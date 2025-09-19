Sastav Hajduka za derbi: Garciji se kemijanje već obilo o glavu

"Iskreno, ne znam što je Garcia htio dobiti s Pajazitijem na klupi, sa Sigurom na zadnjem veznom, Almenom u postavi umjesto Bambe... Sigurno je imao neku ideju, možda sačuvati Pajazitija od kartona, možda odmoriti igrače koji su bili u reprezentaciji za derbi s Dinamom... Ali što god je zamislio nije mu uspjelo. Pogotovo je izostanak Pajazitija naštetio momčadi i igri, jer on je ključan za organizaciju igre i iznošenje lopte iz zadnje linije" kazao je nekadašnji igrač Hajduka Branko Karačić.

Garcijine odluke i postava koja je započela utakmicu u Varaždinu tema su među navijačima Hajduka od poraza protiv Varaždina, i sada se svi pitaju što će trener Hajduka napraviti za derbi u subotu. Hoće li opet eksperimentirati ili će poslati na teren nominalno najjaču postavu, i koja je uopće najjača postava Hajduka u ovom trenutku.

Nekoliko je otvorenih pitanja, hoće li na klupu preseliti uzdrmani Ivušić, moguće i Karačić i Raci koji su slabo odigrali u Varaždinu, što napraviti sa Sigurnom koji se (opet) nije proslavio igrom u veznom redu, tko će započeti od prve minute na krilnim pozicijama, vraća li se u postavu pouzdani Hrgović, što s trojicom Španjolaca, jesu li oni uopće spremni za start od prve minute u derbiju...

Ako je vjerovati informacijama s Poljuda, odnosno onome što Garcia uigrava, čini se kako će biti dosta promjena u odnosu na Varaždin. No ne i na golu, Ivušić bi i dalje trebao imati povjerenje i ostati na golu i u derbiju. Sigur bi se mogao preseliti natrag, u zadnju liniju, gdje će kontrolirati Vidovića, Bakrara ili Hoxhu, a od tri Španjolca najbliže je nastupu Gonzales, koji bi trebao preuzeti poziciju stopera u paru s Šarlijom. Hrgović bi se trebao vratiti u zadnju liniju, u bitku s Lisicom, Pajaziti u vezni red kako bi poboljšao protok lopte od obrane do napada, a Bamba na bok, tako da bi početna postava u nedjelju mogla izgledati:

Ivušić na golu, Sigur/Karačić, Šarlija, Gonzalez, Hrgović u zadnjoj liniji, Pukštas/Kalik, Pajaziti i Krovinović u veznom redu, Bamba i Šego na krilima i u vršku napada kapetan Livaja. Naravno, ovo je samo projekcija sastava dva dana uoči utakmice, što u slučaju Gonzala Garcije i ne znači previše, on u pravilu odluke o postavi donosi najranije dan prije utakmice i vrlo često mijenja postavu u zadnji čas. Baš kao što je napravio u Varaždinu...

