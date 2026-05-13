Kaos u Španjolskoj: 'Pola lige' se i dalje mora boriti za ostanak

Dok je Barcelona osigurala svoj 29. naslov prvaka i situacija na vrhu ljestvice španjolske La Lige je uglavnom riješena, velika neizvjesnost vlada na donjem dijelu tablice. S tri preostala kola do kraja sezone, gotovo polovica klubova nalazi se u jednoj od najneizvjesnijih borbi za opstanak u novijoj povijesti. Situacija je takva da tradicionalna granica od 40 bodova, koja je desetljećima jamčila prvoligaški status, ove sezone možda neće biti dovoljna.

Dok je Real Oviedo s 29 bodova već matematički ispao, za klubove iznad njega situacija je iznimno teška. Neizvjesnost je velika, a svaki osvojeni bod može biti presudan za ostanak u ligi, koji ima i značajne financijske implikacije.

Velika gužva na dnu ljestvice

Čak šest klubova nalazi se unutar samo tri boda razlike, što znači da jedna pobjeda ili poraz može potpuno promijeniti poredak. Levante se trenutno nalazi na 19. mjestu s 36 bodova, dok je Deportivo Alavés na 18. poziciji, posljednjoj koja vodi u niži rang, sa samo bodom više.

No, odmah iznad zone ispadanja je situacija još gušća. Čak četiri kluba - Girona, Elche, Mallorca i Espanyol - imaju po 39 bodova. Odmah do njih je i sedmerostruki osvajač Europske lige, Sevilla, koja s 40 bodova još uvijek nije osigurala opstanak. Čak ni Osasuna i Valencia na 11. i 12. mjestu s 42 boda nisu u potpunosti sigurni. Prema mnogim analitičarima, ovo je jedna od najintezivnijih borbi za opstanak među najjačim europskim ligama.

Istovremena borba za Europu i opstanak

Ova sezona u La Ligi specifična je po situaciji u kojoj se nekoliko klubova istovremeno bori za plasman u Konferencijsku ligu i za opstanak. Primjerice, Valencia, Rayo Vallecano i Osasuna sa svoja 42 boda samo su tri boda udaljeni od sedmog mjesta koje vodi u Europu, ali istovremeno imaju samo pet ili šest bodova više od klubova u zoni ispadanja.

Ovakva situacija stavlja dodatan pritisak na klubove i čini svaku preostalu utakmicu iznimno važnom, jer ishod može značiti plasman u Europu ili ispadanje u niži rang natjecanja.

Stanje u ugroženim klubovima

Među klubovima koji se bore za opstanak je i Sevilla, klub s bogatom europskom poviješću, koji je nedavnim pobjedama protiv Real Sociedada i Espanyola popravio svoju poziciju na ljestvici. Unatoč skoku na 40 bodova, njihov trener Luis Garcia Plaza upozorava na oprez.

​- Nismo sigurni s 40 bodova, moramo nastaviti dalje i početi razmišljati o Villarrealu - rekao je nakon važne pobjede.

S druge strane, Mallorca bilježi dobre rezultate pod vodstvom novog trenera Martína Demichelisa, izgubivši samo dvije od posljednjih devet utakmica.

U preostalim utakmicama do kraja sezone na rasporedu je nekoliko izravnih dvoboja klubova s dna ljestvice, te se očekuje da borba za opstanak neće biti odlučena do samog kraja prvenstva.

*uz korištenje AI-ja