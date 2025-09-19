Obavijesti

Sport

Komentari 0
POSTAVA ZA DINAMO

Sastav Hajduka za derbi: Garciji se kemijanje već obilo o glavu

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Sastav Hajduka za derbi: Garciji se kemijanje već obilo o glavu
6
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ako je vjerovati informacijama s Poljuda postava Hajduka u derbiju s Dinamom trebala bi izgledati puno logičnije nego li je izgledala u zadnjem kolu u Varaždinu, kada je Garcia miksao i.... pogriješio.

"Iskreno, ne znam što je Garcia htio dobiti s Pajazitijem na klupi, sa Sigurom na zadnjem veznom, Almenom u postavi umjesto Bambe... Sigurno je imao neku ideju, možda sačuvati Pajazitija od kartona, možda odmoriti igrače koji su bili u reprezentaciji za derbi s Dinamom... Ali što god je zamislio nije mu uspjelo. Pogotovo je izostanak Pajazitija naštetio momčadi i igri, jer on je ključan za organizaciju igre i iznošenje lopte iz zadnje linije" kazao je nekadašnji igrač Hajduka Branko Karačić. 

Pokretanje videa...

Split: Besplatni obilazak stadiona za sve posjetitelje povodom 114. rođendana Hajduka 02:36
Split: Besplatni obilazak stadiona za sve posjetitelje povodom 114. rođendana Hajduka | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL
PRVI OVE SEZONE Evo koga kladionice favoriziraju u derbiju Hajduka i Dinama
Evo koga kladionice favoriziraju u derbiju Hajduka i Dinama

Garcijine odluke i postava koja je započela utakmicu u Varaždinu tema su među navijačima Hajduka od poraza protiv Varaždina, i sada se svi pitaju što će trener Hajduka napraviti za derbi u subotu. Hoće li opet eksperimentirati ili će poslati na teren nominalno najjaču postavu, i koja je uopće najjača postava Hajduka u ovom trenutku. 

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
JAKE KARIKE Kovačević ima dva tajna aduta: Oni se poznaju već godinama, mogli bi biti prevaga za Poljud!
Kovačević ima dva tajna aduta: Oni se poznaju već godinama, mogli bi biti prevaga za Poljud!

Nekoliko je otvorenih pitanja, hoće li na klupu preseliti uzdrmani Ivušić, moguće i Karačić i Raci koji su slabo odigrali u Varaždinu, što napraviti sa Sigurnom koji se (opet) nije proslavio igrom u veznom redu, tko će započeti od prve minute na krilnim pozicijama, vraća li se u postavu pouzdani Hrgović, što s trojicom Španjolaca, jesu li oni uopće spremni za start od prve minute u derbiju... 

Ako je vjerovati informacijama s Poljuda, odnosno onome što Garcia uigrava, čini se kako će biti dosta promjena u odnosu na Varaždin. No ne i na golu, Ivušić bi i dalje trebao imati povjerenje i ostati na golu i u derbiju. Sigur bi se mogao preseliti natrag, u zadnju liniju, gdje će kontrolirati Vidovića, Bakrara ili Hoxhu, a od tri Španjolca najbliže je nastupu Gonzales, koji bi trebao preuzeti poziciju stopera u paru s Šarlijom. Hrgović bi se trebao vratiti u zadnju liniju, u bitku s Lisicom, Pajaziti u vezni red kako bi poboljšao protok lopte od obrane do napada, a Bamba na bok, tako da bi početna postava u nedjelju mogla izgledati: 

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
OKRŠAJ LIDERA HNL-a ANKETA Prognozirajte: Kako će završiti derbi Hajduk - Dinamo?
ANKETA Prognozirajte: Kako će završiti derbi Hajduk - Dinamo?

Ivušić na golu, Sigur/Karačić, Šarlija, Gonzalez, Hrgović u zadnjoj liniji, Pukštas/Kalik, Pajaziti i Krovinović u veznom redu, Bamba i Šego na krilima i u vršku napada kapetan Livaja. Naravno, ovo je samo projekcija sastava dva dana uoči utakmice, što u slučaju Gonzala Garcije i ne znači previše, on u pravilu odluke o postavi donosi najranije dan prije utakmice i vrlo često mijenja postavu u zadnji čas. Baš kao što je napravio u Varaždinu...

Čudesni Marko Livaja srušio Dinamo
Čudesni Marko Livaja srušio Dinamo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
SUBOTA, 17 SATI Gdje gledati Hajduk - Dinamo? Utakmicu prenose dva kanala
Gdje gledati Hajduk - Dinamo? Utakmicu prenose dva kanala

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
LJUBAV IZ MLADOSTI

FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila

Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025