Marinić Kragić direktno prozvao Jakobušića za Hajdukovo loše poslovanje i financije

Na Poljudu je večeras održana Glavna skupština Hajduka koja je potrajala debelo preko tri sata, a na kojoj je među ostalim točkama dnevnog reda obznanjen i financijski izvještaj za prvi dio 2025. godine te da je Hajduk poslovao s 6.8 milijuna eura plusa, kao da bi do kraja godine taj plus trebao biti 10 milijuna eura. Obavljena je i formalnost potvrde novih članova Nadzornog odbora kluba na čelu s Ljubom Pavasovićem Viskovićem.

Na Glavnoj skupštini kluba obznanjeno je kako je temeljni kapital kluba 35.404.512 eura, podijeljen je u 536.432 dionice, a na Skupštini je bilo zastupljeno 517.813 glasova/dionica, odnosno 96.53% temeljnog kapitala društva. Na mjesto predsjednika Glavne Skupštine jednoglasno je na prijedlog udruge Naš Hajduk izabran Toni Mandić.

Godišnje izvješće Uprave o poslovanju društva u 2024. godini podnio je predsjednik Ivan Bilić, koji je ponovio ono što je već objavljeno, a to je minus od 10.74 milijuna eura na godišnjoj razini te pokrivenost rashoda prihodima 76%. Minus je rezultat toga što klub nije zaradio na transferima, a zanimljivo je kako su u navedenom razdoblju prihodi od ulaznica narasli za čak 68%.

Na ovo izvješće reagirali su iz Udruge Naš Hajduk, konkretno Jerko Marinić Kragić izravno je za loše poslovanje prozvao bivšeg predsjednika Lukšu Jakobušića i šefa financija Ivana Matanu koji su, kako je ustvrdio, loše vodili klub, što potvrđuju i Uefine sankcije.

- Izražavamo duboko razočaranje poslovanjem kluba u 2024. godini. Iako smo upozoravali na to, bivša uprava na čelu s Lukšom Jakobušićem i Ivanom Matanom neodgovorno je financijski poslovala. Nikakav napredak nije ostvaren ni po pitanju infrastrukture ni odnosa s HNS-om. Ne želimo da se ovakva godina ikad više ponovi i izričito zahtijevamo od Uprave da se ovaj trend preokrene i nikad više ne ponovi - rekao je Marinić Kragić

Opunomoćenik dioničara Gordan Šangut zahtijevao je od većinskog vlasnika kluba grada Splita da se napravi neovisna revizija financija kluba te da se ova točka uvrsti na sjednicu gradskog vijeća grada Splita, a Vedran Bukovac da je očekivao odlazak predsjednika kluba Bilića nakon loših rezultata u protekloj godini, a izrazio je i sumnju u revizorsku kuću koja dugi nizu godina obavlja reviziju kluba te da se angažira neovisna revizorska kuća.

- Revizor se bira neovisno, svaki put do sada bez glasa protiv, HNS redovito pregledava naša izvješća, a brojke koje smo predočili u izvješćima potvrdila je i UEFA - replicirao je predsjednik Ivan Bilić, nakon čega je za revizora u narednom dvogodišnjem razdoblju gotovo jednoglasno opet imenovana tvrtka Kalibović i partneri.

Luka Lerotić iz Našeg Hajduka je naglasio da je minus iz 2024. godine najgori financijski rezultat koji je samo nastavak lošeg poslovanja iz 2023. godine, a da su u isto vrijeme rasli troškovi sportskog segmenta.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2024. godinu podnio je nadzornik Jujnović-Lučić i kazao:

- Povećana ulaganja nisu rezultirala rezultatskim uspjehom, financije su pokazale ozbiljan podbačaj a poslovni segment je jedina svijetla točka u prošloj godini. To je tražilo određene promjene kako se godina više ne bi ponovila.

Vedran Bukovac ustvrdio je da Nadzorni odbor dvije godine ne radi svoj posao jer nisu reagirali nakon što je klub skliznuo u minus preko 20 milijuna eura u dvije godine.

- Za sve je kriv Lukša Jakobušić koji je dozvolio da klub ode u crveno, a njegov nasljednik Ivan Bilić nije toliko odgovoran jer je naslijedio njegovo loše poslovanje i nije imao puno opcija za promjenu u kratkom roku.

Nismo kasnili, reagirali smo smjenom predsjednika Jakobušića, ali nismo to napravili ranije jer je klub bio jesenski prvak i nismo htjeli destabilizaciju kluba - replicirao je nadzornik Jujnović.

Nakon provedene rasprave prihvaćen je prijedlog da se ostvareni gubitak pokrije iz dobitaka u budućem razdoblju, pa se prešlo na točku dnevnog reda o davanju razrješnica. Naš Hajduk je podnio zahtjev da se o razrješnici članova Nadzornog odbora glasuje pojedinačno a ne grupno, pa je tako i napravljeno. Razrješnica predsjedniku Lukši Jakobušiću i Ivanu Matani dana je sa svega nešto više od polovine glasova dioničara, odnosno, u prvom redu zahvaljujući glasovima predstavnika grada Splita, dok je većina ostalih, uključujući i Naš Hajduk bila ili protiv ili suzdržana, kao i kad je u pitanju Nadzorni odbor kluba. Aktualni članovi uprave Ivan Bilić i Marinka Akrap dobili su razrješnice glasovima većine dioničara, gotovo jednoglasno.

Za prvi dio 2025. godine izvješće o radu podnijeli su predsjednik Ivan Bilić i njegova asistentica Marinka Akrap, koji su pobrojali sve što se radilo u dosadašnjem razdoblju tekuće godine. Pa smo tako saznali da Hajduk ima 18.435 pretplatnika te da će se pretplate zaustaviti na 20.000 prodanih pretplata. Hajduk je i dalje najpraćeniji klub po broju gledatelja u Konferencijskoj ligi, bilježi i veliki porast gledatelja na vlastitom TV kanalu od preko 22.000 pretplatnika, prosječno je na utakmicama bilo 22.028 gledatelja na svakoj utakmici te 125.969 članova kluba... Najavljen je rad na plaćanju isključivo karticama na dan utakmice, pronalaženje loyalty partnera, kompletno pokrivanje krova oštećenog u nevremenu, kao i uredskih prostorija i okoliša stadiona. Što se tiče HNS-a otkriveno je da su nakon svakog kola izražavali nezadovoljstvo ali nisu to javno komunicirali, kao i da je izraženo nezadovoljstvo rješenjem VAR afere jer njeni rezultati nisu postali javni.

- Izrazili smo u više navrata negodovanje sudačkim pogreškama, tražili smo pojašnjenja u VAR situaciji u Varaždinu, tražili smo da se javno objavi komunikacija koja nije objavljena, na čemu i dalje inzistiramo. Aktivno smo se uključili u promjene uz radu županijskog saveza, poduprli smo kandidata Hrvoja Maleša za predsjednika, kojeg ćemo opet poduprijeti na novim izborima u narednom razdoblju, a nadamo se da će i reprezentacija nastaviti igrati na Poljudu - kazao je predsjednik Ivan Bilić te dodao:

- Plan u narednom razdoblju je rad na novom stadionu na Brodarici jer zbog limita stadiona mi gubimo 5-8 milijuna eura godišnje. Očekujemo podršku Vlade i grada da nam se omogući novi stadion, a Brodarica je najbolja lokacija, koja ima razvijenu papirologiju i GUP. Klub ne želi ulaziti u rasprave što raditi s Poljudom i koja je njegova sudbina. Moramo hitno sanirati stolice zbog propisa UEFA, moramo imati još barem jedan travnati teren, moramo zamijeniti nakon devet godina umjetnu travu na pomoćnom terenu, a s Vladom dogovaramo da se u okolici Splita napravi kamp. Što se tiče HNS-a, podržavamo i dalje kandidata Hrvoja Maleša, inzistiramo da se Bruno Marić makne iz nogometa, i to ne samo s jedne, nego s obje funkcije, tražimo promjene u HNS-u, protiv smo nekih ljudi koji stoje na putu poboljšanja stanja u HNS-u. Istupat ćemo i tražiti bolje suđenje i javnost VAR komunikacije sa svih utakmica. Stav je kluba i grada da reprezentacija što češće mora igrati domaće utakmice na Poljudu.

Uslijedila je točka dnevnog reda u kojoj je predsjednik Bilić objavio kako je za prvih sedam mjeseci tekuće godine Hajduk poslovao s dobiti od 6.84 milijuna eura, primarno zbog knjiženja transfera Vuškovića od 11.3 milijuna eura, Prpića 4.25 milijuna eura te Uremovića 800.000 eura.

- Ako se ostvari plan prodaja do kraja godine mi ćemo završili godinu s oko 10 milijuna eura plusa. Mi moramo pokazati napredak zbog monitoringa UEFE, moramo ostvariti pozitivan rezultat u sportskom segmentu u ovoj godini. Ako deficit svedemo na nulu možemo i ranije izaći iz monitoringa Uefe, a to će se dogoditi, pogotovo ako prođemo u skupinu Konferencijske lige. Plan je i da rashode svedemo na 37.9 milijuna eura - rekao je.

Josip Tadinac propitkivao je na koji su način Nikola Kalinić i Francois Vitali imenovani na svoje funkcije i s kojim referencama, kako je došlo do povećanja primanja članova uprave i s čime je to opravdano. Denis Alajbeg je pitao o kratkoročnim kreditima od 1.7, odnosno 1.8 milijuna eura...

- Ne bih ulazio u detalje, ali mi smo na razini ispod 5 milijuna eura kratkoročnih i dugoročnih obaveza - odgovorio je Bilić.

Otkud trošak za kamate 1.8 milijuna eura - pitao je Alajbeg.

To su obaveze ne samo po kamatama nego i trošak faktoringa - odgovorio je Bilić i dodao kako će klub uskoro izaći s preciznim brojkama.

- Porazno je da smo se našli pod monitoringom Uefe, vjerujem da ćete sve što je u vašoj moći napraviti, ali vjerovao sam i prije godinu, godinu i pol, kad su me uvjeravali da je sve u redu. Kako mislite uskladiti dva strateška cilja, rezultat i financijsku održivost - pitao je Alajbeg, na što je Bilić odgovorio:

Bitno je da se vlasnici uključe u strateške smjernice, a s njihovim uključenjem ćemo dobiti i jasne ciljeve i što je potrebno da se to i ostvari. Potrebno je racionalizirati plaće, pogotovo igračima. Jako nam je važno da ulazimo u grupne faze europskih natjecanja, ali i da se ne ide iznad nekih plafona kod angažmana novih igrača. Trenutni trošak prve momčadi je 14-14.5 milijuna eura, to želimo spustiti, ali i ne i izgubiti konkurentnost momčadi.

Članovi Nadzornog odbora podržali su plan uprave za tekuću godinu, nakon čega je formalno razriješen stari i imenovan novi Nadzorni odbor kluba na čelu s Ljubom Pavasovićem Viskovićem, a Skupština nakon tri pol sata rasprave i zaključena govorom Pavasovića-Viskovića:

- Problemi postoje ali su rješivi, u ovoj godini stabilizacije težit ćemo sportskim ciljevima.Bit ćemo odgovorni, vrijedni, budni, podrška upravi i to će biti jedna dobra suradnja kompatibilnih ljudi. Od grada Splita i našeg Hajduka očekujemo puno veće sudjelovanje jer ne postoji dioničko društvo u kojem vlasnik ne sudjeluju u postavljanju strateških ciljeva. Ne smijemo ugroziti stabilnost kluba ali ne smijemo odustati ni od ciljeva. Nadam se da će prestati besmislena licitacija sa ciljevima, ali mnoge strategije se nisu ostvarivale. Da bi mogli disati moramo prestati raditi dramu od svake sitnice, mi smo poput lude matere koja guši dijete svoje ljubavi. Nogomet će se igrati i nakon poraza, problem je ako se ne digneš i ne pokušaš ponovo. Nadzorni obor će podržavati upravu oko raščišćavanja nagomilanih problema u sudačkoj organizaciji, inzistirat ćemo da komunikacija VAR-a bude javna. Zalagat ćemo se na značajno približavanje kluba HNS-u. Split je prirodni dom reprezentacije, mi moramo participirati u radu HNS-a, ali postoji mali, sitan uvjet. Grupa oko Svetine i Šprajcera pokušava preuzeti kontrolu i pokušavaju srušiti Kustića. On je imao svojih nedostataka ali on nije čovjek koji je problem, ali je okružen ljudima koji to ne žele. Za Hajduk su Svetina i Šprajcer crvena linija, s njima nećemo komunicirati. Podrška Marjanu Kustiću, i to uz Dinamo, mi smo ključni klubovi i m moramo se odnositi s poštovanjem i uvažavanjem - kazao je Pavasović-Visković koji je odgovorio i na osobnu uvredu Vedrana Bukovca njegove obitelji te je otkrio kako ga ovaj napada na osobnoj razini zbog toga što ga je odbio zastupati u predmetu krađe 6.5 tona plavog dizela...