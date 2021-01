Lirim Kastrati nakon zimskih priprema s Dinamom proslavio je 22. rođendan u društvu svoje djevojke i prijatelja, kojih je, čini se, bio broj veći od onog dopuštenog po epidemiološkim mjerama.

Izgledno je kako ih je Kastrati svojom proslavom prekršio mjere uspostavljene kako bi se spriječilo širenje zaraze korona virusom, a iz Dinama su otkrili kako nogometaš ne smatra da je učinio išta loše:

POGLEDAJTE VIDEO: Kastratijeva proslava

- Iako smatra kako nije napravio ništa loše niti će proslava rođendana utjecati na njegovu pripremu za trening i utakmice, Kastrati izražava žaljenje ako su objave s društvenih mreža i tekstovi o tome objavljeni u medijima izazvali neugodnosti za klub - dio je priopćenja, a iz Dinama su poručili kako će analizirati situaciju pa postupiti sukladno internom pravilniku kluba.

No nije Kastrati rijedak primjer nogometaša koji krši korona mjere. Dapače, kroz proteklih deset mjeseci brojni su nogometaši nevjerojatnim podvizima izazivali bijes javnosti, pogotovo u Velikoj Britaniji.

Walker orgijao

Kad bi postojalo natjecanje za najvećeg kršitelja korona-mjera, u borbi za vrh zasigurno bi se našao Kyle Walker.

Branič Cityja na proljeće je vrijeme u izolaciji kratio s prijateljem i dvije prostitutke. A potom, da još malo začini stvari, apelirao javnosti da se drže svoja četiri zida.

- Ostanite u vašim kućama i stanovima, stalno perite ruke i slušajte upute nadležnih služi jer samo tako možemo štiti ljude koji rade u našim bolnicama. Znam da je teško ne vidjeti bliske ljude i ne družiti se s njima, ali prvo i osnovno, moramo misliti na zdravlje drugih ljudi i čuvati se da se ne zarazimo, ali i da ne zarazimo ostale - govorio je naljutivši jednu od prostitutki koja je s tom pričom izašla u javnost.

Ubrzo nakon toga ponovno je prekršio pravila o karanteni i naljutio javnost, no makar nije bilo radi prostitutki, već je otišao kući u Sheffield družiti se s obitelji.

Mendy i Grkinja su se še*ili

Puno bolji nije ni njegov suigrač Benjamin Mendy.

On je također već barem dvaput, koliko je poznato, prekršio karantenu. Slavio je Novu godinu s društvom te prekršio mjere, a na ljeto je u Englesku doveo atraktivnu Grkinju Claudiju Marino. Iako je Claudia trebala u samoizolaciju, Mendy joj je rekao da se ne brine te ju udomio, a ona je potom sve priznala:

- Bila sam za zabavu, še*ili smo se. Nisam naivna, znam kakvi su nogometaši, mislila sam da će to biti jedno iskustvo. On je bio sam pa nije da sam ikoga povrijedila. Popili smo koje piće, smijali se - rekla je Claudia, a Mendy joj je poručio da obriše Instagram video na kojem se vidi unutrašnjost njegove vile.

Neymar opet briljira

Brazilski nogometaš hodajući je skandal pa je skoro bilo i za očekivati kako će u javnost dospjeti s nekim kršenjem epidemioloških mjera.

Neymar se ozlijedio u porazu od Lyona sredinom prosinca pa je mogao ranije na odmor u rodni Brazil, a od ozljede se oporavljao - uz partijanje.

Iako je u Brazilu više od 700 tisuća zaraženih te je to tada bila jedna od pogođenijih zemalja u svijetu, to Neymara nije spriječilo da organizira korona party za vrijeme blagdana u svojoj velebnoj vili u Rio de Janeiru.

Nestašna zvijezda PSG-a je organizirala tulum koji je trajao čak pet dana, a na njega je pozvano 500 ljudi.

Pri ulasku su svima oduzeti mobiteli kako bi se spriječilo širenje vijesti o tulumu po društvenim mrežama.

Dvojica izbačena iz reprezentacije

Phil Foden (20) i Mason Greenwood (18), kažu, naučili su lekciju.

Dva engleska reprezentativca izbačena su iz reprezentacije nakon što su u hotel na Islandu, gdje je Engleska igrala utakmicu Lige nacija, a oni debitirali za reprezentaciju (!), pozvali dvije djevojke.

Zapravo, zvali su četiri, i to, zasad koliko se zna, najmanje četiri, ali ostale nisu htjele doći. Za to se vjerojatno ne bi ni znalo da jedna od njih nije objavila fotografije na kojoj je, još i za one koji ne vide dobro, detaljno objasnila da "uživaju" s Fodenom i Greenwoodom.

Djevojke su nakon incidenta rekle da nisu niti znale kako dvojica igraju nogomet, a opisale su ih kao 'pravu gospodu'.

Uz njih, s reprezentacijom su problema imali i Tammy Abraham, Ben Chilwell i Jadon Sancho. Abraham je slavio 21. rođendan te pozvao ovu dvojicu, a potom je za svu trojicu povučen poziv za reprezentaciju.

Jović razbjesnio srpsku premijerku

Na proljeće je košarkaš Real Madrida Trey Thompkins bio pozitivan na korona virus, a u istom trenu zavladao je kaos u Realu.

Cijeli kamp Valdebebas je kompletno stavljen pod ključ, a nogometaši i košarkaši su poslani u kućne karantene. Dakle, dva tjedna mirovanja, niti slučajno napustiti svoj dom.

Ipak, Luka Jović se oglušio. Njegova djevojka Sofija Milošević slavila je u Beogradu 28. rođendan, a srpski nogometaš to očito nije smio propustiti. Unatoč svim zabranama, čovjek se zaputio prema Srbiji u privatnom avionu, a onda je cijeli dan proveo u društvu svoje cure.

Navodno se družio i s ostalim ljudima, a srpska premijerka Ana Brnabić bila je bijesna.

Nogometaši Seville radili party

Četiri nogometaša Seville prekršila su pravila karantene zbog epidemije korona virusa i tako kompromitirali protokol koji su sastavile španjolske nogometne vlasti uoči nastavka prvenstva još u prvoj fazi epidemije, na proljeće.

Druženje s više od 10 ljudi tad je i dalje zabranjeno. Lucas Ocampos, Franco Vazquez, Luuk de Jong i Ever Banega se toga nisu pridržavali i odlučili su družiti se na zabavi.

Problem je postao još veći kada je Banegina supruga fotografije sa 'fešte' podijelila na društvenim mrežama. Kada je shvatila što je učinila, brzo ih je izbrisala, ali još uvijek prekasno.

No bilo je tu još svega...

Za novogodišnji doček djeca Paula Scholes organizirala su proslavu s preko dvadeset ljudi. Nogometaši Oxford Cityja u dućanu su se šetali bez maski, Arsenalovi igrači na proljeće su zajedno trenirali na otvorenom kada se to nije smjelo, a neki belgijski nogometaši također su organizirali roštilje...