzleta. Pobjeda nokautom protiv Jakea Paula 19. prosinca u Miamiju trebala je biti uvertira u spektakularnu 2026. godinu. Planovi su uključivali velike borbe, a spominjala su se čak i dva potencijalna sraza s Tysonom Furyjem.

FILE PHOTO: Andy Ruiz Jr v Anthony Joshua - IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Titles
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Zanimljivo je da su se i prije nesreće pojavljivale špekulacije o njegovom umirovljenju, pogotovo nakon poraza od Daniela Duboisa u rujnu 2024. i operacije lakta, kada je i sam Hearn sugerirao da bi 2026. mogla biti Joshuina posljednja godina u ringu. Sada se, međutim, čini da bi odluka mogla biti donesena iz posve drugačijih, mnogo tragičnijih razloga. 

