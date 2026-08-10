Navijači su okrenuli leđa Biliću i Garciji. Ako ne izbore jesen u Europi, 'lete' sa svojih pozicija!

Krafne, kiflići, mafija i lopovi..., skandirali su su navijači Hajduka 2010. godine predsjedniku Jošku Svaguši tjerajući ga iz kluba. Svagušu je na mjesto predsjednika imenovao tadašnji gradonačelnik Splita Željko Kerum, koji je na sve važne funkcije u gradu i klubu instalirao svoje ljude, i kao takav je za navijače Hajduka bio poput crvene krpe, a njegovi suradnici u Nadzornom odboru kluba personifikacija svega protiv čega su se borili.

Bila je to kulminacija navijačke borbe protiv utjecaja politike na klub koja je trajala od kraja devedesetih godina, a glavne su im mete bili dugogodišnji predsjednik Branko Grgić, njegova desna ruka i direktor Fredi Fiorentini, sportski direktor Igor Štimac...

Njima se prvima svako malo skandiralo "uprava, odlazi!", iako je Hajduk pod Grgićevim i Fiorentinijevim vodstvom osvojio tri prvenstva, dva Kupa i dva Superkupa, baš kao što se pod Svagušinim vodstvom plasirao u skupinu Europske lige. No navijačima je to malo značilo zbog presudnog utjecaja na klub tadašnjih političara na lokalnoj i državnoj razini...

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Unatoč velikom otporu politike, navijači predvođeni Žanom Ojdanićem na koncu su ipak uspjeli u svom naumu, pod njihovim pritiskom popustio je i Kerum, i Vlada, i klub je preoblikovan u sportsko dioničko društvo. Svi dugovi su otplaćeni, a manji dio dionica kupili su upravo navijači.

No tu njihova borba nije stala, okupljeni u udrugu Naš Hajduk, otkupljivali su i preostale dostupne dionice kluba na tržištu i na koncu stigli do paketa od 30 posto udjela u vlasništvu kluba, koji im daje pravo i mogućnost kontroliranja svih procesa. Uz blagoslov najvećeg dioničara Grada Splita, provode i izbore za Nadzorni odbor, koji potom bira predsjednika...

Split: Gonzalo Garcia predstavljen kao novi trener Hajduka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Od preoblikovanja kluba i ulaska navijača u vlasničku strukturu pa sve do nedjelje i utakmice Hajduka i Istre na Poljudu, na Poljudu nije bilo ni transparenta ni povika "uprava, odlazi". Punih 15 godina krivci za krize i probleme stanovali su na nekim drugim adresama, a sada su navijači opet okrenuli palac dolje upravi, konkretno predsjedniku Ivanu Biliću.

Novi je to moment, a kad mu se dodaju zvižduci treneru Garciji na početku i pogrdna skandiranja predsjedniku Biliću na kraju utakmice, onda se čini logičnim zapitati hoće li Bilić preživjeti navijački palac dolje, hoće li Garcia preživjeti sve glasnije negodovanje navijača i loše rezultate na startu sezone, kako će se u cijeloj priči postaviti Nadzorni odbor, kako većinski vlasnik Grad Split, kako manjinski vlasnik udruga Naš Hajduk...

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ako vam se čini da je Hajduk nakon koraka naprijed opet napravio dva unatrag, niste daleko do istine, slični se scenariji ponavljaju na Poljudu u pravilnim razmacima. Jedna uprava vraća dugove i akumulira kapital, nakon nje dođe druga, sve potroši i usput se zaduži tri sezone unaprijed. I onda opet slijedi "godina stabilizacije, a ne ciljeva", rasprodaja momčadi i oslanjanje na mlade, a kad stasa nova generacija i prodajom donese svježi kapital, neki novi čelnici pokrenu novi ciklus suludog trošenja i kupovanja sumnjivih pojačanja.

I tako u krug, već godinama... Kolo nesreće ovoga se puta zaustavilo na predsjedniku Biliću, kojega smo dvaput na početku mandata pitali o klupskim financijama, i oba puta je odgovorio da su financije "pod kontrolom", odnosno da su "u redu, ali da na njima treba raditi", iako je morao znati da mu se iza brda valjaju ogromni troškovi koje neće imati mogućnost podmirivati, a ni plaćati preskupe dugogodišnje ugovore koje mu je u nasljeđe ostavio prethodnik.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bilić se tako sveo na stečajnog upravitelja koji je morao rezati troškove, rješavati se preskupih igrača, prodavati mlade i perspektivne što je dodatno oslabilo momčad. U krizama je mijenjao sportske direktore koji su svaki imali svoju ideju i nove igrače, a usput i dva trenera s kojima nije pronalazio zajednički jezik. Sam se doveo u poziciju da je meta sada na njegovim leđima.

Uz dodatak, ako se može zgriješiti mišlju, riječju, djelom i propustom, Bilićev najveći krimen je propust, zbog nekih svojih razloga propustio je odmah u startu mandata stvari postaviti na svoje mjesto, a kad to nije učinio, svi su naslijeđeni problemi i minusi najednom postali njegovi, on je i "nesposobnjaković", i "neznalica", on je pedro koji mora platiti za sve grijehe...

Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Što će se događati u narednim danima, hoće li Bilić i Garcia doista otići ili će preživjeti palac dolje koji su im okrenuli navijači? Ako je vjerovati dobro obaviještenim izvorima s Poljuda, u narednih nekoliko dana neće se događati baš ništa. Oni koji odlučuju stava su da se klub uoči važne europske utakmice protiv Žalgirisa ne smije dodatno destabilizirati, a ako Hajduk prođe u fazu doigravanja, u što valjda nitko i ne sumnja, sve će ostati po starom i do ogleda s Rakówom ili Hammarbyjem.

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

Garcia i Bilić dobit će priliku izboriti plasman u Konferencijsku ligu. Ako im to uspije, ostat će na funkcijama, u protivnom će morati otići, a na njihova mjesta će doći netko drugi. Što će u tom slučaju biti sa sportskim direktorom Robertom Grafom - manje je važno i za sada nije poznato...

Dakle, navijači su kazali svoje, čelnici kluba odlučili su Biliću i Garciji dati još jednu priliku, neizravno su im poručili: "Prođite Žalgiris i Raków/Hammarby i pokažite da ste zaslužili ostati, u protivnom ćemo vas smijeniti, a Hajduk će u novi ciklus povesti netko drugi".

Što se tiče vlasničke strukture, i tu je sve poprilično jasno, većinski vlasnik je grad Split, manjinski Udruga Naš Hajduk, a zajedno imaju više od 95 posto vlasništva. Nema naznaka da bi dionice mogle u prodaju, nema naznaka niti da bi moglo doći do dokapitalizacije ili bilo kakvog sličnog scenarija...